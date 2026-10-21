Hochul in the Heights

Hochul en the Heights Mitin en el Alto Manhattan se centra en impulsar el voto latino Por Adelina Romero Fotos por Cristóbal Vivar

“Estamos luchando con todas nuestras fuerzas”, dijo la gobernadora Kathy Hochul durante un mitin de campaña para su reelección en el Alto Manhattan.

Con el día de las elecciones acercándose rápidamente el 3 de noviembre, oficiales electos latinos, líderes sindicales y defensores de la comunidad, se reunieron recientemente en Washington Heights para apoyar la campaña de reelección de la gobernadora Kathy Hochul.

Hochul, con Adrienne Adams como vicegobernadora, se enfrenta a Bruce Blakeman, ejecutivo republicano del condado de Nassau.

El evento de campaña se enfocó en llegar a los votantes latinos.

Blakeman, cuya candidatura incluye al sheriff del condado de Madison, Todd Hood, como vicegobernador, inauguró recientemente una nueva oficina en la avenida Gerard, en el Bronx, enfocada en la participación de los votantes latinos, y ha basado su campaña en temas como la asequibilidad, la delincuencia y los impuestos.

La concejala Carmen de la Rosa dijo que Hochul “garantizará que se nos respete y que se preserven nuestra dignidad y nuestros derechos”.

Muchas de esas mismas preocupaciones encontraron eco en el evento “Latinos con Hochul” celebrado el 16 de octubre, en el que participaron el congresista Adriano Espaillat; la asambleísta Karines Reyes; la concejala Carmen de la Rosa; el director ejecutivo del Consejo de Distrito 37, Henry Garrido; el fundador y presidente de SOMOS Community Care, Ramón Tallaj Sr.; la expresidenta del Concejo Municipal, Melissa Mark-Viverito; el empresario y activista Henry R. Muñoz III; y el estratega político y filántropo Luis A. Miranda Jr., entre otros, subieron al escenario del Radio Hotel para elogiar el historial de la gobernadora y mostrar su apoyo a su campaña de reelección.

“(Hochul) se ha mantenido a nuestro lado (y) defiende nuestros intereses”, argumentó el representante Adriano Espaillat.

“Vamos a elegir a Kathy Hochul”, dijo el representante Espaillat. “Quien está con nosotros, quien se ha mantenido a nuestro lado, quien representa nuestros mejores intereses, quien es nuestra amiga, quien es neoyorquina como nosotros y quien tiene en mente a la comunidad latina antes que nada”.

Espaillat, que perdió en junio las primarias demócratas del distrito NY-13 frente a Darializa Ávila Chevalier, mencionó el compromiso de Hochul de destinar $54 millones de dólares para la reubicación de los servicios públicos en la ampliación del metro de la Segunda Avenida hacia East Harlem y $100 millones de fondos estatales para remodelar la Armería Kingsbridge. También elogió la asignación de $12.5 millones de dólares por parte de la gobernadora para crear un Centro Dominicano de las Artes y la Cultura liderado por el Instituto de Estudios Dominicanos del City College de Nueva York.

Miembros de la comunidad reunidos en el mitin.

Espaillat argumentó que la reelección de Hochul ayudaría a proteger a las familias migrantes en medio del aumento de las medidas federales de control migratorio.

“El estado necesita una mano firme que pueda ayudar a las familias vulnerables y garantizar que Nueva York siga siendo un estado seguro para todas las familias migrantes”, dijo entre fuertes aplausos. “Por todas ellas, Hochul ha defendido los derechos de los migrantes y nuestros derechos fundamentales”.

“¡Votos para las mujeres!”, exclamó Melissa Mark-Viverito.

Apenas unos días antes, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) disparó contra Óscar Belgal, un dominicano de 28 años, en el cuello, en Marble Hill, mientras lo acompañaba su hijo de 5 años en su auto. El 15 de octubre en su audiencia ante el tribunal de inmigración, Belgal compareció de manera remota por video mientras se encontraba detenido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn. Sus abogados indicaron que se encontraba en régimen de aislamiento y que necesitaba una cirugía para extraérsele una bala alojada en su cuello.

“La democracia requiere participación”, afirmó Henry Garrido, director ejecutivo de DC 37.

Hochul recurrió a X para condenar el tiroteo, pidiendo que se suspendan las operaciones de control de ICE a nivel federal en Nueva York y exigiendo que se hagan públicas las grabaciones de las cámaras corporales del tiroteo.

La concejala de la Rosa habló sobre los temores de sus electores ante la posibilidad de nuevos enfrentamientos violentos con agentes de ICE tras el tiroteo. Dijo que su oficina está colaborando con la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC, por sus siglas en inglés) y la Oficina del alcalde para Asuntos Migratorios (MOIA, por sus siglas en inglés) para conectar a los electores inmigrantes con información, servicios legales y apoyo.

La asambleísta Karines Reyes es la presidenta de la fuerza de tarea conjunta Asamblea y Senado del Estado de Nueva York Puertorriqueños/Hispanos.

De la Rosa describió la reelección de Hochul como “la única opción en este momento para que nuestra comunidad se asegure de que se nos respete y se preserven nuestra dignidad y nuestros derechos”.

Óscar Romero, candidato en las recientes primarias del distrito NY-13, señaló que el temor a las medidas de control migratorio también está perjudicando los pequeños negocios en los vecindarios donde el ICE ha llevado a cabo sus operaciones.

Bailando al ritmo.

“Los pequeños negocios están pasando por dificultades porque gran parte de su clientela principal son miembros de la comunidad latina”, dijo Romero. “Y, por lo tanto, como los latinos tienen miedo, los dueños de los negocios también lo tienen”.

Para la expresidenta del Concejo Municipal Melissa Mark-Viverito —la primera mujer puertorriqueña y la primera latina en ocupar el cargo—, el mitin sirvió como un llamado a la acción para romper nuevas barreras.

“Si vas a meterte en una pelea, quieres estar del lado de Kathy Hochul porque ella se queda hasta el final”, dijo Luis Miranda.

“Estamos haciendo historia”, dijo Mark-Viverito refiriéndose a la primera fórmula electoral de un partido mayoritario compuesta íntegramente por mujeres en el estado de Nueva York, con Hochul y Adams.

“¿Qué dice mi camiseta? ¿Qué dice mi camiseta?”, preguntó. “¡Votos para las mujeres! Este es un llamado a elegir a quienes usarán su poder para mejorar nuestro día a día, para salvaguardar nuestra democracia y proteger nuestras vidas. Porque así de serio es este momento en el que nos encontramos”.

Un abrazo.

Mark-Viverito destacó el historial de Hochul en materia de derechos reproductivos y la promulgación de una moratoria sobre los centros de datos como indicativos de su credibilidad progresista. También impulsó la reelección de la fiscal general Letitia James, señalando que una victoria general llevaría a las tres mujeres a los más altos niveles del gobierno del estado de Nueva York.

Tomó la palabra Ramón Tallaj Sr., fundador y presidente de SOMOS Community Care.

“Todas listas, dispuestas y capaces de liderar nuestro estado. Así que, sigamos adelante”, instó. “Como decimos en Puerto Rico, sigamos adelante”.

Miranda compartió su experiencia trabajando con la gobernadora en diversas campañas, recordando cuando ella nominó a Héctor LaSalle, un puertorriqueño, para convertirse en el juez principal del estado. Si bien el Senado estatal rechazó su nominación en febrero de 2023, Miranda dijo que le sorprendió el apoyo inquebrantable de Hochul a la candidatura de LaSalle, incluso cuando otros retiraron la suya.

Hochul se postula para un segundo mandato completo.

“Si vas a meterte en una pelea, quieres estar del lado de Kathy Hochul porque ella se queda hasta el final”, dijo Miranda. “Y cuando pierdes, te das cuenta de la energía y la convicción de la gente (y) de nuestra gobernadora”.

Henry Garrido, director ejecutivo de Consejo de Distrito 37, el sindicato de trabajadores municipales más grande de la ciudad, subió al escenario para destacar los importantes recortes en los servicios públicos que afectan a las familias de toda la ciudad.

La manifestación se llevó a cabo en el Radio Hotel.

“Esta mañana participé en una reunión con 27,000 personas que perdieron sus cupones de alimentos el 1 de octubre”, dijo Garrido. “A eso se suman los miles que están a punto de perder Medicaid el 1 de enero, y trabajamos muy, muy duro para reducir ese número de 190,000 a 27,000”.

Henry R. Muñoz III luce su camiseta de aficionado de Hochul y los Buffalo Bills.

Garrido elogió a Hochul por ayudar a mantener abiertos los hospitales públicos en medio de los recortes de financiamiento federal. En mayo, el gobierno de Hochul anunció el presupuesto estatal para el año fiscal 2026, que incluyó una inversión de $500 millones de dólares para hospitales con dificultades financieras que corren el riesgo de cerrar.

Puras sonrisas.

“Si no fuera por esta gobernadora, sin ella, los hospitales públicos de este estado ya habrían cerrado”, dijo Garrido. “Es hora de votar, es hora de representar a la comunidad, y por eso estamos aquí apoyando a Kathy Hochul y a Adrienne Adams”.

Óscar Romero (a la derecha) fue candidato en las recientes primarias del distrito 13 de Nueva York.

En una declaración al Manhattan Times/The Bronx Free Press, Garrido reconoció que apoyar a Hochul no significa estar totalmente de acuerdo con ella.

“Hay temas en los que no vamos a estar de acuerdo”, dijo. “Pero tenemos más puntos en común con esta gobernadora que con su oponente”.

Entre los asistentes se encontraba Robert Rodríguez, presidente y director ejecutivo de DASNY (segundo desde la derecha).

Garrido instó a los asistentes a planear sus actividades para el día de las elecciones y a animar a sus vecinos y seres queridos a votar.

“La democracia requiere participación”, dijo. “Por eso, tenemos que salir y hacer un plan para votar juntos”.

Una vez que Hochul subió al escenario, la candidata centró su discurso en los temas económicos y destacó los esfuerzos de su gobierno para reducir los gastos de los hogares, argumentando que los aranceles impuestos por el gobierno de Trump han aumentado significativamente el costo de vida de las familias.

Miembros y líderes de DC 37 posan para una foto.

Mencionó el programa estatal de desayunos y almuerzos gratuitos, que proporcionó casi 400 millones de comidas gratuitas durante el año escolar 2025-2026. Argumentó que el programa no solo les ahorra a los padres casi $2,000 dólares por niño al año, sino que también les da más tiempo en las mañanas ajetreadas antes de llevar a sus hijos a la escuela.

Luego contó que una vez dejó un trabajo que le encantaba porque no podía encontrar quién cuidara a sus hijos, diciendo: “es caro, es difícil de encontrar y no es accesible”. Hochul explicó que está trabajando en estrecha colaboración con los alcaldes de todo el estado para ofrecer un servicio de cuidado infantil universal y totalmente financiado.

“Así es como hacemos que Nueva York sea más asequible para todas nuestras familias”, dijo.

También destacó las mejoras que, según ella, facilitaron la apertura de pequeños negocios y permitieron que los propietarios de empresas, en particular las minorías y las mujeres, obtuvieran la certificación estatal más rápidamente.

“Estamos luchando con todas nuestras fuerzas para asegurarnos de que cada persona que quiera iniciar un negocio tenga una forma más fácil de hacerlo”, dijo Hochul.

“Quiero que todos los que quieran vivir el sueño estadounidense, y abrir su bodega, iniciar su pequeño negocio, vivir su sueño aquí mismo en la ciudad de Nueva York, puedan hacerlo”.

Neena Dutta, una asistente al mitin y también presidenta del capítulo de la ciudad de Nueva York de la Asociación Nacional de Mujeres Dueñas de Negocios, coincidió en que abordar el tema de la asequibilidad debe incluir un mayor apoyo a los pequeños negocios. Reconoció que la oficina de la gobernadora ha ayudado a los propietarios de negocios a obtener sus licencias y argumentó que los votantes deberían tener en cuenta esa ayuda al emitir su voto.

“Quizás no sea algo en lo que todos los votantes piensen, pero afecta a todos los votantes”, dijo Dutta. “Cómo operar los pequeños negocios en Nueva York”.

Al concluir su discurso, Hochul modificó ligeramente la letra de una canción de In the Heights, durante la cual los residentes del Alto Manhattan se unen para superar un apagón.

“No estamos indefensos”, dijo ella. “Somos poderosos”.

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