Medal Monday Uptown is Back
Fourth annual celebration returns to the Andrew Freedman Home
The miles are done. The medals are earned.
Now it’s time to celebrate.
Medal Monday Uptown returns on Monday, November 2, from 1 to 8 p.m. at the historic Andrew Freedman Home, welcoming New York City Marathon finishers, runners of all abilities, their supporters and neighbors for an afternoon of free medal engraving, recovery, music and community.
Now in its fourth year, the volunteer-powered event is returning to the Andrew Freedman Home for a second consecutive year, this time in a larger ballroom with more room to celebrate. Admission is free and open to everyone, whether they’ve just finished 26.2 miles, are working toward their first race or want to cheer on the borough’s runners.
Founded in 2023 by Bronx and uptown-based athletes and community advocates, Medal Monday Uptown has grown from a gathering of approximately 200 guests to around 400 attendees annually. Approximately 1,000 people have joined the celebration across its first three years.
“What started as a labor of love four years ago has grown into something incredibly meaningful for our community,” explained Co-Organizer Giselle Muñoz. “We’re a group of ordinary people coming together to create a space we felt was missing for marathoners to feel seen and supported”.
This year, organizers are bringing more local wellness providers into the celebration, giving attendees a chance to meet practitioners and discover services they can return to long after Marathon Monday.
Kitsune Wellness will offer chair massage and assisted stretching, while Sweet Water Dance and Yoga will lead guided yoga. Returning partner Hyperice will provide Normatec leg compression therapy.
Attendees can also look forward to:
- Free medal engraving: The Sourced Studio, a women- and Latinx-owned custom accessories brand and experiential marketing studio, will personalize marathon medals.
- Professional portraits: Returning photographer Alex “The Bronxer” Rivera will capture runners and their hard-earned medals.
- Raffles and giveaways: Free-to-enter raffles will feature contributions from Nathan Sports, EQYP, Hyperice, Fleet Feet NYC, Sweet Water Dance & Yoga, Kingsbridge Social, Teaful and Bronx-based artist Yeline Del Carmen.
- Local food and drinks: Empanology, Bronx Beer Hall and Teaful will offer food and beverages for purchase, with non-alcoholic beer sampling from Athletic Brewing Co.
- Music throughout the celebration: DJ Select, JFuse and ArtByJose will provide the afternoon and evening’s soundtrack.
- A note to your future self: A postcard activity featuring original artwork by Yeline Del Carmen and Devon Valentín-Dixon will invite guests to reflect on a lesson from their proudest achievement of the year. The postcards will be mailed back to participants one year later.
The celebration takes place as the TCS New York City Marathon marks the 50th anniversary of its five-borough course.
Medal Monday Uptown offers the chance to recognize the uptown running community and the families, friends, and neighbors who help runners reach the finish line. All are welcome.
Medal Monday Uptown will take place at 1125 Grand Concourse, Bronx, NY 10452. RSVP is encouraged, and complimentary services are available on a first-come, first-served basis.
For registration and event updates, visit eventbrite, follow @bronxmedalmonday on Instagram or email bronxmedalmonday@gmail.com.
Photos: Eventbrite | Bronx Medal Monday
Vuelve el lunes de Medallas
La cuarta edición de la celebración anual regresa a la Casa Andrew Freedman
Ya se recorrieron las millas. Ya se ganaron las medallas.
Ahora es momento de celebrar.
El lunes 2 de noviembre, de 1 a 8 p. m., el lunes de Medallas regresa a la histórica Casa Andrew Freedman para dar la bienvenida a los participantes que completaron el Maratón de la ciudad de Nueva York, a corredores de todos los niveles, a sus seguidores y a vecinos para disfrutar de una tarde de grabado gratuito de medallas, recuperación, música y comunidad.
Ahora en su cuarto año, este evento organizado por voluntarios regresa a la Casa Andrew Freedman por segundo año consecutivo, esta vez en un salón de baile más grande y con más espacio para celebrar. La entrada es gratuita y está abierta a todos, ya sea que acaben de correr 26.2 millas, se estén preparando para su primera carrera o quieran animar a los corredores del condado.
Fundado en 2023 por atletas y defensores de la comunidad del Bronx, el lunes de Medallas ha pasado de ser una reunión de aproximadamente 200 invitados a contar con unos 400 asistentes cada año. Aproximadamente mil personas se han sumado a la celebración a lo largo de sus primeros tres años.
“Lo que comenzó como un proyecto hecho con amor hace cuatro años se ha convertido en algo increíblemente significativo para nuestra comunidad”, explicó la coorganizadora Giselle Muñoz. “Somos un grupo de gente común que se une para crear un espacio que sentíamos que faltaba, para que los maratonistas se sintieran reconocidos y apoyados”.
Este año, los organizadores están incorporando a más proveedores locales de servicios de bienestar a la celebración, lo que les da a los asistentes la oportunidad de conocer a profesionales y descubrir servicios a los que pueden recurrir mucho después del lunes del maratón.
Kitsune Wellness ofrecerá masajes en silla y estiramientos asistidos, mientras que Sweet Water Dance and Yoga impartirá una sesión guiada de yoga. Hyperice regresará y ofrecerá terapia de compresión para las piernas con Normatec.
Los asistentes también podrán disfrutar de:
- Grabado gratuito de medallas: The Sourced Studio, una marca de accesorios personalizados y un estudio de marketing experiencial, propiedad de mujeres y latinxs, personalizará las medallas de maratón.
- Retratos profesionales: el fotógrafo Alex “The Bronxer” Rivera capturará a los corredores y sus medallas ganadas con esfuerzo.
- Sorteos y obsequios: los sorteos, gratuitos, contarán con aportaciones de Nathan Sports, EQYP, Hyperice, Fleet Feet NYC, Sweet Water Dance & Yoga, Kingsbridge Social, Teaful y la artista del Bronx Yeline Del Carmen.
- Comida y bebidas locales: Empanology, Bronx Beer Hall y Teaful ofrecerán comida y bebidas a la venta, además de degustaciones de cerveza sin alcohol de Athletic Brewing Co.
- Música durante toda la celebración: DJ Select, JFuse y ArtByJose proporcionará la banda sonora de tarde y de noche.
- Una nota para el tu ‘yo’ del futuro: Una actividad con postales que incluye ilustraciones originales de Yeline Del Carmen y Devon Valentín-Dixon que invitará a las personas a reflexionar sobre una lección que hayan aprendido de su logro más importante del año. Las postales se enviarán por correo a los participantes un año después.
La celebración se lleva a cabo mientras el Maratón TCS de la ciudad de Nueva York celebra el aniversario 50 de su recorrido por los cinco condados.
El lunes de Medallas ofrece la oportunidad de reconocer a la comunidad de corredores del condado y del Alto Manhattan y a las familias, amigos y vecinos que ayudan a los corredores a llegar a la meta. Todos son bienvenidos.
El lunes de Medallas se llevará a cabo en el No. 1125 de Grand Concourse, el Bronx, NY 10452. Se recomienda confirmar asistencia, y los servicios gratuitos están disponibles por orden de llegada.
Para inscribirse y recibir actualizaciones sobre el evento, visite eventbrite, siga a @bronxmedalmonday en Instagram o envíe un correo electrónico a bronxmedalmonday@gmail.com.
Fotos: Eventbrite | Bronx Medal Monday