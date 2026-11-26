Resistencia y Alegría

Los Premios Angie reúnen a la comunidad LGBTQ+ y rinden homenaje al Día en Memoria de las Personas Transgénero

Historia por Isaiah K. Brown

Fotos por Cristóbal Vivar

“Me siento honrada de compartir este reconocimiento con todos ustedes”, dijo Darcel Clark, fiscal del condado del Bronx y galardonada.

El evento comenzó con un apasionado intercambio de preguntas y respuestas a cargo de la presentadora de la noche, actriz, cantante y compositora, Miss Peppermint.

“¡Cuando yo diga ‘Trans’, ustedes digan ‘¡Poder!’ ¡Trans! ¡Poder! ¡Trans! ¡Poder! ¡Trans! ¡Poder! ¡Va a ser una noche llena de poder, amigos!”.

El 20 de noviembre, Destination Tomorrow, una organización nacional LGBTQ+ sin fines de lucro con sede en el Bronx, organizó su tercera gala anual de los Premios Angie en reconocimiento a la edición anual de Día en memoria de las personas transgénero (TdoR, por sus siglas en inglés). Desde 1999, este día rinde homenaje a las víctimas de ataques y actos de violencia transfóbicos, mientras fomenta una mayor solidaridad y acciones en favor de todos los miembros de la comunidad trans y LGBTQ+.

Janet Peguero, ex vicepresidenta del condado del Bronx (en el centro), dirigió una ovación de pie.

Lleva con orgullo el nombre de madre Bangie Angie Infiniti, una estimada “madre” de la escena del baile de salón.

Los Premios Angie reconocen a quienes apoyan a las comunidades LGBTQ+, en particular a las personas transgénero y de género no conforme de origen afro y latino, que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

“Podemos crear las oportunidades y convertirnos en los líderes que nuestras comunidades merecen”, afirmó el homenajeado Jonathan Santos-Ramos.

El tema de este año, “Counted Out: Still Counting Up” (Descartados: pero seguimos sumando, en español), destacó los esfuerzos sobresalientes de cuatro galardonados como aliados y activistas comprometidos.

Darcel Clark, fiscal del condado del Bronx , fue reconocida por los esfuerzos constantes de su oficina para perseguir los delitos de odio contra la comunidad LGBTQ+.

La legendaria Martha Wash recibe su premio.

“Es un verdadero honor para mí formar parte de este grupo de galardonados”, dijo Clark. Elogió a la cantante, dos veces nominada al Grammy, y leyenda de la música Martha Wash por sus contribuciones emblemáticas a la música de los 90 y a Jack Gorgeous Gucci por su apasionada dedicación al mundo del baile de salón.

“Han contribuido a que se reconozca y se celebre a las personas y la cultura que hay detrás de este movimiento. Gracias”.

Clark también destacó el impacto transformador del trabajo de Jonathan Santos-Ramos como director ejecutivo de Care for the Homeless, una organización sin fines de lucro que brinda atención médica y otros servicios a comunidades marginadas: “Me siento honrado de compartir este reconocimiento con todos ustedes”.

Durante su discurso, Santos-Ramos vinculó su labor de ayudar a personas en situación de riesgo a recibir atención médica de calidad con la misión de la organización anfitriona.

La actriz Chasity “Tempress” Moore (a la derecha) interpretó el papel de Grizabella en CATS: The Jellicle Ball, de Broadway.

“Destination Tomorrow nos recuerda que no tenemos que esperar a que alguien más salve a nuestras comunidades. Podemos construir las instituciones, podemos crear las oportunidades y convertirnos en los líderes que nuestras comunidades merecen. Y para mí, ese es el verdadero espíritu de este premio”.

Los asistentes, entre los que se encontraban la presidenta del condado del Bronx, Vanessa Gibson, llegaron a Above the Heights en el Radio Hotel con mucho estilo, ataviados con plumas, sedas y lentejuelas. En la alfombra roja se pudieron ver vestidos de varias capas muy elaborados y trajes de corte impecable. Mientras los invitados posaban por turnos frente al fondo fotográfico y respondían a las preguntas del presentador y defensor de la salud pública Jomil Luna, otros se abrazaban con cariño y compartían risas. Chasity “Tempress” Moore, quien interpretó a Grizabella en la obra de Broadway ganadora de un Premio Tony CATS: The Jellicle Ball, cantó.

La presidenta del condado del Bronx, Vanessa Gibson, sonríe junto a la homenajeada Clark.

Además de los optimistas llamados a la acción, también hubo sombríos recordatorios de la discriminación, el rechazo y la violencia que sufren los miembros de la comunidad trans y queer, incluyendo homenajes a la luz de las velas en honor a los miembros de la comunidad y activistas fallecidos, como Cecilia Gentili, Grace Detrevarah y Marsha P. Johnson.

Poniendo atención.

Uno de esos momentos conmovedores tuvo lugar cuando Sage Rivera, director de estrategia, vertió agua de un recipiente en un tazón y se leyeron en voz alta los nombres de los fallecidos.

De acuerdo con un reporte de agosto de 2024 de la Oficina del contralor del estado de Nueva York, en 2023, los delitos de odio contra los neoyorquinos transgénero han aumentado drásticamente. Entre 2018 y 2023, los incidentes contra hombres homosexuales aumentaron un 141 % (de 54 a 130) y los delitos de odio contra los neoyorquinos transgénero aumentaron un 140 % (de 10 a 24). Y esos son solo los que han sido denunciados formalmente.

Como señala el informe: “Es posible que los datos disponibles no reflejen todos los delitos relevantes, ya que puede haber casos no denunciados por diversas razones. Las víctimas pueden mostrarse reacias a denunciar los incidentes debido a factores como las barreras del idioma, el miedo a represalias, la desconfianza en las autoridades o la falta de confianza en que se haga justicia”.

Jomil Luna, el presentador y defensor de la salud pública (a la derecha), realizó entrevistas en la alfombra roja.

Desde que el gobierno de Trump asumió el cargo a principios de 2025, el gobierno federal también ha sido criticado por restringir los derechos de las personas transgénero, incluyendo prohibir que las personas transgénero se alisten en las fuerzas armadas y limitar el acceso a la atención médica de reafirmación de género. Las personas transgénero han reportado una mayor sensación de marginación y persecución.

Los ponentes señalaron las numerosas preocupaciones que tienen muchas personas que optan por la visibilidad y la transparencia, en un momento en el que muchas sienten que corren peligro simplemente por ser quienes son. Satisfacer necesidades básicas como la comida y el refugio puede convertirse en una tarea arriesgada cuando se teme sufrir represalias, rechazo o algo peor.

“No creo que nadie deba preocuparse por su seguridad simplemente porque necesita un lugar donde dormir”, afirmó el fundador y director ejecutivo de Destination Tomorrow, Sean Ebony Coleman. Fundada en 2009, esta organización sin fines de lucro ofrece servicios que incluyen vivienda, desarrollo laboral, iniciativas de salud y programas para jóvenes. Coleman destacó cómo la organización se ha esforzado por equipar a los participantes con habilidades laborales dinámicas para satisfacer las necesidades siempre cambiantes del mercado.

“Quiero que las personas que pasan por Destination Tomorrow tengan opciones reales”.

Destination Tomorrow tiene su sede en el No. 452 de la calle 149 este, tercer piso, en el Bronx, Nueva York 10455. La organización brinda asistencia y recursos a personas LGBTQ+ y ofrece servicios propios y externos. Para obtener más información, visite https://destinationtomorrow.org/ o llame al 646.723.3325.