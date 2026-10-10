Mind the Markers

Atención a las señales

Recuperando la historia oculta, una placa a la vez

Por Jason González

Fotos: William G. Pomeroy Foundation

La iniciativa tiene como objetivo preservar historias significativas sobre una persona, un lugar o un evento.

Parte de la historia más rica del estado de Nueva York permanece oculta, en lugares sin señalizar y espacios que pasan desapercibidos.

Cada comunidad tiene historias que vale la pena recordar, y la Fundación William G. Pomeroy está haciendo su parte para apoyar su conservación.

La organización privada sin fines de lucro lanzó su última convocatoria de subvenciones de 2026 para su Programa de Placas Históricas del estado de Nueva York, que ayuda a las comunidades a honrar y celebrar personas, lugares, objetos y acontecimientos significativos que datan de 1683 a 1926.

Los solicitantes deben presentar documentación de fuentes primarias que demuestre que la persona, el lugar o el acontecimiento tiene importancia histórica y que su ubicación en el sitio propuesto para el marcador es adecuada.

Dicha evidencia puede incluir, entre otros, registros antiguos del censo, escrituras de propiedad, recortes de periódicos y otros documentos históricos.

Para las comunidades que cumplan con los requisitos, la fundación cubrirá el costo total de una placa histórica de aluminio fundido, incluyendo el poste y el envío. Los letreros de aluminio fundido montados en postes cuentan la historia de una persona, un lugar o un evento.

Desde su fundación en 2006, el grupo informa que ha financiado más de 3,300 placas históricas en 49 estados.

Desde 2006, la Fundación Pomeroy, que se autodenomina “el principal financiador de placas históricas del país”, ha costeado más de 1,225 placas históricas en los 62 condados del estado de Nueva York, transformando aceras, carreteras y otros espacios comunes en recordatorios conmemorativos de lo que alguna vez fue.

La fundación lleva el nombre del empresario y filántropo William Pomeroy, quien fundó las empresas tecnológicas CXtec y TERACAI en Syracuse, Nueva York, y quien es un defensor de diversas causas benéficas, entre ellas las iniciativas nacionales de donación de médula ósea y la educación y la participación en temas históricos.

La fundación lleva el nombre del empresario y filántropo William Pomeroy (a la derecha).

El programa está abierto a entidades gubernamentales locales, estatales y federales, naciones tribales, instituciones académicas sin fines de lucro y organizaciones 501(c)(3) en el estado de Nueva York. Los solicitantes pueden postularse para un máximo de cinco (5) placas históricas por ronda de subvenciones. Se recomienda a las personas interesadas que se pongan en contacto con una organización local elegible, como un historiador municipal o una organización histórica.

Para quienes estén interesados en solicitar un marcador histórico del estado de Nueva York, el primer paso es completar una Carta de Intención (LOI, por sus siglas en inglés) en línea, la cual debe enviarse a más tardar el lunes 2 de noviembre. La carta debe incluir la inscripción propuesta para el marcador y la documentación de fuentes primarias que respalde la afirmación histórica.

Los solicitantes cuyas cartas sean aprobadas podrán presentar una solicitud completa de subvención a más tardar el lunes 7 de diciembre.

Otros programas de placas de la Fundación Pomeroy incluyen “Hambriento de Historia”, “Transporte Histórico” y “Registro Nacional”, cada uno de los cuales se enfoca en diferentes aspectos del patrimonio y la cultura locales.

La labor más amplia de la fundación se extiende más allá del estado de Nueva York. Desde su fundación en 2006, el grupo informa que ha financiado más de 3,300 placas históricas en 49 estados.

Para obtener más información, visite https://www.wgpfoundation.org.

Diseño y texto de un indicador histórico

Los letreros de este programa son de color azul con letras y borde amarillos. Están fabricados en aluminio fundido, miden 18” x 32” y cuentan con un poste de aluminio de 7’. La línea del título admite 15 caracteres, y las cinco líneas del cuerpo pueden contener 27 caracteres cada una, incluyendo espacios y signos de puntuación. Todos los letreros incluyen una línea de reconocimiento a la Fundación William G. Pomeroy. Este texto aparece en la parte inferior de cada letrero. Además, cada uno de ellos estará numerado según su lugar en la serie de indicadores históricos del estado de Nueva York de la Fundación.

Para obtener más información, visite https://www.wgpfoundation.org.