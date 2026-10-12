“Every dollar matters”

“Cada dólar cuenta”

Fecha de vencimiento: se recuerda a las familias revisar cuanto antes sus beneficios de Verano EBT

Es posible que los beneficios de Verano EBT para las familias que cumplen con los requisitos pronto expiren. Foto: Shutterstock

Defensores, incluyendo No Kid Hungry, piden a las familias de todo el estado de Nueva York que revisen sus cuentas de Verano EBT lo antes posible y utilicen los beneficios restantes antes de que comiencen a expirar el 14 de octubre.

Los beneficios de Verano EBT ayudan a las familias que reúnen los requisitos a cubrir el costo de los alimentos durante los meses de verano.

El programa federal es administrado en Nueva York por la Oficina de Ayuda Temporal y por Discapacidad del estado de Nueva York (OTDA, por sus siglas en inglés) y proporciona a las familias elegibles con hijos en edad escolar hasta $120 dólares por niño para comprar alimentos durante los meses en que no se ofrecen comidas escolares.

Sin embargo, estos beneficios tienen una vigencia limitada y vencen 122 días después de su emisión.

Los beneficios ayudan a cubrir el costo de los alimentos durante los meses de verano, cuando no hay comidas escolares disponibles.

Para muchas familias que recibieron sus fondos en junio, el último día para utilizarlos será el 14 de octubre. Después de esa fecha, cualquier saldo no utilizado caducará automáticamente y no podrá ser reemplazado.

Las familias pueden consultar sus saldos y las fechas de vencimiento inminentes en el sitio web de la OTDA: https://otda.ny.gov/programs/summer-ebt/expiration-info.asp.

Fecha de emision de Verano EBT Fecha de expiración de Verano EBT 15 de junio de 2026 15 de octubre de 2026 16 de junio de 2026 15 de octubre de 2026 10 de agosto de 2026 9 de diciembre de 2026

“Cada dólar del programa Verano EBT es importante, especialmente en un momento en que las familias de todo Nueva York enfrentan dificultades debido al aumento en el costo de los alimentos y otros productos de primera necesidad”, dijo Rachel Sabella, directora de No Kid Hungry Nueva York, en un comunicado. “Queremos asegurarnos de que ninguna familia pierda los beneficios a los que tiene derecho simplemente porque no se dio cuenta de que estaban a punto de vencer.

“Cada dólar de Verano EBT, importa”, dijo Rachel Sabella, directora de No Kid Hungry Nueva York. Foto: Shutterstock

Alentamos a las familias a que revisen su saldo y la fecha de vencimiento hoy mismo y utilicen los fondos restantes mientras aún puedan”.

Los defensores señalan que este recordatorio llega en un momento en que las familias siguen enfrentándose a altos costos de los alimentos y a una mayor presión sobre los presupuestos familiares.

Una encuesta de No Kid Hungry realizada entre residentes del estado de Nueva York reveló que casi tres cuartas partes de las familias neoyorquinas se han visto obligadas a elegir entre comprar alimentos y cubrir otros gastos esenciales, como vivienda, transporte y servicios públicos, debido al aumento del costo de los alimentos.

La encuesta reveló las siguientes conclusiones específicas para los residentes de la ciudad de Nueva York que participaron:

El 52 por ciento de los residentes de la ciudad de Nueva York ha contraído nuevas deudas en los últimos 12 meses debido al aumento del costo de los alimentos;

La mayoría de los residentes de la ciudad de Nueva York afirmaron que su salud física (54 por ciento), su salud mental (60 por ciento), sus relaciones sociales (53 por ciento) y su situación financiera (78 por ciento) se vieron afectadas por el aumento del costo de los alimentos;

El 77 por ciento de los residentes de la ciudad de Nueva York se opone a los recortes federales a los programas de asistencia alimentaria como SNAP, WIC y Verano EBT.

Las familias pueden consultar la fecha de emisión y el saldo a través del portal ebtEDGE o en la app, o llamando al 1-888-328-6399. La línea directa de ayuda de Verano EBT 1-833-452-0096 también pueden verificar los detalles de la fecha de vencimiento.

Las familias pueden visitar el sitio web Verano EBT (https://otda.ny.gov/programs/summer-ebt/expiration-info.asp) para consultar sus saldos y fechas de vencimiento de las tarjetas Verano EBT.