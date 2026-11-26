El plan post-it

Fotos: Kaplan Educational Foundation

“Lo que sea que esté haciendo, es algo más grande que yo”, dijo Arrin Shepp.

Antes de que Arrin Shepp se matriculara a principios de este año en el Bronx Community College, el estudiante universitario de primera generación tenía una lista de cosas por hacer. Entre sus metas estaba ser admitido en el prestigioso Programa de Liderazgo de Kaplan (KLP, por sus siglas en inglés).

Creado en 2006, el programa ayuda a los estudiantes de alto rendimiento de las universidades locales a transferirse a instituciones selectivas de cuatro años en los Estados Unidos, entre ellas Yale, Brown, Princeton, Columbia y Smith.

Shepp escribió el nombre del programa en un Post-it, lo pegó en su pizarra y se puso a trabajar.

Menos de un año después, el futuro ingeniero de datos (o científico de la toma de decisiones) es uno de los apenas 12 estudiantes seleccionados a nivel nacional para el grupo 2026–2027 de becarios de liderazgo de la Fundación Educativa Kaplan (KEF, por sus siglas en inglés).

“Este logro no es solo para mí. Es para mi comunidad del BCC”, dijo Shepp. “Es para mi comunidad del Bronx”.

Shepp escribió el nombre del programa en un Post-it – y se puso a trabajar. Foto: Shutterstock

Criado por una madre soltera que trabajaba por las noches como oficial correccional, Shepp desarrolló desde muy temprano un interés por la ciencia y la ingeniería. Sin embargo, su experiencia inicial en una universidad comunitaria “upstate,” del norte del estado resultó ser un reto. Al ser el primero de su familia inmediata en cursar una carrera universitaria, le costó mucho desenvolverse en la educación superior sin la orientación que muchos estudiantes dan por sentada.

Tras dejar la universidad, Shepp regresó a la ciudad de Nueva York y desarrolló su carrera en el ámbito de la tecnología de la información (TI). Obtuvo certificaciones profesionales y trabajó como analista de TI, incluyendo casi dos años en el grupo Warner Music.

“Si bien el talento se puede encontrar en todas partes, las oportunidades no”, señaló la directora ejecutiva Nolvia Delgado.

Sus experiencias reafirmaron su determinación de terminar los estudios.

“Me di cuenta de lo que realmente podía significar un título universitario”, explicó. Decidido a intentarlo de nuevo, Shepp investigó programas académicos y oportunidades de transferencia.

Una vez en el campus de University Heights, se enfocó en sus estudios y buscó oportunidades para ponerse a prueba académicamente.

El programa de Liderazgo de Kaplan ofrece orientación académica, apoyo financiero, desarrollo de liderazgo y preparación para la transferencia a estudiantes de institutos comunitarios de alto potencial y bajos ingresos, como Shepp.

Una de las fuentes de inspiración para Shepp fue escuchar al presidente del BCC, el Dr. Larry D. Johnson, Jr., describir a la universidad como la “joya de la corona del Bronx”. Foto: BCC | CUNY

Desde su fundación hace dos décadas, el programa ha logrado que más de 100 estudiantes se transfieran con éxito y más del 90 por ciento de sus alumnos consiguen obtener una licenciatura.

“Elegir a este grupo fue increíblemente difícil, pero es un buen problema, ya que demuestra el talento y el potencial que hay entre la población estudiantil de las universidades comunitarias”, dijo Nolvia Delgado, directora ejecutiva de KEF, en un comunicado. “Nuestros estudiantes obtienen excelentes calificaciones mientras ocupan puestos de liderazgo, compaginan trabajos y responsabilidades familiares, y llevan una carga académica completa”.

Habla desde su propia experiencia.

El programa ofrece orientación académica, apoyo financiero y desarrollo de liderazgo. En el centro se encuentra la asesora académica de KEF, Mariana Estrella Rivera (con blusa azul).

Delgado es la primera ex-becaria del programa de liderazgo de Kaplan (2008) en dirigir la KEF como directora ejecutiva. La primera de su familia en asistir a la universidad y graduarse, Delgado cuenta con una licenciatura en Artes del Smith College y un título de Técnico Superior en Ciencias Aplicadas del Community College del condado de Manhattan (BMCC, por sus siglas en inglés), que obtuvo en 2009.

Más del 90 por ciento de los becarios del programa consiguen obtener una licenciatura.

“Nuestro programa está diseñado para responder al hecho de que, si bien el talento se puede encontrar en todas partes, las oportunidades no”, explicó.

A través de las sesiones semanales de desarrollo de liderazgo del programa, las visitas a universidades y la asesoría personalizada, Shepp, un orgulloso miembro del Programa de Honor del BCC, se ha relacionado con 11 compañeros becarios que comparten sueños similares. “El mayor apoyo hasta ahora ha sido la asesoría y la comunidad”, dijo.

Actualmente estudia ciencias de la computación, y Shepp planea especializarse en ciencia de datos en una institución de cuatro años. El objetivo es utilizar los datos para comprender mejor los desafíos que enfrentan las comunidades desatendidas y ayudar a identificar soluciones. Su visión es analizar datos a nivel del vecindario para entender cómo se distribuyen los recursos y cómo esos hallazgos podrían ayudar a mejorar las comunidades.

Delgado cuenta con un título de técnico superior en Ciencias Aplicadas del Community College del condado de Manhattan, que obtuvo en 2009.

Shepp mencionó que se inspiró en la descripción del presidente del BCC, el Dr. Larry D. Johnson, Jr. sobre el BCC como la “joya de la corona del Bronx”, como lo dijo durante el discurso 2026 sobre el estado de la universidad.

Dijo que el mensaje lo desafió a reconsiderar las limitaciones que a veces él mismo había impuesto a sus propias aspiraciones. “Nunca había escuchado ni sentido que alguien se refiriera a nosotros como joyas”, recordó.

Mientras se prepara para la siguiente etapa de su educación, Shepp espera poder inspirar a otros estudiantes del BCC. También quiere servir de ejemplo para su hermana menor y sus primos, recordándoles que el éxito académico comienza con los hábitos y las expectativas que ellos mismos crean desde temprana edad.

“Lo que sea que esté haciendo, es algo más grande que yo”, dijo. “Se trata del trabajo que voy a realizar para ayudar a los demás”.

Este es el vigésimo grupo del programa.

Los 12 becarios seleccionados para formar parte del vigésimo grupo representan a varias instituciones del área:

• Community College del condado de Manhattan (BMCC, por sus siglas en inglés):Alexis Silveira-Plaza, Briseyda Ríos, Mekhi Patterson, Valeriia Gordienko, y Vasya Turchin

• Community College del condado de Hudson: Alan Grisales y Nicolas Neillands

• Bronx Community College (BCC): Arrin Shepp

• Kingsborough Community College: Carlyne Torres

• LaGuardia Community College: Arielle Blair

• UCNJ Union College del condado Union, NJ: Leandro Batista

• Westchester Community College: Daelani Quezada

Para obtener más información sobre KEF, el Programa de Liderazgo Kaplan y cómo postularse para ser becario, visite http://www.kaplanedfoundation.org.