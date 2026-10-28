Safe Drug Disposal
Safe Drug Disposal
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More than 600,000 times each year, adverse drug events (ADEs) cause adults 65 years or older to visit emergency departments – more than twice as often as younger people.
It is a more common event for older adults, who are often prescribed more medications for preventive and clinical care as they age.
Adults age 50 to 64 on average take 13 prescriptions and individuals 80 and older on average take 22 prescriptions, according to the Georgetown University Health Policy Institute.
In light of National Prescription Drug Take Back Day on October 24, New Yorkers, especially older adults, are encouraged to safely rid their homes of any unneeded medications – any that are old, unwanted, or expired to prevent drug misuse and abuse.
Disposal of unneeded medications is important for older adults who are more likely to have a higher number of drug prescriptions and, therefore, face a greater risk of adverse drug events.
“Older adults are especially at risk for adverse drug events due to overlapping refills, expired medications, and dosage changes,” said New York State Office of Aging (NYSOFA) Director Greg Olsen. “Safely dispose of any unneeded medications—never flush them. Let’s work together to protect ourselves and those around us.”
According to the DEA, the majority of people who use prescription medication for a nonmedical purpose obtained that medication from a family member or friend. Removing unnecessary medications from the home can help prevent the following situations: not taking medication as intended or dosed; taking someone else’s prescription; or taking the medicine for euphoric effects rather than medicinal purposes.
For information on New York’s drug takeback program, visit https://medtakebacknewyork.org/. New York’s drug takeback program offers disposal drop-off locations and the option to order mail-back supplies. Mail-back packages are free of charge and pre-addressed with prepaid postage.
“Safe disposal of prescription drugs helps keep our communities, including older New Yorkers, safe and healthy,” noted State Health Commissioner Dr. James McDonald.
If you cannot get to a drug take-back location or there is none near you, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has information on safely disposing of medications at home: https://www.fda.gov/drugs.
Since 2022, NYSOFA and the New York State Office of Addiction Services and Supports (OASAS) partnered to distribute 100,000 Deterra Drug Deactivation and Disposal Pouches to aging services providers for distribution and delivery to older adults. Deterra Pouches are designed to destroy unwanted or expired medications safely and permanently, making them unavailable for misuse and accidental ingestion.
Agencies, community groups or not-for-profit organizations interested in Deterra pouches for distribution can use NYSOFA’s online request form. Requests will be considered on a case-by-case basis for organizations that have an established role serving older adults.
Your Prescription Medicine: Tips for Safe Storage and Disposal
Source: Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
Where do you keep your prescription medicine?
How and where you keep your medication can make a big difference when it comes to medication safety. Every year, two million people end up in the hospital due to drug-related injuries. This might include medication errors, adverse drug reactions, allergic reactions, or overdoses. Safe and secure storage of your prescription medicine can help avoid accidental injuries.
How can I store my prescription medicine safely?
• First, get organized. Check to see if any of your prescription medicines are expired, since taking expired medication may no longer be safe or effective. Make sure your prescription medicine is stored in the original packaging with the safety lock tightened and secured.
• Second, secure your medicine. Keep your medicine in a place out of the reach of children and pets. Also, further secure any prescription narcotics like morphine, opioids, or codeine in a locked cabinet or drawer. Safe storage of these controlled medications is especially important, as they can be dangerous if taken when not prescribed.
How can I dispose of my prescription medicine safely?
You should dispose of any unused or expired prescription medicine as soon as possible. Timely disposal of prescription medicine can reduce the risk of others taking the medication accidentally or misusing the medication intentionally.
The best and most environmentally friendly way to dispose of your prescription medicine is through a drug take-back program. The U.S. Drug Enforcement Administration (DEA) periodically provides drug disposal sites in communities across the nation. The DEA also has permanent drug disposal sites in certain pharmacies or hospitals.
What if there are no drug disposal sites in my area?
If there are no disposal sites in your area, there are ways to safely dispose of your medication at home.
First, read the packaging label on your medication. Controlled substances and other medicines can be harmful if ingested by others, so the label might have special disposal instructions that you should follow.
If there are no special disposal instructions, you can safely dispose of your medication in your household trash by following these four steps:
- Mix your medicine with an inedible substance like dirt, cat litter, or used coffee grounds.
- Put the mixture in a container, such as a sealed plastic bag.
- Throw the container in your household trash.
- Scratch out all the personal information on the prescription label of your empty medication bottle to make it unreadable. Then dispose or recycle the empty medication bottle.
For information on New York’s drug takeback program, call (844) 4-TAKE-BACK or (844) 482-5322 or visit https://medtakebacknewyork.org/.
Eliminación segura de medicamentos
Fotos: Shutterstock
Más de 600,000 veces cada año, los efectos adversos de medicamentos (ADEs, por sus siglas en inglés) hacen que adultos de 65 años o más acudan a los servicios de emergencia, con una frecuencia más de dos veces mayor que la de las personas más jóvenes.
Se trata de un fenómeno más común entre los adultos mayores, a quienes, a menudo, se les recetan más medicamentos para la atención preventiva y clínica a medida que envejecen.
Los adultos de entre 50 y 64 años toman, en promedio, 13 medicamentos recetados, mientras que las personas de 80 años o más toman, en promedio, 22, de acuerdo con el Instituto de Políticas de Salud de la Universidad de Georgetown.
Con motivo del Día Nacional de Recolección de Medicamentos Recetados, que se celebra el 24 de octubre, se invita a los neoyorquinos, especialmente a los adultos mayores, a deshacerse de manera segura de cualquier medicamento que ya no necesiten en sus hogares —ya sea porque esté viejo, ya no lo requieran o haya vencido— para prevenir el uso indebido y el abuso de medicamentos.
La eliminación de los medicamentos que ya no se necesitan es importante para los adultos mayores, quienes suelen tener un mayor número de recetas médicas y, por lo tanto, enfrentan un mayor riesgo de sufrir efectos adversos por medicamentos.
“Los adultos mayores corren un riesgo especial de sufrir efectos adversos por medicamentos debido a la acumulación de recetas, medicamentos vencidos y cambios en la dosificación”, dijo Greg Olsen, director de la Oficina para el Envejecimiento del estado de Nueva York (NYSOFA, por sus siglas en inglés). “Deshágase de manera segura de cualquier medicamento que ya no necesite; nunca los tire por el inodoro. Trabajemos juntos para protegernos a nosotros mismos y a quienes nos rodean”.
Según la DEA, la mayoría de las personas que consumen medicamentos recetados con fines no médicos los obtuvieron de un familiar o amigo. Retirar los medicamentos innecesarios del hogar puede ayudar a prevenir las siguientes situaciones: no tomar el medicamento según lo indicado o en la dosis prescrita; tomar el medicamento recetado a otra persona; o tomar el medicamento para lograr efectos eufóricos en lugar de con fines médicos.
Para obtener información sobre el programa de recolección de medicamentos de Nueva York, visite https://medtakebacknewyork.org. El programa de recolección de medicamentos de Nueva York ofrece puntos de entrega para su eliminación y la opción de solicitar kits de devolución por correo, que son gratuitos y vienen con la dirección y los gastos de envío prepagados.
“La eliminación segura de los medicamentos recetados ayuda a mantener a nuestras comunidades, incluyendo a los neoyorquinos de la tercera edad, seguras y saludables”, señaló el comisionado de Salud del estado, el Dr. James McDonald.
Si no puede acudir a un punto de recolección de medicamentos o no hay ninguno cerca de usted, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ofrece información sobre cómo desechar medicamentos de manera segura en casa: https://www.fda.gov/drugs.
Desde 2022, NYSOFA y la Oficina de Servicios y Apoyo para las Adicciones del estado de Nueva York (OASAS, por sus siglas en inglés) se han asociado para distribuir 100,000 bolsitas Deterra para la desactivación y eliminación de medicamentos a los proveedores de servicios para adultos mayores, con el fin de que estos las distribuyan y entreguen a las personas de la tercera edad. Las bolsitas Deterra están diseñadas para destruir de manera segura y permanente los medicamentos no deseados o vencidos, evitando así su uso indebido y su ingestión accidental.
Las agencias, los grupos comunitarios o las organizaciones sin fines de lucro interesadas en obtener las bolsas Deterra para su distribución pueden utilizar el formulario de solicitud en línea de NYSOFA. Las solicitudes se evaluarán caso por caso para aquellas organizaciones que tengan reconocida su labor al servicio de las personas mayores.
Medicamentos recetados: consejos para almacenarlos y desecharlos de manera segura
Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés)
¿Dónde guardar sus medicamentos recetados?
La forma y el lugar donde guarda sus medicamentos puede hacer una gran diferencia en lo que respecta a la seguridad en su uso. Cada año, dos millones de personas son hospitalizadas debido a accidentes relacionados con medicamentos. Esto puede incluir errores en el uso, reacciones adversas y alergias, o sobredosis. Guardar de manera segura sus medicamentos recetados puede ayudar a evitar riesgos.
¿Cómo puedo guardar mis medicamentos recetados de manera segura?
• Primero, organizarse. Verifique si alguno de sus medicamentos recetados está vencido, ya que tomarlos puede dejar de ser seguro o eficaz. Asegúrese de guardar sus medicamentos recetados en su empaque original, con el cierre de seguridad bien apretado y cerrado.
• Segundo, guardar bien los medicamentos. Mantenga sus medicamentos en un lugar fuera del alcance de los niños y mascotas. Además, asegúrese de guardar los narcóticos recetados, como la morfina, los opioides o la codeína, bien protegidos en un gabinete o cajón con llave. Es especialmente importante guardar de manera segura estos medicamentos controlados, ya que pueden ser peligrosos si se toman sin receta médica.
¿Cómo puedo desechar mis medicamentos recetados de manera segura?
Debe desechar cualquier medicamento recetado que no haya usado o que haya vencido lo antes posible. Su desecho oportuno de los puede reducir el riesgo de que otras personas los tomen accidentalmente o los utilicen de manera indebida de forma intencional.
La mejor manera y la más respetuosa con el medio ambiente de desechar sus medicamentos recetados es a través de un programa de recolección de medicamentos. La Administración para el Control y la Lucha contra las Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) establece periódicamente sitios de eliminación de medicamentos en comunidades de todo el país. La DEA también cuenta con puntos fijos de recolección de medicamentos en ciertas farmacias u hospitales.
¿Y si no hay puntos de recolección de medicamentos en mi zona?
Si no existen sitios de eliminación en su área, hay formas de deshacerse de los medicamentos de manera segura en casa.
En primer lugar, lea la etiqueta del empaque de su medicamento. Las sustancias controladas y otros pueden ser dañinos si otras personas los ingieren, por lo que la etiqueta podría incluir instrucciones especiales de eliminación que debe seguir.
Si no hay instrucciones especiales de eliminación, puede deshacerse de sus medicamentos de manera segura en la basura doméstica siguiendo estos cuatro pasos:
1. Mezcle su medicamento con una sustancia no comestible, como tierra, arena para gatos o café molido usado.
2. Ponga la mezcla en un recipiente, como una bolsa de plástico con cierre hermético.
3. Deseche el envase en la basura doméstica.
4. Borre toda la información personal que aparece en la etiqueta de la receta de su frasco de medicamento vacío para que no se pueda leer. Luego, deseche o recicle el frasco vacío.
Para obtener información sobre el programa de recolección de medicamentos de Nueva York, llame al (844) 4-TAKE-BACK o al (844) 482-5322, o visite https://medtakebacknewyork.org/.