New textured hair training requirement

Nuevo requisito de capacitación para cabello texturizado

Los estudiantes de cosmetología recibirán capacitación formal sobre todos los tipos y texturas de cabello

Fotos: Shutterstock

Una nueva ley exigirá que las y los estudiantes de cosmetología reciban capacitación sobre todos los tipos y texturas de cabello.

Un nuevo requisito amplía el conjunto de herramientas de estilismo para los cosmetólogos del estado de Nueva York.

La medida, firmada por la gobernadora Kathy Hochul, entró en vigor el 1 de septiembre de 2026 y exige que los estudiantes de cosmetología reciban ahora capacitación sobre todos los tipos y texturas de cabello. La formación está diseñada para garantizar que los futuros cosmetólogos y estilistas especializados en cabello natural cuenten con las habilidades formales necesarias para atender a todos los neoyorquinos, sin importar su tipo o textura de cabello.

“Todos los nuevos cosmetólogos con licencia en Nueva York se graduarán listos para atender a cada cliente que entre por la puerta”, afirmó la asambleísta Michaelle C. Solages. Foto: Facebook | Asambleísta Michaelle C. Solages

El Departamento de Estado, encabezado por el secretario de Estado Walter T. Mosley, supervisa las normas regulatorias y de concesión de licencias para la industria del embellecimiento.

“Los cursos tradicionales de cosmetología han ignorado históricamente el cabello texturizado, lo que ha llevado a los salones a rechazar a clientes o a brindar un servicio inadecuado a los clientes afroamericanos; sin embargo, todos merecen entrar a un salón y saber que pueden recibir una atención profesional y de calidad”, afirmó Mosley. “Este nuevo requisito de capacitación es un paso importante para garantizar que los profesionales de la belleza de Nueva York estén preparados para trabajar con todo tipo y textura de cabello. Al brindarles a los estudiantes las habilidades que necesitan para cuidar el cabello texturizado, estamos ayudando a crear una industria más inclusiva y ampliando las oportunidades tanto para los consumidores como para los profesionales”.

La nueva formación se incorporará a los requisitos de capacitación existentes y no aumentará el número total de horas requeridas para obtener una licencia.

“Todos merecen entrar a un salón de belleza y saber que pueden recibir un servicio profesional y de calidad”, dijo el secretario de Estado Walter T. Mosley.

“Sé lo que se siente al sentarse en la silla de un salón de belleza y preguntarse si la persona que está detrás de uno realmente sabe cómo trabajar con el cabello. Durante años escuché esa misma historia de parte de mis electores”, dijo la asambleísta y copatrocinadora del proyecto de ley, Michaelle C. Solages. “Eso se acaba hoy. Cada nueva cosmetóloga con licencia en Nueva York se graduará lista para atender a cada cliente que entre por la puerta, y eso es una victoria tanto para los consumidores como para la industria de la belleza”.

La capacitación abarcará las propiedades del cabello y el cuero cabelludo, el cuidado del cabello, los tratamientos y las técnicas de peinado.

Los programas de formación en cosmetología y peinado natural de Nueva York ahora deben incluir instrucción sobre el cabello texturizado y otros tipos de cabello. La capacitación abarcará las propiedades del cabello y el cuero cabelludo, el cuidado del cabello, los tratamientos y las técnicas de peinado, así como otras técnicas que se utilizan comúnmente con el cabello texturizado.

“El cabello es algo muy personal”, dijo el senador estatal Jamaal Bailey, a quien vemos aquí con su familia. Foto: Senado de Nueva York | senador Jamaal T. Bailey

“El cabello es algo profundamente personal. Está vinculado a nuestra identidad, nuestro bienestar y la forma en que nos presentamos ante el mundo. Basándonos en nuestro trabajo previo con la Ley CROWN, que garantizó que nadie enfrentara discriminación por motivos de cabello, me siento honrado de ver nuestros esfuerzos continuos para lograr un Nueva York más inclusivo”, señaló el senador Jamaal Bailey, quien se desempeñó como copatrocinador. “Al exigir una capacitación integral sobre todos los patrones y texturas de cabello, esta licencia de peinado de cabello natural garantiza que los futuros profesionales de la belleza de Nueva York cuenten con las habilidades necesarias para atender a cada cliente con dignidad”.

El Departamento de Estado supervisa las normas regulatorias y de concesión de licencias para la industria del embellecimiento en el estado de Nueva York.

Para solicitar una licencia de cosmetología, es necesario:

1. Tener 17 años.

2. Completar un programa de estudios aprobado de mil horas y aprobar tanto el examen escrito como el práctico del estado de Nueva York. La sección de la solicitud titulada confirmación de formación aprobada por el estado de Nueva York debe ser llenada por el director de su escuela como prueba de que se ha completado con éxito.

3. Debe someterse a un examen médico realizado por un médico, un asistente médico o una enfermera especializada. Estos profesionales deben completar y fechar la sección de “certificación médica” de la solicitud, la cual debe presentar dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se haya firmado y fechado la certificación médica.

Para obtener más información sobre los requisitos, visite dos.ny.gov/natural-hair-license.