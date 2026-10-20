Excelencia en educación

Convocatoria a los Premios FLAG

Fotos: FLAG

El plazo para presentar candidaturas al programa de premios a la docencia más grande de la ciudad de Nueva York está abierto hasta el 29 de noviembre Pueden participar los maestros de escuelas públicas desde 3-K hasta el grado 12 Los ganadores y finalistas podrán disfrutar en junio de 2027 de premios en efectivo por un total de $400,000 dólares



Nomine a un excelente educador. Foto: Shutterstock

Ahora en su octavo año, el Premio FLAG a la Excelencia Docente anunció que ya están abiertas las nominaciones para su programa anual de premios, que reconoce y celebra a los maestros extraordinarios de escuelas públicas que inspiran al aprendizaje a través de la creatividad, la pasión y el compromiso.

Seis ganadores del gran premio —uno de cada uno de los cinco condados de la ciudad de Nueva York y un educador de los niveles 3K al quinto grado de cualquier condado— recibirán cada uno un premio en efectivo de $25,000 dólares, y sus escuelas recibirán $10,000 dólares cada una para iniciativas artísticas diseñadas por los ganadores.

Los candidatos deben desafiar e inspirar a estudiantes de todos los niveles de capacidad.

Los finalistas recibirán cada uno $10,000 dólares, y sus escuelas recibirán $5,000 dólares para apoyar programas artísticos.

En el ciclo de premios 2025-2026, Ian Weissman, profesor de estudios sociales en la Preparatoria Repertory Company para las Artes Teatrales en Times Square, ganó el gran premio de Manhattan de $25,000 dólares.

En la imagen aparecen los ganadores del gran premio de 2026, junto con el fundador, Glenn Fuhrman, y las copresidentas, Risa Daniels y Laura Twersky.

Los proyectos prácticos de Weissman con los alumnos incluyen la creación y promoción de partidos políticos, así como entrevistas a personajes históricos generados por IA mientras simulan ser periodistas. Con los fondos de la subvención, Weissman lanzaría “History in Your Hands” (La historia en tus manos, en español), utilizando tecnología de impresión 3D y corte por láser para ayudar a los alumnos a diseñar y fabricar artefactos de inspiración histórica relacionados con sus proyectos de investigación.

La Dra. Betty A. Rosa. Foto: NYSED

“Casi todos podemos mencionar a un maestro que cambió la forma en que nos veíamos a nosotros mismos o al mundo que nos rodea”, dijo Glenn Fuhrman, cofundador del Premio FLAG a la Excelencia Docente. “Mi maestro de quinto grado despertó mi interés por las matemáticas y los números, algo que se mantuvo conmigo mucho tiempo después de haber dejado su salón de clases. Creamos el Premio FLAG porque los maestros ejercen una gran influencia cada día, y con demasiada frecuencia sin recibir el reconocimiento que merecen”.

“Los maestros excepcionales hacen más que ayudar a los estudiantes a tener éxito en el salón de clases: ayudan a los jóvenes a imaginar posibilidades para sí mismos que tal vez no hubieran visto antes”, agregó cofundadora Amanda Fuhrman.

Los ganadores son seleccionados por un jurado independiente.

Los ganadores son seleccionados por un prestigioso jurado independiente compuesto por líderes educativos y cívicos. El jurado del ciclo de premios 2026-2027 contará una vez más con la participación de la Dra. Betty A. Rosa, comisionada de Educación y presidenta de la Universidad del estado de Nueva York, quien ha formado parte del jurado desde su creación. Los demás miembros del jurado son: Shaude Tyson, ganador del Gran Premio FLAG 2026 para los grados 3K a 5º; David Dvorkin, director general y fundador de Hire Cause; Kareem Farah, director general de The Modern Classrooms Project; y Cris Scorza, titular de la Cátedra Helena Rubinstein de Educación en el Museo Whitney de Arte Estadounidense.

“Los maestros que se destacan en este proceso no solo tienen un impacto en los alumnos que se sientan frente a ellos. Ponen en marcha programas, crean oportunidades y aportan ideas a sus escuelas que pueden tener un efecto dominó durante años”, afirmó Risa Daniels, copresidenta del Premio FLAG.

La fecha límite para presentar candidaturas es el 29 de noviembre de 2026.

Shaude Tyson fue la ganadora del premio de 2026 en la categoría destinada a educadores de los niveles de 3K a quinto grado.

Tanto estudiantes, padres, personal docente como otros miembros de la comunidad escolar pueden nominar a los maestros en flagaward.org/nominate-your-teacher.

En toda la ciudad, los ganadores del gran premio del ciclo 2025-2026, que concluyó en junio, fueron:

Alexa Gutterman , maestra de periodismo, Preparatoria Benjamin N. Cardozo, Queens

, maestra de periodismo, Preparatoria Benjamin N. Cardozo, Queens Deborah Reich , maestra de biología y ciencias ambientales, Preparatoria World View, Bronx

, maestra de biología y ciencias ambientales, Preparatoria World View, Bronx Ian Weissman , maestro de ciencias sociales, Preparatoria Repertory Company de Artes Teatrales, Manhattan

, maestro de ciencias sociales, Preparatoria Repertory Company de Artes Teatrales, Manhattan Jason Passalacqua, maestro de ciencias sociales y derecho, Preparatoria Tottenville, Staten Island

maestro de ciencias sociales y derecho, Preparatoria Tottenville, Staten Island Rayhan Ahmed, maestro de química, Gotham Professional Arts Academy, Brooklyn

maestro de química, Gotham Professional Arts Academy, Brooklyn Shaude Tyson, maestra de educación especial, Escuela Primaria P.S. 262 El Hajj Malik El Shabazz, Brooklyn – ganadora del premio para educadores en la categoría de 3K a 5º grado

El proceso de nominaciones

Fechas: el plazo de presentación de candidaturas está abierto desde ahora hasta el 29 de noviembre de 2026. Se notificará a los semifinalistas en febrero de 2027; los ganadores serán anunciados en junio de 2027.

¿Quiénes son elegibles? Maestros de tiempo completo en las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, desde el grado 3K hasta el 12, con un mínimo de cinco años de experiencia docente.

¿Quién puede presentar candidaturas? Estudiantes, familiares de los estudiantes, directores o compañeros docentes y colegas.

Criterios: a los maestros se les evalúa según el marco CREATE (por sus siglas en inglés) del Premio FLAG:

Motiva e inspira a los alumnos de todos los niveles, utilizando técnicas de enseñanza innovadoras y enfoques creativos para los planes de estudio y las actividades. Va más allá del salón de clases y tiene un impacto positivo en la escuela y la comunidad. Asume su papel de educador con una dedicación incansable y absoluta. Reconoce todo el potencial de cada estudiante. Enseña con el ejemplo, como líder y modelo a seguir tanto dentro como fuera del salón de clases. Aprovecha las oportunidades de superación personal y sigue aprendiendo, creciendo y desarrollándose como docente.



Para obtener respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el programa de premios FLAG y el proceso de nominación, visite flagaward.org/faq.

Deborah Reich fue la ganadora de 2026 en El Bronx.

Capacidad única

Deborah Reich imparte clases de biología y ciencias ambientales en la escuela secundaria World View High School, además de dos asignaturas optativas que ella misma diseñó: “Arte y ecología” e “Introducción a la ciencia forense”. Su enfoque pedagógico se basa en el aprendizaje vinculado al entorno, llevando a los estudiantes a los lugares que estudian. Gracias a una colaboración con el programa “Plastic Avengers” de la National Wildlife Federation, llevó a sus alumnos a bordo de una embarcación en el estrecho de Long Island (Long Island Sound) para recolectar microplásticos y rastrear la contaminación que llega a las playas locales. Asimismo, ha colaborado con organizaciones como el “Billion Oyster Project” y “Teens for Food Justice”.