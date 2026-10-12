“Every dollar matters”
Expiration deadline: Families urged to check on Summer EBT benefits ASAP
Advocates, including No Kid Hungry, are reminding New York families across the state to check on their Summer EBT accounts as soon as possible and use any remaining benefits before they begin to expire on October 14.
Summer EBT benefits help eligible families cover the cost of groceries during the summer months.
The federal program is administered in New York by the NYS Office of Temporary and Disability Assistance (OTDA) and provides eligible families with school-age children up to $120 per child to buy groceries during the months when school meals are not available.
However, these benefits are time-limited and expire 122 days after they were issued.
For many families who received their funds in June, the final day to use them will be October 14. After that date, any unused balance will automatically expire and cannot be replaced.
Families can check their balances and imminent expiration dates at OTDA website at https://otda.ny.gov/programs/summer-ebt/expiration-info.asp.
|Summer EBT Issue Date
|Summer EBT Expiration Date
|June 15, 2026
|October 14, 2026
|June 16, 2026
|October 15, 2026
|August 10, 2026
|December 9, 2026
“Every dollar of Summer EBT matters, especially at a time when families across New York are struggling with the rising cost of groceries and other essentials,” said Rachel Sabella, Director of No Kid Hungry New York, in a statement. “We want to make sure no family loses benefits they are entitled to simply because they did not realize they were about to expire. We encourage families to check their balance and expiration date today and use any remaining funds while they still can.”
Advocates note that the reminder comes as families continue to face high food costs and increased pressure on household budgets.
A March 2026 No Kid Hungry poll of New York State residents found that nearly three-quarters of New York families have been forced to choose between buying food and covering other essential costs like housing, transportation, and utilities due to the rising cost of food.
The poll revealed the following takeaways specifically for New York City residents who participated:
- 52 percent of New York City residents have taken on additional debt in the past 12 months due to the rising cost of food;
- A majority of New York City residents said their physical health (54 percent), mental health (60 percent), social connections (53 percent), and financial health (78 percent) had suffered due to the rising cost of food;
- 77 percent of New York City residents oppose federal cuts to food assistance programs like SNAP, WIC, and Summer EBT.
Families can check their issuance date and balance through the ebtEDGE portal or app, or by calling 1-888-328-6399. The Summer EBT Helpline at 1-833-452-0096 can also confirm expiration details.
Families can visit the Summer EBT website (https://otda.ny.gov/programs/summer-ebt/expiration-info.asp) to check their Summer EBT balances and expiration dates.
“Cada dólar cuenta”
Fecha de vencimiento: se recuerda a las familias revisar cuanto antes sus beneficios de Verano EBT
Defensores, incluyendo No Kid Hungry, piden a las familias de todo el estado de Nueva York que revisen sus cuentas de Verano EBT lo antes posible y utilicen los beneficios restantes antes de que comiencen a expirar el 14 de octubre.
Los beneficios de Verano EBT ayudan a las familias que reúnen los requisitos a cubrir el costo de los alimentos durante los meses de verano.
El programa federal es administrado en Nueva York por la Oficina de Ayuda Temporal y por Discapacidad del estado de Nueva York (OTDA, por sus siglas en inglés) y proporciona a las familias elegibles con hijos en edad escolar hasta $120 dólares por niño para comprar alimentos durante los meses en que no se ofrecen comidas escolares.
Sin embargo, estos beneficios tienen una vigencia limitada y vencen 122 días después de su emisión.
Para muchas familias que recibieron sus fondos en junio, el último día para utilizarlos será el 14 de octubre. Después de esa fecha, cualquier saldo no utilizado caducará automáticamente y no podrá ser reemplazado.
Las familias pueden consultar sus saldos y las fechas de vencimiento inminentes en el sitio web de la OTDA: https://otda.ny.gov/programs/summer-ebt/expiration-info.asp.
|Fecha de emision de Verano EBT
|Fecha de expiración de Verano EBT
|15 de junio de 2026
|15 de octubre de 2026
|16 de junio de 2026
|15 de octubre de 2026
|10 de agosto de 2026
|9 de diciembre de 2026
“Cada dólar del programa Verano EBT es importante, especialmente en un momento en que las familias de todo Nueva York enfrentan dificultades debido al aumento en el costo de los alimentos y otros productos de primera necesidad”, dijo Rachel Sabella, directora de No Kid Hungry Nueva York, en un comunicado. “Queremos asegurarnos de que ninguna familia pierda los beneficios a los que tiene derecho simplemente porque no se dio cuenta de que estaban a punto de vencer.
Alentamos a las familias a que revisen su saldo y la fecha de vencimiento hoy mismo y utilicen los fondos restantes mientras aún puedan”.
Los defensores señalan que este recordatorio llega en un momento en que las familias siguen enfrentándose a altos costos de los alimentos y a una mayor presión sobre los presupuestos familiares.
Una encuesta de No Kid Hungry realizada entre residentes del estado de Nueva York reveló que casi tres cuartas partes de las familias neoyorquinas se han visto obligadas a elegir entre comprar alimentos y cubrir otros gastos esenciales, como vivienda, transporte y servicios públicos, debido al aumento del costo de los alimentos.
La encuesta reveló las siguientes conclusiones específicas para los residentes de la ciudad de Nueva York que participaron:
- El 52 por ciento de los residentes de la ciudad de Nueva York ha contraído nuevas deudas en los últimos 12 meses debido al aumento del costo de los alimentos;
- La mayoría de los residentes de la ciudad de Nueva York afirmaron que su salud física (54 por ciento), su salud mental (60 por ciento), sus relaciones sociales (53 por ciento) y su situación financiera (78 por ciento) se vieron afectadas por el aumento del costo de los alimentos;
- El 77 por ciento de los residentes de la ciudad de Nueva York se opone a los recortes federales a los programas de asistencia alimentaria como SNAP, WIC y Verano EBT.
Las familias pueden consultar la fecha de emisión y el saldo a través del portal ebtEDGE o en la app, o llamando al 1-888-328-6399. La línea directa de ayuda de Verano EBT 1-833-452-0096 también pueden verificar los detalles de la fecha de vencimiento.
Las familias pueden visitar el sitio web Verano EBT (https://otda.ny.gov/programs/summer-ebt/expiration-info.asp) para consultar sus saldos y fechas de vencimiento de las tarjetas Verano EBT.