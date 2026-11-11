“Sunshine” at Samaritan
Celebrating 40 Years of Supporting Veterans in Recovery
“Sunshine” at Samaritan
Celebrating 40 Years of Supporting Veterans in Recovery
Photos: Erasmo Portuondo
Since 1986, Samaritan Daytop Village (SDV) has served nearly 3,000 veterans with comprehensive care and support.
The non-profit organization recently honored veterans celebrating milestones in their recovery from addiction at its 12th Annual Veterans Alumni Black Tie Dinner.
Three major anniversaries were observed at the October 21 dinner event: 40 years of SDV recovery services for veterans; 30 years since opening the 43rd Street Veterans program in Manhattan; and 20 years of the Ed Thompson Veterans Program in Queens.
“For 40 years, Samaritan Daytop Village has had the privilege of standing alongside veterans as they rebuild their lives and find their path to recovery,” said President and CEO Mitchell Netburn. “This evening is a celebration of their resilience and determination, and a reminder of what is possible when veterans receive the comprehensive care and support they deserve. We are deeply grateful to our dedicated staff, alumni, and community partners who have helped make four decades of this life-changing work possible.”
SDV, whose slogan is “Where Good Lives,” seeks to move military veterans through recovery from addiction and post-traumatic stress disorder (PTSD).
In 1996, SDV opened New York State’s first licensed residential treatment facility for veterans, the 43rd Street Veterans Program in Manhattan, where approximately 1,400 veterans have received services.
Moreover, the nonprofit is credited with developing a specialized treatment protocol for veterans, designed for and run by veterans, for veterans. In 2006, the Ed Thompson residential recovery program opened in Richmond Hill, Queens, offering trauma-informed treatment for drug and alcohol dependency, alongside practical skill development like resume building, vocational training, and access to housing and employment services. In the past two decades, over 1,000 veterans have been supported at this site since its opening.
SDV veteran-specific services include individual and group counseling, evidence-based treatment, education and employment services, housing referral assistance, and benefits counseling.
“Service, sacrifice, and leadership is part of our DNA as veterans,” said NYC Veterans Commissioner Yesenia Mata. “I’m grateful for Samaritan Daytop Village’s four decades of commitment to supporting veterans across New York City in their journey to rebuild their lives with dignity and purpose.”
The non-profit also received proclamations from Manhattan Borough President Brad Hoylman-Sigal and State Senator Erik Bottcher at the dinner, which took place at The Riverside Church and Theatre in Morningside Heights.
The event recognized three leaders: John Escalante, NYC Chapter Captain of the Travis Manion Foundation and U.S. Marine Corps Retired Master Gunnery Sergeant; Jacquie Johnson-Fisher, Head of Service at the Damien John Kelly House in Liverpool, England; and Kimberly Shaw, LCSW, Veterans Justice Outreach Coordinator of Kings County.
Also honored with an in-memoriam tribute was long-standing SDV alumni Jack Lukich, described as the embodiment of “sunshine.”
“Thank you so much. I know my brother is smiling up there,” shared his sister. “This is really something else. This is such an honor to receive this, on behalf of my brother.”
SDV’s Central Admissions office is located at the Richard Pruss Wellness Center, located at 362 East 148th Street, The Bronx, NY 10455. For more information, call (855) 322-4357 (HELP) or (718) 657-6195 or visit https://www.samaritanvillage.org.
“Rayo de sol” en Samaritan
Celebrando 40 años de apoyo a los veteranos en su proceso de recuperación
Fotos: Erasmo Portuondo
Desde 1986, Samaritan Daytop Village (SDV) ha prestado servicios a casi 3,000 veteranos con atención y apoyo integral.
La organización sin fines de lucro recientemente homenajeó a los veteranos que celebran hitos en su recuperación del abuso de sustancias durante su 12ª Cena Anual de Gala para veteranos.
En la cena celebrada el 21 de octubre se conmemoraron tres aniversarios importantes: los 40 años de los servicios de recuperación de SDV para veteranos; los 30 años desde la inauguración del programa para veteranos de la calle 43 en Manhattan; y los 20 años del programa Ed Thompson para veteranos en Queens.
“Durante 40 años, Samaritan Daytop Village ha tenido el privilegio de acompañar a los veteranos mientras reconstruyen sus vidas y encuentran su camino hacia la recuperación”, dijo el presidente y director general Mitchell Netburn. “Esta noche es una celebración de su resiliencia y determinación, y un recordatorio de lo que se puede lograr cuando los veteranos reciben la atención integral y el apoyo que merecen. Estamos profundamente agradecidos con nuestro increíble personal, con los miembros y socios comunitarios que han ayudado a hacer posible cuatro décadas de este trabajo que cambia vidas”.
SDV, cuyo lema es “Where Good Lives” (Donde existe el bien, en español), busca ayudar a los veteranos militares a recuperarse de la adicción y del trastorno de estrés postraumático (TEPT).
En 1996, SDV inauguró el primer centro de tratamiento residencial con licencia del estado de Nueva York para veteranos, el Programa para Veteranos de la Calle 43 en Manhattan, donde aproximadamente 1,400 veteranos han recibido servicios.
Además, a esta organización sin fines de lucro se le atribuye el desarrollo de un protocolo de tratamiento especializado para veteranos, diseñado por y para veteranos, y dirigido por ellos mismos. En 2006, se inauguró el programa de recuperación residencial Ed Thompson en Richmond Hill, Queens, que ofrece tratamiento basado en el enfoque del trauma para la dependencia de drogas y alcohol, junto con el desarrollo de habilidades prácticas como elaboración de currículums, formación profesional y acceso a servicios de vivienda y empleo. En las últimas dos décadas, más de mil veteranos han recibido apoyo en este centro desde su apertura.
Los servicios específicos para veteranos de SDV incluyen terapia individual y grupal, tratamiento basado en la evidencia, servicios de educación y empleo, asistencia para la búsqueda de vivienda y asesoría sobre prestaciones.
“El servicio, el sacrificio y el liderazgo forman parte de nuestro ADN como veteranos”, dijo Yesenia Mata, comisionada de Veteranos de la ciudad de Nueva York. “Agradezco las cuatro décadas de compromiso de Samaritan Daytop Village para apoyar a los veteranos de toda la ciudad de Nueva York en su camino hacia la reconstrucción de sus vidas con dignidad y propósito”.
La organización sin fines de lucro también recibió reconocimientos del presidente del condado de Manhattan, Brad Hoylman-Sigal, y del senador estatal Erik Bottcher durante la cena, que se llevó a cabo en la iglesia y el teatro Riverside en Morningside Heights.
En el evento se reconoció a tres líderes: John Escalante, capitán del capítulo NYC de la Fundación Travis Manion y la sargento mayor de artillería retirada del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos; Jacquie Johnson-Fisher, jefa de servicio en la Casa Damien John Kelly en Liverpool, England; y Kimberly Shaw, LCSW, coordinadora de Justicia para Veteranos del condado de Kings.
También se rindió homenaje póstumo a Jack Lukich, veterano miembro de SDV, descrito como un “rayo de sol” por excelencia.
“Muchísimas gracias. Sé que mi hermano está sonriendo allá arriba”, compartió su hermana. “Esto es realmente algo especial. Es un gran honor recibir esto, en nombre de mi hermano”.
La oficina central de admisiones de SDV se encuentra en el Richard Pruss Wellness Center, ubicado en el No. 362 de la calle 148 este, El Bronx, NY 10455. Para obtener más información, llame al (855) 322-4357 (HELP) o al (718) 657-6195 o visite https://www.samaritanvillage.org.