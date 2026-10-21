Hochul in the Heights
Uptown rally focused on Latino voter outreach and support
Hochul in the Heights
Uptown rally focused on Latino voter outreach and support
By Adelina Romero
Photos by Cristóbal Vivar
With Election Day rapidly approaching on November 3, Latino elected officials, labor leaders, and community advocates recently gathered in Washington Heights to support Gov. Kathy Hochul’s reelection campaign.
Hochul, with Adrienne Adams as Lieutenant Governor, is facing off against Republican Nassau County Executive Bruce Blakeman.
Blakeman, whose ticket includes Madison County Sheriff Todd Hood as Lieutenant Governor, recently opened a new office on Gerard Avenue in The Bronx focused on Latino voter outreach and has campaigned on affordability, crime and taxes.
Many of those same concerns were echoed at the “Latinos for Hochul” event on October 16, as Rep. Adriano Espaillat; Assemblymember Karines Reyes; Councilmember Carmen De La Rosa; District Council 37 Executive Director Henry Garrido; SOMOS Community Care Founder and Chair Ramon Tallaj Sr.; former City Council Speaker Melissa Mark-Viverito; entrepreneur and activist Henry R. Muñoz III; and political strategist and philanthropist Luis A. Miranda Jr., among others, took the stage at Radio Hotel to praise the governor’s record and rally behind her reelection campaign.“We are going to elect Kathy Hochul,” Rep. Espaillat said.
“Who is with us, who has stayed with us, who represents our best interests, who is our friend, who is a New Yorker like us, and who has the Latino people in mind before anything else.”
Espaillat, who lost in the NY-13 Democratic primary in June to Darializa Ávila Chevalier, cited Hochul’s $54 million commitment for utility relocation for the Second Avenue Subway extension to East Harlem and $100 million in state funding to redevelop the Kingsbridge Armory. He also praised the governor’s allotment of $12.5 million to create a Dominican Center for the Arts and Culture led by the Dominican Studies Institute at the City College of New York.
Espaillat argued that reelecting Hochul would help protect immigrant families amid increased federal immigration enforcement.
“The state needs a firm hand that can help vulnerable families and ensure that New York continues to be a safe state for all immigrant families,” he said to loud applause.
“For all of them, she has stood up for immigrants’ rights and our fundamental rights.”
Just days earlier, Immigration and Customs Enforcement (ICE) agent shot Oscar Belgal, a 28-year-old Dominican native, in the neck in Marble Hill. At his October 15 immigration court hearing, Belgal appeared remotely via video while detained at the Metropolitan Detention Center in Brooklyn. His lawyers said he was being held in solitary confinement and needed surgery to remove a bullet lodged in his neck.
Hochul took to X to condemn the shooting, calling for a halt to federal ICE enforcement operations in New York, and demanding that body camera footage of the shooting be released to the public.
Councilmember De La Rosa spoke about her constituents’ fears of additional violent encounters with ICE agents after the shooting. She said her office is collaborating with the New York Immigration Coalition (NYIC) and the Mayor’s Office of Immigrant Affairs (MOIA) to connect immigrant constituents with information, legal services, and support.
De La Rosa described Hochul’s reelection as “the only option right now for our community to ensure that we are respected and our dignity and rights are preserved.”
Oscar Romero, a candidate in the recent NY-13 primary, said fears of immigration enforcement were also hurting small businesses in neighborhoods where ICE has conducted its operations.
“Small businesses are struggling because a lot of the main clientele are Latino community members,” said Romero. “And so, as Latinos are afraid, business owners are as well.”
For former City Council Speaker Melissa Mark-Viverito – the first Puerto Rican woman and first Latina to hold the post – the rally served as a call to action to break new barriers.
“We are making history,” said Mark-Viverito of the first all-female major party ticket in New York State with Hochul and Adams.
“What does my shirt say? What does my shirt say?” she asked. “Votes for women! A call to elect those who will use their power to improve our day-to-day. To safeguard our democracy and protect our lives. Because that’s how serious this moment is in which we find ourselves.”
Mark-Viverito pointed to Hochul’s record on reproductive rights and the enactment of a moratorium on data centers as indicative of her progressive bonafides. She also boosted Attorney General Letitia James’ reelection, noting that a win across the board would bring all three women to the top echelons of New York state government.
“All ready, willing, and capable to lead our state. So, let’s keep going,” she urged. “As we say in Puerto Rico, let’s keep going.”
Miranda shared his experience working with the governor on various campaigns, recalling when she nominated Hector LaSalle, a Puerto Rican, to become the state’s chief judge. While the state Senate rejected his nomination in February 2023, Miranda said he was stunned by Hochul’s steadfast support for LaSalle’s candidacy even as others withdrew theirs.
“If you’re going to get in a fight, you want to be with Kathy Hochul because she stays til the end,” said Miranda. “And when you lose, you realize the energy and the conviction of people [and] of our governor.”
Henry Garrido, Executive Director of District Council 37, the city’s largest municipal workers’ union, took the stage to highlight the significant cuts to public services affecting families across the city.
“I sat in a meeting this morning with 27,000 people who lost their food stamps on October 1st,” said Garrido. “That is in addition to the thousands that are about to lose Medicaid on January 1st, and we worked really, really hard to reduce that number from 190,000 to 27,000.”
Garrido praised Hochul for helping keep public hospitals open amid the federal funding cuts. In May, the Hochul administration announced the state’s FY26 budget, which included a $500 million investment for financially distressed hospitals at risk of shutting down.
“If it weren’t for this governor, without her, the public hospitals in this state would have been closed,” said Garrido. “It’s time to vote, it’s time to represent the community, and that’s why we are here supporting Kathy Hochul and Adrienne Adams.”
In a statement to the Manhattan Times/The Bronx Free Press, Garrido acknowledged that supporting Hochul did not mean being in lockstep.
“There are issues that we’re not going to agree on,” he said. “But we have more to agree on with this governor than we do with her opponent.”
Garrido urged attendees to plan for Election Day and encourage their neighbors and loved ones to vote.
“Democracy requires participation,” Garrido said. “So, we need to get out there and make a plan to vote together.”
Once Hochul took the stage, the candidate centered her speech on “pocketbook issues,” highlighting her administration’s efforts to lower household costs while arguing that tariffs imposed by the Trump administration have significantly increased the cost of living for families.
She pointed to the state’s free breakfast and lunch program, which has provided almost 400 million free meals during the 2025-2026 school year. She argued that the program not only saves parents nearly $2000 per child annually, but also gives them more time on busy mornings before sending their children to school.
Then she shared that she once left a job she loved because she could not find care for her children, saying, “It is expensive, it is hard to find, and it is not accessible.” Hochul said she is working closely with mayors across the state to deliver fully funded, universal childcare.
“That is how we make New York more affordable for all of our families,” said Hochul.
She also touted improvements that she said made it easier to open small businesses and for minority- and women-owned business owners to receive state certification faster.
“We are fighting hard to make sure that every single person who wants to start a business has an easier way of doing it,” said Hochul. “I want everyone who wants to live the American dream, and start their bodega, start their small business, live their dream right here in New York City, to be fulfilled.”
Neena Dutta, an attendee and president of the New York City chapter of the National Association of Women Business Owners, agreed that tackling affordability must include more support for small businesses. She credited the governor’s office with helping business owners get licensed and argued that voters should consider that assistance when casting their vote.
“It may not be on every voter’s mind, but it affects every voter,” said Dutta. “How small businesses can conduct themselves in New York.”
As she wound down her remarks, Hochul tweaked a lyric from In the Heights, during which uptown residents band together to make it through a blackout.
“We are not powerless,” she said. “We are powerful.”
For more information about voting, including early voting and how to find your polling place, visit NYC Votes.
Hochul en the Heights
Mitin en el Alto Manhattan se centra en impulsar el voto latino
Por Adelina Romero
Con el día de las elecciones acercándose rápidamente el 3 de noviembre, oficiales electos latinos, líderes sindicales y defensores de la comunidad, se reunieron recientemente en Washington Heights para apoyar la campaña de reelección de la gobernadora Kathy Hochul.
Hochul, con Adrienne Adams como vicegobernadora, se enfrenta a Bruce Blakeman, ejecutivo republicano del condado de Nassau.
Blakeman, cuya candidatura incluye al sheriff del condado de Madison, Todd Hood, como vicegobernador, inauguró recientemente una nueva oficina en la avenida Gerard, en el Bronx, enfocada en la participación de los votantes latinos, y ha basado su campaña en temas como la asequibilidad, la delincuencia y los impuestos.
Muchas de esas mismas preocupaciones encontraron eco en el evento “Latinos con Hochul” celebrado el 16 de octubre, en el que participaron el congresista Adriano Espaillat; la asambleísta Karines Reyes; la concejala Carmen de la Rosa; el director ejecutivo del Consejo de Distrito 37, Henry Garrido; el fundador y presidente de SOMOS Community Care, Ramón Tallaj Sr.; la expresidenta del Concejo Municipal, Melissa Mark-Viverito; el empresario y activista Henry R. Muñoz III; y el estratega político y filántropo Luis A. Miranda Jr., entre otros, subieron al escenario del Radio Hotel para elogiar el historial de la gobernadora y mostrar su apoyo a su campaña de reelección.
“Vamos a elegir a Kathy Hochul”, dijo el representante Espaillat. “Quien está con nosotros, quien se ha mantenido a nuestro lado, quien representa nuestros mejores intereses, quien es nuestra amiga, quien es neoyorquina como nosotros y quien tiene en mente a la comunidad latina antes que nada”.
Espaillat, que perdió en junio las primarias demócratas del distrito NY-13 frente a Darializa Ávila Chevalier, mencionó el compromiso de Hochul de destinar $54 millones de dólares para la reubicación de los servicios públicos en la ampliación del metro de la Segunda Avenida hacia East Harlem y $100 millones de fondos estatales para remodelar la Armería Kingsbridge. También elogió la asignación de $12.5 millones de dólares por parte de la gobernadora para crear un Centro Dominicano de las Artes y la Cultura liderado por el Instituto de Estudios Dominicanos del City College de Nueva York.
Espaillat argumentó que la reelección de Hochul ayudaría a proteger a las familias migrantes en medio del aumento de las medidas federales de control migratorio.
“El estado necesita una mano firme que pueda ayudar a las familias vulnerables y garantizar que Nueva York siga siendo un estado seguro para todas las familias migrantes”, dijo entre fuertes aplausos. “Por todas ellas, Hochul ha defendido los derechos de los migrantes y nuestros derechos fundamentales”.
Apenas unos días antes, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) disparó contra Óscar Belgal, un dominicano de 28 años, en el cuello, en Marble Hill, mientras lo acompañaba su hijo de 5 años en su auto. El 15 de octubre en su audiencia ante el tribunal de inmigración, Belgal compareció de manera remota por video mientras se encontraba detenido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn. Sus abogados indicaron que se encontraba en régimen de aislamiento y que necesitaba una cirugía para extraérsele una bala alojada en su cuello.
Hochul recurrió a X para condenar el tiroteo, pidiendo que se suspendan las operaciones de control de ICE a nivel federal en Nueva York y exigiendo que se hagan públicas las grabaciones de las cámaras corporales del tiroteo.
La concejala de la Rosa habló sobre los temores de sus electores ante la posibilidad de nuevos enfrentamientos violentos con agentes de ICE tras el tiroteo. Dijo que su oficina está colaborando con la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC, por sus siglas en inglés) y la Oficina del alcalde para Asuntos Migratorios (MOIA, por sus siglas en inglés) para conectar a los electores inmigrantes con información, servicios legales y apoyo.
De la Rosa describió la reelección de Hochul como “la única opción en este momento para que nuestra comunidad se asegure de que se nos respete y se preserven nuestra dignidad y nuestros derechos”.
Óscar Romero, candidato en las recientes primarias del distrito NY-13, señaló que el temor a las medidas de control migratorio también está perjudicando los pequeños negocios en los vecindarios donde el ICE ha llevado a cabo sus operaciones.
“Los pequeños negocios están pasando por dificultades porque gran parte de su clientela principal son miembros de la comunidad latina”, dijo Romero. “Y, por lo tanto, como los latinos tienen miedo, los dueños de los negocios también lo tienen”.
Para la expresidenta del Concejo Municipal Melissa Mark-Viverito —la primera mujer puertorriqueña y la primera latina en ocupar el cargo—, el mitin sirvió como un llamado a la acción para romper nuevas barreras.
“Estamos haciendo historia”, dijo Mark-Viverito refiriéndose a la primera fórmula electoral de un partido mayoritario compuesta íntegramente por mujeres en el estado de Nueva York, con Hochul y Adams.
“¿Qué dice mi camiseta? ¿Qué dice mi camiseta?”, preguntó. “¡Votos para las mujeres! Este es un llamado a elegir a quienes usarán su poder para mejorar nuestro día a día, para salvaguardar nuestra democracia y proteger nuestras vidas. Porque así de serio es este momento en el que nos encontramos”.
Mark-Viverito destacó el historial de Hochul en materia de derechos reproductivos y la promulgación de una moratoria sobre los centros de datos como indicativos de su credibilidad progresista. También impulsó la reelección de la fiscal general Letitia James, señalando que una victoria general llevaría a las tres mujeres a los más altos niveles del gobierno del estado de Nueva York.
“Todas listas, dispuestas y capaces de liderar nuestro estado. Así que, sigamos adelante”, instó. “Como decimos en Puerto Rico, sigamos adelante”.
Miranda compartió su experiencia trabajando con la gobernadora en diversas campañas, recordando cuando ella nominó a Héctor LaSalle, un puertorriqueño, para convertirse en el juez principal del estado. Si bien el Senado estatal rechazó su nominación en febrero de 2023, Miranda dijo que le sorprendió el apoyo inquebrantable de Hochul a la candidatura de LaSalle, incluso cuando otros retiraron la suya.
“Si vas a meterte en una pelea, quieres estar del lado de Kathy Hochul porque ella se queda hasta el final”, dijo Miranda. “Y cuando pierdes, te das cuenta de la energía y la convicción de la gente (y) de nuestra gobernadora”.
Henry Garrido, director ejecutivo de Consejo de Distrito 37, el sindicato de trabajadores municipales más grande de la ciudad, subió al escenario para destacar los importantes recortes en los servicios públicos que afectan a las familias de toda la ciudad.
“Esta mañana participé en una reunión con 27,000 personas que perdieron sus cupones de alimentos el 1 de octubre”, dijo Garrido. “A eso se suman los miles que están a punto de perder Medicaid el 1 de enero, y trabajamos muy, muy duro para reducir ese número de 190,000 a 27,000”.
Garrido elogió a Hochul por ayudar a mantener abiertos los hospitales públicos en medio de los recortes de financiamiento federal. En mayo, el gobierno de Hochul anunció el presupuesto estatal para el año fiscal 2026, que incluyó una inversión de $500 millones de dólares para hospitales con dificultades financieras que corren el riesgo de cerrar.
“Si no fuera por esta gobernadora, sin ella, los hospitales públicos de este estado ya habrían cerrado”, dijo Garrido. “Es hora de votar, es hora de representar a la comunidad, y por eso estamos aquí apoyando a Kathy Hochul y a Adrienne Adams”.
En una declaración al Manhattan Times/The Bronx Free Press, Garrido reconoció que apoyar a Hochul no significa estar totalmente de acuerdo con ella.
“Hay temas en los que no vamos a estar de acuerdo”, dijo. “Pero tenemos más puntos en común con esta gobernadora que con su oponente”.
Garrido instó a los asistentes a planear sus actividades para el día de las elecciones y a animar a sus vecinos y seres queridos a votar.
“La democracia requiere participación”, dijo. “Por eso, tenemos que salir y hacer un plan para votar juntos”.
Una vez que Hochul subió al escenario, la candidata centró su discurso en los temas económicos y destacó los esfuerzos de su gobierno para reducir los gastos de los hogares, argumentando que los aranceles impuestos por el gobierno de Trump han aumentado significativamente el costo de vida de las familias.
Mencionó el programa estatal de desayunos y almuerzos gratuitos, que proporcionó casi 400 millones de comidas gratuitas durante el año escolar 2025-2026. Argumentó que el programa no solo les ahorra a los padres casi $2,000 dólares por niño al año, sino que también les da más tiempo en las mañanas ajetreadas antes de llevar a sus hijos a la escuela.
Luego contó que una vez dejó un trabajo que le encantaba porque no podía encontrar quién cuidara a sus hijos, diciendo: “es caro, es difícil de encontrar y no es accesible”. Hochul explicó que está trabajando en estrecha colaboración con los alcaldes de todo el estado para ofrecer un servicio de cuidado infantil universal y totalmente financiado.
“Así es como hacemos que Nueva York sea más asequible para todas nuestras familias”, dijo.
También destacó las mejoras que, según ella, facilitaron la apertura de pequeños negocios y permitieron que los propietarios de empresas, en particular las minorías y las mujeres, obtuvieran la certificación estatal más rápidamente.
“Estamos luchando con todas nuestras fuerzas para asegurarnos de que cada persona que quiera iniciar un negocio tenga una forma más fácil de hacerlo”, dijo Hochul.
“Quiero que todos los que quieran vivir el sueño estadounidense, y abrir su bodega, iniciar su pequeño negocio, vivir su sueño aquí mismo en la ciudad de Nueva York, puedan hacerlo”.
Neena Dutta, una asistente al mitin y también presidenta del capítulo de la ciudad de Nueva York de la Asociación Nacional de Mujeres Dueñas de Negocios, coincidió en que abordar el tema de la asequibilidad debe incluir un mayor apoyo a los pequeños negocios. Reconoció que la oficina de la gobernadora ha ayudado a los propietarios de negocios a obtener sus licencias y argumentó que los votantes deberían tener en cuenta esa ayuda al emitir su voto.
“Quizás no sea algo en lo que todos los votantes piensen, pero afecta a todos los votantes”, dijo Dutta. “Cómo operar los pequeños negocios en Nueva York”.
Al concluir su discurso, Hochul modificó ligeramente la letra de una canción de In the Heights, durante la cual los residentes del Alto Manhattan se unen para superar un apagón.
“No estamos indefensos”, dijo ella. “Somos poderosos”.
Para obtener más información sobre la votación, incluyendo la votación anticipada y cómo encontrar su lugar de votación, visite NYC Votes.