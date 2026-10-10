Mind the Markers
Reclaiming history unseen, one pole at a time
By Jason González
Photos: William G. Pomeroy Foundation
Some of New York State’s richest history lives undetected, in unmarked sites and overlooked spaces.
Every community has stories worth remembering, and the William G. Pomeroy Foundation is doing its part to´ honor their preservation.
The private non-profit organization has opened its final 2026 grant round for its New York State Historical Marker Program, which helps communities honor and celebrate significant people, places, things and events dating from 1683 to 1926.
Applicants must provide primary-source documentation proving that the person, place or event has historical significance and belongs at the proposed marker location.
That evidence can include, but is not limited to, old census records, land deeds, newspaper clippings and other historical documents.
For communities that qualify, the foundation will cover the full cost of a cast-aluminum historical marker, including the pole and shipping. The cast-aluminum signs mounted on poles tell the story of a person, place or event.
Since 2006, the Pomeroy Foundation, which bills itself as ” the nation’s leading funder of historical markers,” has funded more than 1,225 historical markers across all 62 counties in New York State, transforming sidewalks, roadsides and other ordinary spaces into celebratory reminders of what once was.
The foundation is named after entrepreneur and philanthropist William Pomeroy, who founded technology companies CXtec and TERACAI in Syracuse, New York and who is a champion of various charitable causes, including national marrow donor initiatives and historil education and engagement.
The program is open to local, state and federal government entities, tribal nations, nonprofit academic institutions and 501(c)(3) organizations in New York State. Applicants may apply for up to five (5) historical markers per grant round. Interested individuals are encouraged to contact an eligible local organization, such as a municipal historian or historical organization.
For those interested in applying for a New York State historical marker, the first step is to complete an online Letter of Intent (LOI), which must be submitted by Monday, Nov. 2. The letter must include the proposed marker inscription and primary-source documentation supporting the historical claim.
Applicants whose letters are approved can then submit a full grant application by Monday, Dec. 7.
Other Pomeroy Foundation marker programs include Hungry for History, Historic Transportation and National Register, each focusing on different aspects of local heritage and culture.
The foundation’s broader work extends beyond the Empire State. Since its founding in 2006, the group reports that it has funded more than 3,300 historical markers across 49 states.
For more information, visit https://www.wgpfoundation.org.
Historical Marker Design and Text
The colors of this program’s markers are blue with yellow lettering and border. Markers are 18” x 32” cast aluminum with a 7’ aluminum pole. The title line allows 15 characters, and the five body lines can have 27 characters each, including spaces and punctuation. All markers include a William G. Pomeroy Foundation credit line. This text is included at the bottom of every marker. Each marker also will also be numbered according to its place in the Foundation’s NYS Historical Marker series.
For more, visit https://www.wgpfoundation.org.
Atención a las señales
Recuperando la historia oculta, una placa a la vez
Por Jason González
Fotos: William G. Pomeroy Foundation
Parte de la historia más rica del estado de Nueva York permanece oculta, en lugares sin señalizar y espacios que pasan desapercibidos.
Cada comunidad tiene historias que vale la pena recordar, y la Fundación William G. Pomeroy está haciendo su parte para apoyar su conservación.
La organización privada sin fines de lucro lanzó su última convocatoria de subvenciones de 2026 para su Programa de Placas Históricas del estado de Nueva York, que ayuda a las comunidades a honrar y celebrar personas, lugares, objetos y acontecimientos significativos que datan de 1683 a 1926.
Los solicitantes deben presentar documentación de fuentes primarias que demuestre que la persona, el lugar o el acontecimiento tiene importancia histórica y que su ubicación en el sitio propuesto para el marcador es adecuada.
Dicha evidencia puede incluir, entre otros, registros antiguos del censo, escrituras de propiedad, recortes de periódicos y otros documentos históricos.
Para las comunidades que cumplan con los requisitos, la fundación cubrirá el costo total de una placa histórica de aluminio fundido, incluyendo el poste y el envío. Los letreros de aluminio fundido montados en postes cuentan la historia de una persona, un lugar o un evento.
Desde 2006, la Fundación Pomeroy, que se autodenomina “el principal financiador de placas históricas del país”, ha costeado más de 1,225 placas históricas en los 62 condados del estado de Nueva York, transformando aceras, carreteras y otros espacios comunes en recordatorios conmemorativos de lo que alguna vez fue.
La fundación lleva el nombre del empresario y filántropo William Pomeroy, quien fundó las empresas tecnológicas CXtec y TERACAI en Syracuse, Nueva York, y quien es un defensor de diversas causas benéficas, entre ellas las iniciativas nacionales de donación de médula ósea y la educación y la participación en temas históricos.
El programa está abierto a entidades gubernamentales locales, estatales y federales, naciones tribales, instituciones académicas sin fines de lucro y organizaciones 501(c)(3) en el estado de Nueva York. Los solicitantes pueden postularse para un máximo de cinco (5) placas históricas por ronda de subvenciones. Se recomienda a las personas interesadas que se pongan en contacto con una organización local elegible, como un historiador municipal o una organización histórica.
Para quienes estén interesados en solicitar un marcador histórico del estado de Nueva York, el primer paso es completar una Carta de Intención (LOI, por sus siglas en inglés) en línea, la cual debe enviarse a más tardar el lunes 2 de noviembre. La carta debe incluir la inscripción propuesta para el marcador y la documentación de fuentes primarias que respalde la afirmación histórica.
Los solicitantes cuyas cartas sean aprobadas podrán presentar una solicitud completa de subvención a más tardar el lunes 7 de diciembre.
Otros programas de placas de la Fundación Pomeroy incluyen “Hambriento de Historia”, “Transporte Histórico” y “Registro Nacional”, cada uno de los cuales se enfoca en diferentes aspectos del patrimonio y la cultura locales.
La labor más amplia de la fundación se extiende más allá del estado de Nueva York. Desde su fundación en 2006, el grupo informa que ha financiado más de 3,300 placas históricas en 49 estados.
Para obtener más información, visite https://www.wgpfoundation.org.
Diseño y texto de un indicador histórico
Los letreros de este programa son de color azul con letras y borde amarillos. Están fabricados en aluminio fundido, miden 18” x 32” y cuentan con un poste de aluminio de 7’. La línea del título admite 15 caracteres, y las cinco líneas del cuerpo pueden contener 27 caracteres cada una, incluyendo espacios y signos de puntuación. Todos los letreros incluyen una línea de reconocimiento a la Fundación William G. Pomeroy. Este texto aparece en la parte inferior de cada letrero. Además, cada uno de ellos estará numerado según su lugar en la serie de indicadores históricos del estado de Nueva York de la Fundación.
Para obtener más información, visite https://www.wgpfoundation.org.