New textured hair training requirement
Cosmetology students to receive formal training on all hair types and textures
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A new requirement is expanding the styling toolkit for New York State cosmetologists.
The measure, signed by Gov. Kathy Hochul, took effect on September 1, 2026 and requires that cosmetology students must now receive training in all hair types and textures. The instruction is designed to ensure future licensed cosmetologists and natural hair stylists have the formal skills to serve all New Yorkers, regardless of hair type or texture.
The Department of State, headed by Secretary of State Walter T. Mosley, oversees licensing and regulatory standards for the appearance enhancement industry.
“Traditional cosmetology courses historically ignored textured hair, leading salons to turn away clients or undertreat Black customers, but everyone deserves to walk into a salon and know they can receive quality, professional care,” said Mosley. “This new training requirement is an important step toward making sure New York’s beauty enhancement professionals are prepared to work with all hair types and textures. By giving students the skills they need to care for textured hair, we are helping create a more inclusive industry and expanding opportunities for both consumers and professionals.”
The new instruction will be incorporated into existing training requirements and will not increase the total number of hours required to obtain a license.
“I know what it’s like to sit in a salon chair and wonder if the person behind me actually knows how to work with my hair. I heard that same story from constituents for years,” said Assemblymember and bill co-sponsor Michaelle C. Solages. “That ends today. Every new cosmetologist licensed in New York will graduate ready to serve every client who walks through the door, and that is a win for consumers and for the beauty industry alike.”
New York’s cosmetology and natural hair styling education programs must now include instruction on textured hair and other hair patterns. Training will cover hair and scalp properties, hair care, treatments and styling techniques and other techniques commonly used with textured hair.
“Hair is deeply personal. It is linked to our identity, our well-being, and how we show up in the world. Building on our past work with the CROWN Act, which ensured no one faces hair-based discrimination, I am honored to see our continued efforts toward making a more inclusive New York,” noted Senator Jamaal Bailey, who served as co-sponsor. “By requiring comprehensive training on all hair patterns and textures, this Natural Hair Styling license ensures New York’s future beauty professionals are equipped with the skills needed to serve every client with dignity.”
The Department of State oversees licensing and regulatory standards for the appearance enhancement industry in New York State.
To apply for a Cosmetology license, you must:
1. Be 17 years old
2. Complete a 1,000-hour approved course of study and pass both the New York State written and practical examinations. The affirmation of New York State Approved Schooling section of the application must be completed by your school director as proof of successful completion.
3. Be examined by a physician, physician’s assistant or nurse practitioner. The physician, physician’s assistant or nurse practitioner must complete and date the Health Certification section of the application. You must submit your application within 30 days after the health certification is signed and dated.
For more information on requirements, visit dos.ny.gov/natural-hair-license.
Nuevo requisito de capacitación para cabello texturizado
Los estudiantes de cosmetología recibirán capacitación formal sobre todos los tipos y texturas de cabello
Fotos: Shutterstock
Un nuevo requisito amplía el conjunto de herramientas de estilismo para los cosmetólogos del estado de Nueva York.
La medida, firmada por la gobernadora Kathy Hochul, entró en vigor el 1 de septiembre de 2026 y exige que los estudiantes de cosmetología reciban ahora capacitación sobre todos los tipos y texturas de cabello. La formación está diseñada para garantizar que los futuros cosmetólogos y estilistas especializados en cabello natural cuenten con las habilidades formales necesarias para atender a todos los neoyorquinos, sin importar su tipo o textura de cabello.
El Departamento de Estado, encabezado por el secretario de Estado Walter T. Mosley, supervisa las normas regulatorias y de concesión de licencias para la industria del embellecimiento.
“Los cursos tradicionales de cosmetología han ignorado históricamente el cabello texturizado, lo que ha llevado a los salones a rechazar a clientes o a brindar un servicio inadecuado a los clientes afroamericanos; sin embargo, todos merecen entrar a un salón y saber que pueden recibir una atención profesional y de calidad”, afirmó Mosley. “Este nuevo requisito de capacitación es un paso importante para garantizar que los profesionales de la belleza de Nueva York estén preparados para trabajar con todo tipo y textura de cabello. Al brindarles a los estudiantes las habilidades que necesitan para cuidar el cabello texturizado, estamos ayudando a crear una industria más inclusiva y ampliando las oportunidades tanto para los consumidores como para los profesionales”.
La nueva formación se incorporará a los requisitos de capacitación existentes y no aumentará el número total de horas requeridas para obtener una licencia.
“Sé lo que se siente al sentarse en la silla de un salón de belleza y preguntarse si la persona que está detrás de uno realmente sabe cómo trabajar con el cabello. Durante años escuché esa misma historia de parte de mis electores”, dijo la asambleísta y copatrocinadora del proyecto de ley, Michaelle C. Solages. “Eso se acaba hoy. Cada nueva cosmetóloga con licencia en Nueva York se graduará lista para atender a cada cliente que entre por la puerta, y eso es una victoria tanto para los consumidores como para la industria de la belleza”.
Los programas de formación en cosmetología y peinado natural de Nueva York ahora deben incluir instrucción sobre el cabello texturizado y otros tipos de cabello. La capacitación abarcará las propiedades del cabello y el cuero cabelludo, el cuidado del cabello, los tratamientos y las técnicas de peinado, así como otras técnicas que se utilizan comúnmente con el cabello texturizado.
“El cabello es algo profundamente personal. Está vinculado a nuestra identidad, nuestro bienestar y la forma en que nos presentamos ante el mundo. Basándonos en nuestro trabajo previo con la Ley CROWN, que garantizó que nadie enfrentara discriminación por motivos de cabello, me siento honrado de ver nuestros esfuerzos continuos para lograr un Nueva York más inclusivo”, señaló el senador Jamaal Bailey, quien se desempeñó como copatrocinador. “Al exigir una capacitación integral sobre todos los patrones y texturas de cabello, esta licencia de peinado de cabello natural garantiza que los futuros profesionales de la belleza de Nueva York cuenten con las habilidades necesarias para atender a cada cliente con dignidad”.
El Departamento de Estado supervisa las normas regulatorias y de concesión de licencias para la industria del embellecimiento en el estado de Nueva York.
Para solicitar una licencia de cosmetología, es necesario:
1. Tener 17 años.
2. Completar un programa de estudios aprobado de mil horas y aprobar tanto el examen escrito como el práctico del estado de Nueva York. La sección de la solicitud titulada confirmación de formación aprobada por el estado de Nueva York debe ser llenada por el director de su escuela como prueba de que se ha completado con éxito.
3. Debe someterse a un examen médico realizado por un médico, un asistente médico o una enfermera especializada. Estos profesionales deben completar y fechar la sección de “certificación médica” de la solicitud, la cual debe presentar dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se haya firmado y fechado la certificación médica.
Para obtener más información sobre los requisitos, visite dos.ny.gov/natural-hair-license.