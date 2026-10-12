Chamber Music
Photos by Cristóbal Vivar
Before she was Speaker in 2026, she was the Census Director in 2020.
“Over a quarter of our residents are Latino,” noted City Council Speaker Julie Menin, who referenced her efforts in the last Census to accurately record the city’s constituencies. Indeed, the 2020 Census and subsequent reports confirm that Latinos are the second largest demographic in the city at 28.5%, with approximately 2.49 million residents.
This past Wed., Oct 7th the New York City Council hosted its annual Hispanic Heritage Month Celebration, honoring the community’s rich cultures, histories, and contributions.
Hosted by Menin and co-hosted by Councilmember Amanda Farías, Deputy Whip Elsie Encarnacion, and Councilmembers Alexa Avilés, Selvena N. Brooks-Powers, and Jennifer Gutiérrez, the evening gathered community members, leaders, and artists for a celebration of heritage and culture.
Comunilife President and CEO Blanca Ramirez, First Buddies Daycare’s Debbie Nicole Quiñónez, and United Volunteers for the Community Founder Gloria Del C. Espinal were recognized with proclamations honoring their leadership and service.
The evening also featured performances by Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra, Esperanza Preparatory Magnet School’s Afterschool Dance Club, and Bellas Artes Mexican Folklore.
For more, visit https://council.nyc.gov.
Música en la cámara
Fotos por Cristóbal Vivar
Antes de asumir el cargo de presidenta del Concejo Municipal en 2026, fue directora del Censo en 2020.
“Más de una cuarta parte de nuestros residentes son latinos”, señaló la presidenta del Concejo de la ciudad, Julie Menin, haciendo referencia a sus esfuerzos durante el último censo para registrar con precisión los grupos demográficos de la ciudad. De hecho, el Censo de 2020 y los informes posteriores confirman que los latinos son el segundo grupo demográfico más grande de la ciudad, con un 28.5 %, con aproximadamente 2.49 millones de habitantes.
El pasado miércoles 7 de octubre, el Concejo Municipal de la ciudad de Nueva York organizó su celebración anual del Mes de la Herencia Hispana, rindiendo homenaje a las ricas culturas, historias y contribuciones de la comunidad.
Organizada por Menin y copresidida por la concejala Amanda Farías, la vicelíder de fracción Elsie Encarnación y las concejalas Alexa Avilés, Selvena N. Brooks-Powers y Jennifer Gutiérrez, la velada reunió a miembros de la comunidad, líderes y artistas para celebrar la herencia y la cultura.
La presidenta y directora general de Comunilife, Blanca Ramirez, Debbie Nicole Quiñónez, de la guardería First Buddies, y Gloria del C. Espinal, fundadora de United Volunteers for the Community, recibieron reconocimientos en forma de proclamas en honor a su liderazgo y servicio.
La velada también contó con presentaciones de Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra, el club de bailes extra escolar de la escuela Esperanza Preparatory Magnet, y el folclor mexicano de Bellas Artes.
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