Excelencia en educación

Excellence in Education
FLAG Awards: Call for Nominations
- Nominations Open Through Nov. 29 for NYC’s Largest Teaching Awards Program
- Public school teachers from 3-K through 12th grade are eligible
- Winners and finalists to be honored in June 2027 with $400,000 in cash prizes
Now entering its 8th year, the FLAG Award for Teaching Excellence announced that nominations are open for its annual awards program, which recognizes and celebrates extraordinary public school teachers who inspire learning through creativity, passion, and commitment.
Six grand-prize winners—one from each of New York City’s five boroughs and one 3K-through-5th-grade educator from any borough—will each receive a $25,000 cash prize, and their schools will each receive $10,000 for arts-based initiatives designed by the winners.
Finalists will each receive $10,000, and their schools will receive $5,000 to support arts programming.
“Almost everyone can point to a teacher who changed the way they saw themselves or the world around them,” said Glenn Fuhrman, Co-Founder of The FLAG Award for Teaching Excellence. “My fifth-grade teacher sparked my interest in math and numbers, which stayed with me long after I left his classroom. We created the FLAG Award because teachers have lasting influence every day, far too often without receiving the recognition they deserve.”
In the 2025-2026 awards cycle, Ian Weissman, a social studies teacher at Repertory Company High School for Theatre Arts in Times Square, won Manhattan’s $25,000 grand prize.
Weissman’s hands-on student projects include creating and campaigning for political parties and interviewing AI-generated historical figures while role-playing as journalists. With his grant funding, Weissman would launch “History in Your Hands,” using 3D printing and laser-cutting technology to help students design and fabricate historically inspired artifacts connected to their research projects.
“Exceptional teachers do more than help students succeed in the classroom. They help young people imagine possibilities for themselves that they may not have seen before,” noted award Co-Founder Amanda Fuhrman.
Winners are selected by a prestigious independent jury of education and civic leaders. The 2026-2027 awards cycle jury will once again include Dr. Betty A. Rosa, Commissioner of Education and President of the University of the State of New York, who has served on the jury since its inception. The other members of the jury are Shaude Tyson, FLAG 2026 3K-5th-grade Grand Prize Winner; David Dvorkin, CEO and Founder of Hire Cause; Kareem Farah, Chief Executive Officer of The Modern Classrooms Project; and Cris Scorza, Helena Rubinstein Chair of Education at the Whitney Museum of American Art.
“The teachers who stand out through this process don’t just have an impact on the students sitting in front of them,” said FLAG Award Co-President Risa Daniels. “They start programs, create opportunities and bring ideas to their schools that can have ripple effects for years.”
The deadline for nominations is November 29, 2026.
Students, parents, school faculty, and other school community members can nominate teachers at flagaward.org/nominate-your-teacher.
Citywide, the grand prize winners for the 2025-2026 cycle, which concluded in June, were:
- Alexa Gutterman, journalism teacher, Benjamin N. Cardozo High School, Queens
- Deborah Reich, biology and environmental science teacher, World View High School, The Bronx
- Ian Weissman, social studies teacher, Repertory Company High School for Theatre Arts, Manhattan
- Jason Passalacqua, social studies and law teacher, Tottenville High School, Staten Island
- Rayhan Ahmed, chemistry teacher, Gotham Professional Arts Academy, Brooklyn
Shaude Tyson, a special education teacher at P.S. 262 El Hajj Malik El Shabazz Elementary School in Brooklyn was the recipient of the award for educators in the 3K–5th grade category.
The Nominations Process
Timeline: Nominations are open now through November 29, 2026. Semi-finalists will be notified in February 2027; winners will be announced in June 2027.
Who is Eligible: Full-time teachers in NYC public schools, grades 3K through 12, with a minimum of five years of teaching experience.
Who can Nominate: Students, students’ family members, principals, or fellow teachers and colleagues.
Criteria: Teachers are evaluated on the FLAG Award’s “CREATE” framework:
Challenges and inspires students of all abilities, utilizing innovative teaching techniques and approaches to curricula and activities.
- Reaches out beyond the classroom, making a positive impact on the school and the community.
- Embraces their role as an educator with tireless, devoted dedication.
- Acknowledges the full spectrum of potential in each and every student.
- Teaches through example, as a leader and role model both inside the classroom and out.
- Engages in opportunities for self-improvement and continues to learn, grow, and develop as a teacher.
For answers to frequently asked questions about the FLAG Award program and the nomination process, visit flagaward.org/faq.
The Reich Stuff
Deborah Reich teaches biology and environmental science, along with two electives she designed, Art and Ecology and Introduction to Forensic Science at World View High School. Her teaching is rooted in place-based learning, bringing students into the environments they study. Through a partnership with the National Wildlife Federation’s Plastic Avengers program, she brought students on a boat in the Long Island Sound trawling for microplastics and tracing pollution washing up on local beaches. She has also partnered with the Billion Oyster Project, and Teens for Food Justice.
Excelencia en educación
Convocatoria a los Premios FLAG
Fotos: FLAG
- El plazo para presentar candidaturas al programa de premios a la docencia más grande de la ciudad de Nueva York está abierto hasta el 29 de noviembre
- Pueden participar los maestros de escuelas públicas desde 3-K hasta el grado 12
- Los ganadores y finalistas podrán disfrutar en junio de 2027 de premios en efectivo por un total de $400,000 dólares
Ahora en su octavo año, el Premio FLAG a la Excelencia Docente anunció que ya están abiertas las nominaciones para su programa anual de premios, que reconoce y celebra a los maestros extraordinarios de escuelas públicas que inspiran al aprendizaje a través de la creatividad, la pasión y el compromiso.
Seis ganadores del gran premio —uno de cada uno de los cinco condados de la ciudad de Nueva York y un educador de los niveles 3K al quinto grado de cualquier condado— recibirán cada uno un premio en efectivo de $25,000 dólares, y sus escuelas recibirán $10,000 dólares cada una para iniciativas artísticas diseñadas por los ganadores.
Los finalistas recibirán cada uno $10,000 dólares, y sus escuelas recibirán $5,000 dólares para apoyar programas artísticos.
En el ciclo de premios 2025-2026, Ian Weissman, profesor de estudios sociales en la Preparatoria Repertory Company para las Artes Teatrales en Times Square, ganó el gran premio de Manhattan de $25,000 dólares.
Los proyectos prácticos de Weissman con los alumnos incluyen la creación y promoción de partidos políticos, así como entrevistas a personajes históricos generados por IA mientras simulan ser periodistas. Con los fondos de la subvención, Weissman lanzaría “History in Your Hands” (La historia en tus manos, en español), utilizando tecnología de impresión 3D y corte por láser para ayudar a los alumnos a diseñar y fabricar artefactos de inspiración histórica relacionados con sus proyectos de investigación.
“Casi todos podemos mencionar a un maestro que cambió la forma en que nos veíamos a nosotros mismos o al mundo que nos rodea”, dijo Glenn Fuhrman, cofundador del Premio FLAG a la Excelencia Docente. “Mi maestro de quinto grado despertó mi interés por las matemáticas y los números, algo que se mantuvo conmigo mucho tiempo después de haber dejado su salón de clases. Creamos el Premio FLAG porque los maestros ejercen una gran influencia cada día, y con demasiada frecuencia sin recibir el reconocimiento que merecen”.
“Los maestros excepcionales hacen más que ayudar a los estudiantes a tener éxito en el salón de clases: ayudan a los jóvenes a imaginar posibilidades para sí mismos que tal vez no hubieran visto antes”, agregó cofundadora Amanda Fuhrman.
Los ganadores son seleccionados por un prestigioso jurado independiente compuesto por líderes educativos y cívicos. El jurado del ciclo de premios 2026-2027 contará una vez más con la participación de la Dra. Betty A. Rosa, comisionada de Educación y presidenta de la Universidad del estado de Nueva York, quien ha formado parte del jurado desde su creación. Los demás miembros del jurado son: Shaude Tyson, ganador del Gran Premio FLAG 2026 para los grados 3K a 5º; David Dvorkin, director general y fundador de Hire Cause; Kareem Farah, director general de The Modern Classrooms Project; y Cris Scorza, titular de la Cátedra Helena Rubinstein de Educación en el Museo Whitney de Arte Estadounidense.
“Los maestros que se destacan en este proceso no solo tienen un impacto en los alumnos que se sientan frente a ellos. Ponen en marcha programas, crean oportunidades y aportan ideas a sus escuelas que pueden tener un efecto dominó durante años”, afirmó Risa Daniels, copresidenta del Premio FLAG.
La fecha límite para presentar candidaturas es el 29 de noviembre de 2026.
Tanto estudiantes, padres, personal docente como otros miembros de la comunidad escolar pueden nominar a los maestros en flagaward.org/nominate-your-teacher.
En toda la ciudad, los ganadores del gran premio del ciclo 2025-2026, que concluyó en junio, fueron:
- Alexa Gutterman, maestra de periodismo, Preparatoria Benjamin N. Cardozo, Queens
- Deborah Reich, maestra de biología y ciencias ambientales, Preparatoria World View, Bronx
- Ian Weissman, maestro de ciencias sociales, Preparatoria Repertory Company de Artes Teatrales, Manhattan
- Jason Passalacqua, maestro de ciencias sociales y derecho, Preparatoria Tottenville, Staten Island
- Rayhan Ahmed, maestro de química, Gotham Professional Arts Academy, Brooklyn
- Shaude Tyson, maestra de educación especial, Escuela Primaria P.S. 262 El Hajj Malik El Shabazz, Brooklyn – ganadora del premio para educadores en la categoría de 3K a 5º grado
El proceso de nominaciones
Fechas: el plazo de presentación de candidaturas está abierto desde ahora hasta el 29 de noviembre de 2026. Se notificará a los semifinalistas en febrero de 2027; los ganadores serán anunciados en junio de 2027.
¿Quiénes son elegibles? Maestros de tiempo completo en las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, desde el grado 3K hasta el 12, con un mínimo de cinco años de experiencia docente.
¿Quién puede presentar candidaturas? Estudiantes, familiares de los estudiantes, directores o compañeros docentes y colegas.
Criterios: a los maestros se les evalúa según el marco CREATE (por sus siglas en inglés) del Premio FLAG:
- Motiva e inspira a los alumnos de todos los niveles, utilizando técnicas de enseñanza innovadoras y enfoques creativos para los planes de estudio y las actividades.
- Va más allá del salón de clases y tiene un impacto positivo en la escuela y la comunidad.
- Asume su papel de educador con una dedicación incansable y absoluta.
- Reconoce todo el potencial de cada estudiante.
- Enseña con el ejemplo, como líder y modelo a seguir tanto dentro como fuera del salón de clases.
- Aprovecha las oportunidades de superación personal y sigue aprendiendo, creciendo y desarrollándose como docente.
Para obtener respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el programa de premios FLAG y el proceso de nominación, visite flagaward.org/faq.
Capacidad única
Deborah Reich imparte clases de biología y ciencias ambientales en la escuela secundaria World View High School, además de dos asignaturas optativas que ella misma diseñó: “Arte y ecología” e “Introducción a la ciencia forense”. Su enfoque pedagógico se basa en el aprendizaje vinculado al entorno, llevando a los estudiantes a los lugares que estudian. Gracias a una colaboración con el programa “Plastic Avengers” de la National Wildlife Federation, llevó a sus alumnos a bordo de una embarcación en el estrecho de Long Island (Long Island Sound) para recolectar microplásticos y rastrear la contaminación que llega a las playas locales. Asimismo, ha colaborado con organizaciones como el “Billion Oyster Project” y “Teens for Food Justice”.