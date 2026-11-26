The Post-it Plan
El plan post-it
The Post-it Plan
Photos: Kaplan Educational Foundation
Before Arrin Shepp enrolled earlier this year at Bronx Community College, the first-generation college student had a to-do list. Among his goals was admission to the prestigious Kaplan Leadership Program (KLP).
Established in 2006, the program aids high-achieving community college students transfer to selective four-year institutions in the U.S., including Yale, Brown, Princeton, Columbia and Smith.
Shepp wrote the program’s name on a Post-it note, stuck it on his board and got to work.
Less than a year later, the future data engineer (or decision scientist) is one of just 12 students selected nationwide for the Kaplan Educational Foundation’s (KEF) 2026–2027 cohort of Leadership Scholars.
“This accomplishment is not only for me. It’s for my BCC community,” said Shepp. “It is for my Bronx community.”
Raised by a single mother who worked nights as a correctional officer, Shepp developed an early interest in science and engineering. But his initial experience at an upstate community college proved challenging. As the first in his immediate family to pursue a college degree, he struggled to navigate higher education without the guidance that many students take for granted.
After leaving college, Shepp returned to New York City and built a career in information technology (IT). He earned professional certifications and worked as an IT analyst, including nearly two years at Warner Music Group.
His experiences reinforced his determination to complete his education.
“I was able to recognize what a college degree could really do,” he explained. Determined to take another shot, Shepp researched academic programs and transfer opportunities.
Once on the University Heights campus, he focused on his coursework and sought out opportunities to challenge himself academically.
The Kaplan Leadership Program provides academic advising, financial assistance, leadership development and transfer preparation to high-potential, low-income community college students like Shepp.
Since its founding two decades ago, the program has had over 100 students successfully transfer and more than 90 percent of its scholars go on to earn bachelor’s degrees.
“Choosing this group was incredibly hard, but that’s a good problem to have, as it speaks to the talent and potential in the community college student population,” said Nolvia Delgado, KEF Executive Director, in a statement. “Our students earn strong grades while holding leadership positions, carrying jobs and family responsibilities, and a full course load.”
She speaks from personal experience.
Delgado is the first former Kaplan Leadership Scholar (2008) to lead KEF as Executive Director.
The first in her own family to attend and graduate from college, Delgado holds a Bachelor of Arts degree from Smith College and an Associate of Applied Science Degree from Borough of Manhattan Community College (BMCC), which she earned in 2009.
“Our program is designed to address the fact that while talent can be found everywhere, opportunity is not,” noted Delgado.
Through the program’s weekly leadership development sessions, college visits and individualized advising, Shepp, a proud member of the BCC’s Honors Program, has connected with 11 fellow scholars who share similar dreams. “The biggest support so far has been advising and community,” he said.
Currently studying computer science, Shepp plans to pursue data science at a four-year institution. The goal is to use data to better understand the challenges facing underserved communities and help identify solutions. He envisions analyzing neighborhood-level data to understand how resources are distributed and how those findings might help improve communities.
Shepp said he has been inspired by BCC President Dr. Larry D. Johnson, Jr.’s description of BCC as the “Crown Jewel of the Bronx,” as he did during the 2026 State of the College address.
He said the message challenged him to reconsider the limitations he had sometimes placed on his own aspirations. “I never heard or felt anyone refer to us as jewels,” he recalled.
As he prepares for the next chapter of his education, Shepp hopes to encourage other BCC students. He also wants to serve as an example for his younger sister and cousins, reminding them that academic success begins with the habits and expectations they establish early in life.
“Whatever I’m doing, it’s bigger than me,” he said. “It’s about the work that I’m going to do to help others.”
The 12 scholars selected for the 20th cohort represent several area institutions:
• Borough of Manhattan Community College (BMCC): Alexis Silveira-Plaza, Briseyda Rios, Mekhi Patterson, Valeriia Gordienko, and Vasya Turchin
• Hudson County Community College: Alan Grisales and Nicolas Neillands
• Bronx Community College (BCC): Arrin Shepp
• Kingsborough Community College: Carlyne Torres
• LaGuardia Community College: Arielle Blair
• UCNJ Union College of Union County, NJ: Leandro Batista
• Westchester Community College: Daelani Quezada
For more information on KEF, the Kaplan Leadership Program and how to apply to be a scholar, visit http://www.kaplanedfoundation.org.
El plan post-it
Fotos: Kaplan Educational Foundation
Antes de que Arrin Shepp se matriculara a principios de este año en el Bronx Community College, el estudiante universitario de primera generación tenía una lista de cosas por hacer. Entre sus metas estaba ser admitido en el prestigioso Programa de Liderazgo de Kaplan (KLP, por sus siglas en inglés).
Creado en 2006, el programa ayuda a los estudiantes de alto rendimiento de las universidades locales a transferirse a instituciones selectivas de cuatro años en los Estados Unidos, entre ellas Yale, Brown, Princeton, Columbia y Smith.
Shepp escribió el nombre del programa en un Post-it, lo pegó en su pizarra y se puso a trabajar.
Menos de un año después, el futuro ingeniero de datos (o científico de la toma de decisiones) es uno de los apenas 12 estudiantes seleccionados a nivel nacional para el grupo 2026–2027 de becarios de liderazgo de la Fundación Educativa Kaplan (KEF, por sus siglas en inglés).
“Este logro no es solo para mí. Es para mi comunidad del BCC”, dijo Shepp. “Es para mi comunidad del Bronx”.
Criado por una madre soltera que trabajaba por las noches como oficial correccional, Shepp desarrolló desde muy temprano un interés por la ciencia y la ingeniería. Sin embargo, su experiencia inicial en una universidad comunitaria “upstate,” del norte del estado resultó ser un reto. Al ser el primero de su familia inmediata en cursar una carrera universitaria, le costó mucho desenvolverse en la educación superior sin la orientación que muchos estudiantes dan por sentada.
Tras dejar la universidad, Shepp regresó a la ciudad de Nueva York y desarrolló su carrera en el ámbito de la tecnología de la información (TI). Obtuvo certificaciones profesionales y trabajó como analista de TI, incluyendo casi dos años en el grupo Warner Music.
Sus experiencias reafirmaron su determinación de terminar los estudios.
“Me di cuenta de lo que realmente podía significar un título universitario”, explicó. Decidido a intentarlo de nuevo, Shepp investigó programas académicos y oportunidades de transferencia.
Una vez en el campus de University Heights, se enfocó en sus estudios y buscó oportunidades para ponerse a prueba académicamente.
El programa de Liderazgo de Kaplan ofrece orientación académica, apoyo financiero, desarrollo de liderazgo y preparación para la transferencia a estudiantes de institutos comunitarios de alto potencial y bajos ingresos, como Shepp.
Desde su fundación hace dos décadas, el programa ha logrado que más de 100 estudiantes se transfieran con éxito y más del 90 por ciento de sus alumnos consiguen obtener una licenciatura.
“Elegir a este grupo fue increíblemente difícil, pero es un buen problema, ya que demuestra el talento y el potencial que hay entre la población estudiantil de las universidades comunitarias”, dijo Nolvia Delgado, directora ejecutiva de KEF, en un comunicado. “Nuestros estudiantes obtienen excelentes calificaciones mientras ocupan puestos de liderazgo, compaginan trabajos y responsabilidades familiares, y llevan una carga académica completa”.
Habla desde su propia experiencia.
Delgado es la primera ex-becaria del programa de liderazgo de Kaplan (2008) en dirigir la KEF como directora ejecutiva. La primera de su familia en asistir a la universidad y graduarse, Delgado cuenta con una licenciatura en Artes del Smith College y un título de Técnico Superior en Ciencias Aplicadas del Community College del condado de Manhattan (BMCC, por sus siglas en inglés), que obtuvo en 2009.
“Nuestro programa está diseñado para responder al hecho de que, si bien el talento se puede encontrar en todas partes, las oportunidades no”, explicó.
A través de las sesiones semanales de desarrollo de liderazgo del programa, las visitas a universidades y la asesoría personalizada, Shepp, un orgulloso miembro del Programa de Honor del BCC, se ha relacionado con 11 compañeros becarios que comparten sueños similares. “El mayor apoyo hasta ahora ha sido la asesoría y la comunidad”, dijo.
Actualmente estudia ciencias de la computación, y Shepp planea especializarse en ciencia de datos en una institución de cuatro años. El objetivo es utilizar los datos para comprender mejor los desafíos que enfrentan las comunidades desatendidas y ayudar a identificar soluciones. Su visión es analizar datos a nivel del vecindario para entender cómo se distribuyen los recursos y cómo esos hallazgos podrían ayudar a mejorar las comunidades.
Shepp mencionó que se inspiró en la descripción del presidente del BCC, el Dr. Larry D. Johnson, Jr. sobre el BCC como la “joya de la corona del Bronx”, como lo dijo durante el discurso 2026 sobre el estado de la universidad.
Dijo que el mensaje lo desafió a reconsiderar las limitaciones que a veces él mismo había impuesto a sus propias aspiraciones. “Nunca había escuchado ni sentido que alguien se refiriera a nosotros como joyas”, recordó.
Mientras se prepara para la siguiente etapa de su educación, Shepp espera poder inspirar a otros estudiantes del BCC. También quiere servir de ejemplo para su hermana menor y sus primos, recordándoles que el éxito académico comienza con los hábitos y las expectativas que ellos mismos crean desde temprana edad.
“Lo que sea que esté haciendo, es algo más grande que yo”, dijo. “Se trata del trabajo que voy a realizar para ayudar a los demás”.
Los 12 becarios seleccionados para formar parte del vigésimo grupo representan a varias instituciones del área:
• Community College del condado de Manhattan (BMCC, por sus siglas en inglés):Alexis Silveira-Plaza, Briseyda Ríos, Mekhi Patterson, Valeriia Gordienko, y Vasya Turchin
• Community College del condado de Hudson: Alan Grisales y Nicolas Neillands
• Bronx Community College (BCC): Arrin Shepp
• Kingsborough Community College: Carlyne Torres
• LaGuardia Community College: Arielle Blair
• UCNJ Union College del condado Union, NJ: Leandro Batista
• Westchester Community College: Daelani Quezada
Para obtener más información sobre KEF, el Programa de Liderazgo Kaplan y cómo postularse para ser becario, visite http://www.kaplanedfoundation.org.