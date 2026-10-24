Ballot decisions that could change your life

En la boleta electoral hay decisiones que pueden cambiar tu vida

Por José López Zamorano | Para La Red Hispana

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Las batallas políticas más intensas de las elecciones del martes 3 de noviembre giran alrededor del control del Congreso y el futuro de la presidencia de Donald Trump.

Sin embargo, algunas de las decisiones que tendrán mayor impacto en la vida cotidiana de los estadounidenses podrían estar escondidas al final de la boleta electoral.

En todo el país, los votantes encontrarán enmiendas constitucionales, iniciativas ciudadanas y referendos locales que podrían determinar cuánto pagan en impuestos, cómo se financian las escuelas de sus hijos, qué protecciones tienen en materia de salud e incluso bajo qué reglas podrán votar en futuras elecciones.

En todo el país, los votantes se encontrarán con iniciativas sometidas a votación.

A diferencia de las contiendas por el Congreso, estas consultas rara vez atraen la atención nacional o campañas publicitarias multimillonarias.

Sin embargo, sus consecuencias pueden ser más inmediatas, más personales y considerablemente más difíciles de revertir.

En estados como Arizona, Nevada, Carolina del Norte y Ohio, los electores enfrentarán propuestas relacionadas con los requisitos de identificación para votar.

En la ciudad de Nueva York, este año hay cinco propuestas en la boleta electoral, que incluyen cambios sugeridos a los documentos que rigen el estado y la ciudad: la Constitución estatal y la Carta Municipal.

Estas propuestas modificarían los procesos relacionados con el uso del espacio público, la contratación municipal, los proyectos de seguridad vial, los bienes inmuebles y espacios de oficina propiedad de la ciudad, los permisos de construcción y las reservas financieras municipales.

Sus promotores argumentan que las medidas protegen la integridad electoral, mientras que sus críticos advierten que podrían crear nuevos obstáculos para votantes elegibles, especialmente adultos mayores, estudiantes y comunidades de bajos ingresos.

En Dakota del Norte, una enmienda constitucional impulsada por ciudadanos busca garantizar desayunos y almuerzos gratuitos para estudiantes de escuelas públicas, mediante un sistema de reembolso estatal para las instituciones participantes.

Para las familias que enfrentan el aumento del costo de vida, la medida podría representar ahorros concretos y mayor seguridad alimentaria para sus hijos.

En Mesa, Arizona, los votantes decidirán si autorizan una emisión de bonos por $449 millones de dólares para mejorar instalaciones escolares, incluyendo renovaciones, medidas de seguridad y tecnología educativa. Estas inversiones también tendrían implicaciones para los impuestos locales sobre la propiedad.

Para las comunidades latinas, estas consultas merecen especial atención.

Este año, en la ciudad de Nueva York, hay cinco propuestas en la boleta electoral.

Una propuesta de financiamiento escolar podría determinar las oportunidades educativas de nuestros hijos. Una medida tributaria local podría afectar el presupuesto familiar, y nuevos requisitos de identificación podrían modificar las condiciones para ejercer el derecho al voto.

Esos son sólo algunos ejemplos. Muchos electores llegan a las urnas sabiendo exactamente qué partido respaldarán, pero con escaso conocimiento de las propuestas sobre las que también deberán decidir, por eso, los votantes deben consultar las guías electorales oficiales para conocer qué propuestas estarán en la boleta, comparar argumentos y comprender qué cambiaría respecto a las leyes vigentes.

La democracia no se ejerce únicamente al elegir presidentes, gobernadores y legisladores, también se construye en las aulas, los hospitales, los vecindarios y los presupuestos locales.

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