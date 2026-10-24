Ballot decisions that could change your life
By José López Zamorano | For La Red Hispana
Photos: Shutterstock
The most intense political battles in the elections on Tuesday, November 3, revolve around control of Congress and the future of Donald Trump’s presidency.
However, some of the decisions that will have the greatest impact on the daily lives of Americans may be hidden at the bottom of the ballot.
Across the country, voters will encounter constitutional amendments, citizen initiatives, and local referendums that could determine how much they pay in taxes, how their children’s schools are funded, what healthcare protections they have, and even the rules under which they will be able to vote in future elections.
Unlike congressional races, these measures rarely attract national attention or multi-million-dollar advertising campaigns.
However, their consequences can be more immediate, more personal, and considerably more difficult to reverse.
In states such as Arizona, Nevada, North Carolina, and Ohio, voters will face proposals concerning voter identification requirements.
In New York City, there are five proposals on the ballot this year, including suggested changes to the state and city’s governing documents, the State Constitution and the City Charter.
These proposals would change processes for using public space, city contracting, street safety projects, city-owned property and office space, building permits, and the city’s financial reserves.
Proponents argue that these measures protect electoral integrity, while critics warn that they could create new obstacles for eligible voters—particularly older adults, students, and low-income communities.
In North Dakota, a citizen-led constitutional amendment seeks to guarantee free breakfasts and lunches for public school students through a state reimbursement system for participating institutions.
For families grappling with the rising cost of living, this measure could mean tangible savings and greater food security for their children.
In Mesa, Arizona, voters will decide whether to authorize a $449 million bond issue to improve school facilities, including renovations, security upgrades, and educational technology. These investments would also have implications for local property taxes.
For Latino communities, these ballot measures warrant special attention.
A school funding proposal could determine our children’s educational opportunities. A local tax measure could affect a family’s budget, and new identification requirements could alter the conditions for exercising the right to vote.
These are just a few examples. Many voters arrive at the polls knowing exactly which party they will support, yet with little knowledge of the specific proposals they must also decide on. For this reason, voters should consult official election guides to learn which proposals will appear on the ballot, compare arguments, and understand how they might change existing laws.
Democracy is not exercised solely through the election of presidents, governors, and legislators; it is also built in classrooms, hospitals, neighborhoods, and through local budgets.
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En la boleta electoral hay decisiones que pueden cambiar tu vida
Por José López Zamorano | Para La Red Hispana
Fotos: Shutterstock
Las batallas políticas más intensas de las elecciones del martes 3 de noviembre giran alrededor del control del Congreso y el futuro de la presidencia de Donald Trump.
Sin embargo, algunas de las decisiones que tendrán mayor impacto en la vida cotidiana de los estadounidenses podrían estar escondidas al final de la boleta electoral.
En todo el país, los votantes encontrarán enmiendas constitucionales, iniciativas ciudadanas y referendos locales que podrían determinar cuánto pagan en impuestos, cómo se financian las escuelas de sus hijos, qué protecciones tienen en materia de salud e incluso bajo qué reglas podrán votar en futuras elecciones.
A diferencia de las contiendas por el Congreso, estas consultas rara vez atraen la atención nacional o campañas publicitarias multimillonarias.
Sin embargo, sus consecuencias pueden ser más inmediatas, más personales y considerablemente más difíciles de revertir.
En estados como Arizona, Nevada, Carolina del Norte y Ohio, los electores enfrentarán propuestas relacionadas con los requisitos de identificación para votar.
En la ciudad de Nueva York, este año hay cinco propuestas en la boleta electoral, que incluyen cambios sugeridos a los documentos que rigen el estado y la ciudad: la Constitución estatal y la Carta Municipal.
Estas propuestas modificarían los procesos relacionados con el uso del espacio público, la contratación municipal, los proyectos de seguridad vial, los bienes inmuebles y espacios de oficina propiedad de la ciudad, los permisos de construcción y las reservas financieras municipales.
Sus promotores argumentan que las medidas protegen la integridad electoral, mientras que sus críticos advierten que podrían crear nuevos obstáculos para votantes elegibles, especialmente adultos mayores, estudiantes y comunidades de bajos ingresos.
En Dakota del Norte, una enmienda constitucional impulsada por ciudadanos busca garantizar desayunos y almuerzos gratuitos para estudiantes de escuelas públicas, mediante un sistema de reembolso estatal para las instituciones participantes.
Para las familias que enfrentan el aumento del costo de vida, la medida podría representar ahorros concretos y mayor seguridad alimentaria para sus hijos.
En Mesa, Arizona, los votantes decidirán si autorizan una emisión de bonos por $449 millones de dólares para mejorar instalaciones escolares, incluyendo renovaciones, medidas de seguridad y tecnología educativa. Estas inversiones también tendrían implicaciones para los impuestos locales sobre la propiedad.
Para las comunidades latinas, estas consultas merecen especial atención.
Una propuesta de financiamiento escolar podría determinar las oportunidades educativas de nuestros hijos. Una medida tributaria local podría afectar el presupuesto familiar, y nuevos requisitos de identificación podrían modificar las condiciones para ejercer el derecho al voto.
Esos son sólo algunos ejemplos. Muchos electores llegan a las urnas sabiendo exactamente qué partido respaldarán, pero con escaso conocimiento de las propuestas sobre las que también deberán decidir, por eso, los votantes deben consultar las guías electorales oficiales para conocer qué propuestas estarán en la boleta, comparar argumentos y comprender qué cambiaría respecto a las leyes vigentes.
La democracia no se ejerce únicamente al elegir presidentes, gobernadores y legisladores, también se construye en las aulas, los hospitales, los vecindarios y los presupuestos locales.
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