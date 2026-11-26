To rejoice and to resist
Resistencia y Alegría
To rejoice and to resist
Angie Awards gathers LGBTQ+ community and honors Transgender Day of Remembrance
Story by Isaiah K. Brown
Photos by Cristóbal Vivar
The event opened with an impassioned call and response from the night’s host, actor, singer, and songwriter Miss Peppermint.
“When I say Trans, you say power! Trans! Power! Trans! Power! Trans! Power! It’s gonna be a powerful night y’all!”
On November 20th, Destination Tomorrow, a Bronx-based LGBTQ+ national nonprofit hosted its third annual Angie Awards gala in recognition of the annual Transgender Day of Remembrance (TDoR). Since 1999, the day has honored victims of transphobic attacks and violence while fostering stronger allyship and action for all in the Trans and LGBTQ+ community.
Proudly named after Mother Bangie Angie Infiniti, an esteemed “mother” of the ballroom scene, the Angie Awards recognize those who uplift LBGTQ+ communities, particularly vulnerable Black and Brown Transgender and gender-nonconforming individuals.
This year’s theme “Counted Out: Still Counting Up” spotlighted the outstanding efforts of four honorees as committed allies and activists.
Bronx District Attorney Darcel Clark was lauded for her office’s consistent efforts in prosecuting anti-LGBTQ+ hate crimes.
“I am really honored to be in this class of honorees,” said Clark. She praised two-time Grammy-nominated vocalist and music legend Martha Wash for her iconic contributions to 90’s music and Jack Gorgeous Gucci for his passionate engagement within the ballroom scene.
“You have helped to ensure that the people and culture behind the movement are seen and celebrated. Thank you.”
Clark also touted the life-changing effects of Jonathan Santos-Ramos’ work as Executive Director of Care for the Homeless, a nonprofit that provides healthcare and other services to marginalized communities: “I am humbled to share this recognition with all of you.”
During his remarks, Santos-Ramos tied his work helping at-risk individuals access quality healthcare to the host organization’s mission.
“Destination Tomorrow reminds us that we don’t have to wait for someone else to save our communities. We can build the institutions, we can create the opportunities, and become the leaders our communities deserve. And to me, that is the true spirit of this award.”
Attendees, including Bronx Borough President Vanessa Gibson, packed into Above the Heights at Radio Hotel in high style, swathed in feathers, silks and sequins. There were elaborately tiered gowns and sharply tailored suits on the red carpet. As guests took turns posing on the step-and-repeat and fielding Q & A from Boricua public health advocate Jomil Luna, others milled about, warmly embracing and sharing laughs. Chasity “Tempress” Moore, who starred as Grizabella in Broadway’s Tony-Award winning CATS: The Jellicle Ball, performed.
Together with buoyant calls to action, there were also somber reminders of the discrimination, rejection and violence endured by members of the trans and queer community, including candlelit displays honoring lost community members and activists such as Cecilia Gentili, Grace Detrevarah and Marsha P. Johnson.
One such poignant moment took place as Chief Strategy Officer Sage Rivera poured water from a vessel into a bowl of water and names of those lost were called aloud.
According to an August 2024 report from the New York State Comptroller’s Office in 2023, hate crimes against transgender New Yorkers have risen dramatically. Between 2018 and 2023, anti-gay male incidents have risen by 141% (54 to 130) and hate crimes against transgender New Yorkers have risen by 140% (10 to 24). And those are the ones that have been formally reported.
As the report notes, “The available data may not capture all relevant crimes, as underreporting may occur for several reasons. Victims may be hesitant to report incidents due to reasons that include language barriers, fear of retaliation, mistrust in law enforcement or lack of confidence that justice will be served.”
Since the Trump administration took office in early 2025, the federal government has also been criticized for restricting the rights of transgender individuals, including banning transgender individuals from joining the military and limiting access to gender-affirming healthcare. Transgender individuals have reported increased feelings of marginalization and persecution.
Speakers pointed to the abundant concerns for many who choose visibility and open-ness, all at a time when many feel a sense of danger being in their own skin. Seeking basic needs such as food and shelter can become risky endeavors when you fear reprisal, rejection, or worse.
“I don’t believe anybody should have to worry about their safety simply because they need a place to sleep,” affirmed Destination Tomorrow founder and Chief Executive Officer Sean Ebony Coleman. Established in 2009, the non-profit’s services include housing, workforce development, health initiatives, and youth programming. Coleman noted how the organization has endeavored to equip participants with dynamic workforce skills to meet ever-changing market needs.
“I want people coming through Destination Tomorrow to have real choices.”
Destination Tomorrow is headquartered at 452 East 149th Street, 3rd Floor, The Bronx, New York 10455. The organization provides assistance and resources to LGBTQ+ individuals and offers in-house and referral services. For more information, visit https://destinationtomorrow.org/ or call 646.723.3325.
Resistencia y Alegría
Los Premios Angie reúnen a la comunidad LGBTQ+ y rinden homenaje al Día en Memoria de las Personas Transgénero
Historia por Isaiah K. Brown
Fotos por Cristóbal Vivar
El evento comenzó con un apasionado intercambio de preguntas y respuestas a cargo de la presentadora de la noche, actriz, cantante y compositora, Miss Peppermint.
“¡Cuando yo diga ‘Trans’, ustedes digan ‘¡Poder!’ ¡Trans! ¡Poder! ¡Trans! ¡Poder! ¡Trans! ¡Poder! ¡Va a ser una noche llena de poder, amigos!”.
El 20 de noviembre, Destination Tomorrow, una organización nacional LGBTQ+ sin fines de lucro con sede en el Bronx, organizó su tercera gala anual de los Premios Angie en reconocimiento a la edición anual de Día en memoria de las personas transgénero (TdoR, por sus siglas en inglés). Desde 1999, este día rinde homenaje a las víctimas de ataques y actos de violencia transfóbicos, mientras fomenta una mayor solidaridad y acciones en favor de todos los miembros de la comunidad trans y LGBTQ+.
Lleva con orgullo el nombre de madre Bangie Angie Infiniti, una estimada “madre” de la escena del baile de salón.
Los Premios Angie reconocen a quienes apoyan a las comunidades LGBTQ+, en particular a las personas transgénero y de género no conforme de origen afro y latino, que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
El tema de este año, “Counted Out: Still Counting Up” (Descartados: pero seguimos sumando, en español), destacó los esfuerzos sobresalientes de cuatro galardonados como aliados y activistas comprometidos.
Darcel Clark, fiscal del condado del Bronx , fue reconocida por los esfuerzos constantes de su oficina para perseguir los delitos de odio contra la comunidad LGBTQ+.
“Es un verdadero honor para mí formar parte de este grupo de galardonados”, dijo Clark. Elogió a la cantante, dos veces nominada al Grammy, y leyenda de la música Martha Wash por sus contribuciones emblemáticas a la música de los 90 y a Jack Gorgeous Gucci por su apasionada dedicación al mundo del baile de salón.
“Han contribuido a que se reconozca y se celebre a las personas y la cultura que hay detrás de este movimiento. Gracias”.
Clark también destacó el impacto transformador del trabajo de Jonathan Santos-Ramos como director ejecutivo de Care for the Homeless, una organización sin fines de lucro que brinda atención médica y otros servicios a comunidades marginadas: “Me siento honrado de compartir este reconocimiento con todos ustedes”.
Durante su discurso, Santos-Ramos vinculó su labor de ayudar a personas en situación de riesgo a recibir atención médica de calidad con la misión de la organización anfitriona.
“Destination Tomorrow nos recuerda que no tenemos que esperar a que alguien más salve a nuestras comunidades. Podemos construir las instituciones, podemos crear las oportunidades y convertirnos en los líderes que nuestras comunidades merecen. Y para mí, ese es el verdadero espíritu de este premio”.
Los asistentes, entre los que se encontraban la presidenta del condado del Bronx, Vanessa Gibson, llegaron a Above the Heights en el Radio Hotel con mucho estilo, ataviados con plumas, sedas y lentejuelas. En la alfombra roja se pudieron ver vestidos de varias capas muy elaborados y trajes de corte impecable. Mientras los invitados posaban por turnos frente al fondo fotográfico y respondían a las preguntas del presentador y defensor de la salud pública Jomil Luna, otros se abrazaban con cariño y compartían risas. Chasity “Tempress” Moore, quien interpretó a Grizabella en la obra de Broadway ganadora de un Premio Tony CATS: The Jellicle Ball, cantó.
Además de los optimistas llamados a la acción, también hubo sombríos recordatorios de la discriminación, el rechazo y la violencia que sufren los miembros de la comunidad trans y queer, incluyendo homenajes a la luz de las velas en honor a los miembros de la comunidad y activistas fallecidos, como Cecilia Gentili, Grace Detrevarah y Marsha P. Johnson.
Uno de esos momentos conmovedores tuvo lugar cuando Sage Rivera, director de estrategia, vertió agua de un recipiente en un tazón y se leyeron en voz alta los nombres de los fallecidos.
De acuerdo con un reporte de agosto de 2024 de la Oficina del contralor del estado de Nueva York, en 2023, los delitos de odio contra los neoyorquinos transgénero han aumentado drásticamente. Entre 2018 y 2023, los incidentes contra hombres homosexuales aumentaron un 141 % (de 54 a 130) y los delitos de odio contra los neoyorquinos transgénero aumentaron un 140 % (de 10 a 24). Y esos son solo los que han sido denunciados formalmente.
Como señala el informe: “Es posible que los datos disponibles no reflejen todos los delitos relevantes, ya que puede haber casos no denunciados por diversas razones. Las víctimas pueden mostrarse reacias a denunciar los incidentes debido a factores como las barreras del idioma, el miedo a represalias, la desconfianza en las autoridades o la falta de confianza en que se haga justicia”.
Desde que el gobierno de Trump asumió el cargo a principios de 2025, el gobierno federal también ha sido criticado por restringir los derechos de las personas transgénero, incluyendo prohibir que las personas transgénero se alisten en las fuerzas armadas y limitar el acceso a la atención médica de reafirmación de género. Las personas transgénero han reportado una mayor sensación de marginación y persecución.
Los ponentes señalaron las numerosas preocupaciones que tienen muchas personas que optan por la visibilidad y la transparencia, en un momento en el que muchas sienten que corren peligro simplemente por ser quienes son. Satisfacer necesidades básicas como la comida y el refugio puede convertirse en una tarea arriesgada cuando se teme sufrir represalias, rechazo o algo peor.
“No creo que nadie deba preocuparse por su seguridad simplemente porque necesita un lugar donde dormir”, afirmó el fundador y director ejecutivo de Destination Tomorrow, Sean Ebony Coleman. Fundada en 2009, esta organización sin fines de lucro ofrece servicios que incluyen vivienda, desarrollo laboral, iniciativas de salud y programas para jóvenes. Coleman destacó cómo la organización se ha esforzado por equipar a los participantes con habilidades laborales dinámicas para satisfacer las necesidades siempre cambiantes del mercado.
“Quiero que las personas que pasan por Destination Tomorrow tengan opciones reales”.
Destination Tomorrow tiene su sede en el No. 452 de la calle 149 este, tercer piso, en el Bronx, Nueva York 10455. La organización brinda asistencia y recursos a personas LGBTQ+ y ofrece servicios propios y externos. Para obtener más información, visite https://destinationtomorrow.org/ o llame al 646.723.3325.