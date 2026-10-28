Running for Congress is an honor (Or, don’t be a sore loser)
By Oscar J. Romero Jr.
Running for Congress is an honor (Or, don’t be a sore loser)
By Oscar J. Romero Jr.
As I watched Rep. Haley Stevens, a sitting Democratic Congresswoman, endorse Republican candidate Mike Rogers against Democratic Senate nominee Abdul El-Sayed, it seems critical to reflect on the contradictions of the Democratic Party, and what it means to lose an election as a candidate as I did, just this past June 23rd.
The stakes couldn’t be higher for the mid-term elections on November 3rd.
We have two visions of a country: one of a more representative democracy focused on improving the life and opportunities of the majority of Americans; and another of authoritarianism where war and terror are acceptable tools for the enrichment of those in power and their corporate friends.
“Running for office should fundamentally be an act of love for your community, an act of collective courage.”
While Rep. Stevens’ flip to Rogers is an extreme disgrace, it is worth thinking about what it means to lose a Democratic primary when you are a progressive Democrat.
Running for office should fundamentally be an act of love for your community, an act of collective courage where neighbors come together to do the hard work of designing actionable policies and programs to build a better future for all.
As dysfunctional, and biased as party primaries are, they still are the place where candidates have a chance to present and discuss their perspectives with their communities.
Losing is hard, but we cannot afford to undermine the future of the democratic project when our vision is not supported.
Otherwise, we risk making our critiques, however valid they may be, a tool for the far right to pit us against each other and weaken us all, rather than a conscientious and constructive effort to make our country better.
You don’t make our electoral system better by enabling those who benefit from its dysfunction to stay in power. You make it better by exposing its corruption, by building civic movements, by engaging in legislative work, and by making elected officials accountable – all of which are infinitely harder when we don’t have progressive Democrats in power.
In other words, don’t be a sore loser.
From the outdated electoral college and deeply gerrymandered districts, to poorly implemented censuses and a racist criminal justice system that further disenfranchises people of color, it is not news that we have an electoral system that privileges those with money and systematically disenfranchises those who endure poverty.
As if that wasn’t enough, electoral financing is distorted by the role of Super PACs as a result of the Supreme Court ruling on Citizens United that enables corporations, wealthy individuals, and special interest groups to spend unlimited amounts of money on elections.
And yet, if you are a candidate, it is because you chose to fight within those rules.
So, allow me to offer you a guide on what to do if you lose.
Own your defeat.
- Keep fighting for electoral reform: We must overturn Citizens United. End unlimited and undisclosed money in politics. Ensure equal air time for debates is not determined by money. Focus ballot access rules on preventing electoral fraud not preventing participation.
- Respect the will of your neighbors: Be grateful to those who supported you. Be supportive of those who didn’t.
- Keep working for your community: Those problems you ran to fix are still there. I’m sure there’s plenty to do to address them.
- Support your Democratic nominee in defeating fascism: In my concession speech, I expressed my support for NY-13 Democratic Nominee Darializa Ávila Chevalier alongside with my hopes that she becomes the congresswoman that our district needs.
We have an election to win. Get out and vote!
Oscar Romero is a former candidate for Congress in NY-13. For more information, please visit www.oscarforcongress.com.
Postularse para el Congreso es un honor (O, no seas un mal perdedor)
Por Óscar J. Romero Jr.
Mientras observaba a la representante Haley Stevens, una congresista demócrata, respaldar al candidato republicano Mike Rogers frente al candidato demócrata al Senado Abdul El-Sayed, me parece fundamental reflexionar sobre las contradicciones que atraviesa el Partido Demócrata y lo que significa perder unas elecciones como candidato, tal como me ocurrió a mí el pasado 23 de junio.
Lo que está en juego no podría ser más importante para las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.
Tenemos dos visiones del país: una de una democracia más representativa, enfocada en mejorar la vida y las oportunidades de la mayoría de los estadounidenses; y otra de autoritarismo, donde la guerra y el terror son herramientas aceptables para el enriquecimiento de quienes están en el poder y sus aliados corporativos.
“Postularse para un cargo público debería ser, en esencia, un acto de amor hacia tu comunidad, un acto de valentía colectiva”.
Si bien la traición de la representante Stevens es una vergüenza extrema, vale la pena pensar en lo que significa perder unas primarias demócratas cuando uno es un demócrata progresista.
Postularse para un cargo público debería ser, en esencia, un acto de amor hacia tu comunidad, un acto de valentía colectiva en el que los vecinos se unen para realizar la ardua tarea de diseñar políticas y programas viables que construyan un futuro mejor para todos.
Por más disfuncionales y torcidas que sean las primarias partidistas, siguen siendo el espacio donde los candidatos tienen la oportunidad de presentar y discutir sus perspectivas con sus comunidades.
Perder es difícil, pero no podemos permitirnos desmejorar el futuro del proyecto democrático cuando nuestra visión no cuenta con apoyo. De lo contrario, corremos el riesgo de que nuestras críticas, por muy válidas que sean, se conviertan en una herramienta de la extrema derecha para enfrentarnos entre nosotros y debilitarnos a todos, en lugar de ser un esfuerzo consciente y constructivo para mejorar nuestro país.
No se mejora nuestro sistema electoral permitiendo que quienes se benefician de su disfuncionalidad se mantengan en el poder, se mejora exponiendo su corrupción, construyendo movimientos cívicos, participando en la labor legislativa y haciendo que los oficiales electos rindan cuentas, lo cual es infinitamente más difícil cuando no contamos con demócratas progresistas en el poder.
En otras palabras, no seas un mal perdedor.
Del obsoleto colegio electoral y los distritos con una gran manipulación de las circunscripciones electorales, a los censos mal llevados a cabo y a un sistema de justicia penal racista que priva aún más de sus derechos a las personas de color, no es ninguna novedad que tengamos un sistema electoral que privilegia a quienes tienen dinero y priva sistemáticamente de sus derechos a quienes viven en la pobreza.
Como si eso no fuera suficiente, el financiamiento electoral se ve distorsionado por el papel de los Super PACs como resultado de la Sentencia de la Corte Suprema sobre el caso Citizens United que permite a los grandes corporativos, a las personas adineradas y a los grupos de intereses especiales gastar cantidades ilimitadas de dinero en las elecciones.
Y, sin embargo, si eres candidato, es porque decidiste competir dentro de esas reglas.
Así que, permíteme ofrecerte una guía sobre qué hacer si pierdes:
- Reconoce tu derrota.
- Sigan luchando por la reforma electoral:Debemos revocar el fallo de Citizens United. Acabar con el dinero ilimitado y no declarado en la política. Asegurarnos de que el tiempo de transmisión equitativo en los debates no dependa del dinero. Enfocar las reglas de acceso a las boletas electorales en prevenir el fraude electoral, no en impedir la participación.
- Respeta la voluntad de tus vecinos:Agradece a quienes te apoyaron. Apoya a quienes no lo hicieron.
- Sigue trabajando por tu comunidad:Esos problemas que te apresuraste a resolver siguen ahí. Estoy seguro de que hay mucho por hacer para solucionarlos.
- Apoya a tu candidato demócratapara derrotar al fascismo: en mi discurso aceptando la derrota, expresé mi apoyo a Darializa Ávila Chevalier, candidata demócrata por el distrito 13 de Nueva York, y mis esperanzas de que se convierta en la congresista que nuestro distrito necesita.
Tenemos que ganar estas elecciones. ¡Sal a votar!
Óscar Romero fue candidato al Congreso por el distrito NY-13. Para obtener más información, visite www.oscarforcongress.com.