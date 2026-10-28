Safe Drug Disposal

Eliminación segura de medicamentos

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Se invita a los neoyorquinos a deshacerse de manera segura de cualquier medicamento que ya no necesiten en sus hogares.

Más de 600,000 veces cada año, los efectos adversos de medicamentos (ADEs, por sus siglas en inglés) hacen que adultos de 65 años o más acudan a los servicios de emergencia, con una frecuencia más de dos veces mayor que la de las personas más jóvenes.

Se trata de un fenómeno más común entre los adultos mayores, a quienes, a menudo, se les recetan más medicamentos para la atención preventiva y clínica a medida que envejecen.

Algunas farmacias u hospitales cuentan con contenedores para desechar estos productos.

Los adultos de entre 50 y 64 años toman, en promedio, 13 medicamentos recetados, mientras que las personas de 80 años o más toman, en promedio, 22, de acuerdo con el Instituto de Políticas de Salud de la Universidad de Georgetown.

Con motivo del Día Nacional de Recolección de Medicamentos Recetados, que se celebra el 24 de octubre, se invita a los neoyorquinos, especialmente a los adultos mayores, a deshacerse de manera segura de cualquier medicamento que ya no necesiten en sus hogares —ya sea porque esté viejo, ya no lo requieran o haya vencido— para prevenir el uso indebido y el abuso de medicamentos.

“Deshágase de forma segura de cualquier medicamento que ya no necesite; nunca los tire por el inodoro”, dijo Greg Olsen, director de la Oficina para el Envejecimiento. Foto: NYSOFA

La eliminación de los medicamentos que ya no se necesitan es importante para los adultos mayores, quienes suelen tener un mayor número de recetas médicas y, por lo tanto, enfrentan un mayor riesgo de sufrir efectos adversos por medicamentos.

“Los adultos mayores corren un riesgo especial de sufrir efectos adversos por medicamentos debido a la acumulación de recetas, medicamentos vencidos y cambios en la dosificación”, dijo Greg Olsen, director de la Oficina para el Envejecimiento del estado de Nueva York (NYSOFA, por sus siglas en inglés). “Deshágase de manera segura de cualquier medicamento que ya no necesite; nunca los tire por el inodoro. Trabajemos juntos para protegernos a nosotros mismos y a quienes nos rodean”.

Según la DEA, la mayoría de las personas que consumen medicamentos recetados con fines no médicos los obtuvieron de un familiar o amigo. Retirar los medicamentos innecesarios del hogar puede ayudar a prevenir las siguientes situaciones: no tomar el medicamento según lo indicado o en la dosis prescrita; tomar el medicamento recetado a otra persona; o tomar el medicamento para lograr efectos eufóricos en lugar de con fines médicos.

Los medicamentos viejos, que ya no se necesitan o que han caducado, deben desecharse para evitar usos indebidos y abusos.

Para obtener información sobre el programa de recolección de medicamentos de Nueva York, visite https://medtakebacknewyork.org. El programa de recolección de medicamentos de Nueva York ofrece puntos de entrega para su eliminación y la opción de solicitar kits de devolución por correo, que son gratuitos y vienen con la dirección y los gastos de envío prepagados.

El comisionado estatal de salud, el Dr. James McDonald. Foto: NYSDOH

“La eliminación segura de los medicamentos recetados ayuda a mantener a nuestras comunidades, incluyendo a los neoyorquinos de la tercera edad, seguras y saludables”, señaló el comisionado de Salud del estado, el Dr. James McDonald.

Si no puede acudir a un punto de recolección de medicamentos o no hay ninguno cerca de usted, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ofrece información sobre cómo desechar medicamentos de manera segura en casa: https://www.fda.gov/drugs.

Desde 2022, NYSOFA y la Oficina de Servicios y Apoyo para las Adicciones del estado de Nueva York (OASAS, por sus siglas en inglés) se han asociado para distribuir 100,000 bolsitas Deterra para la desactivación y eliminación de medicamentos a los proveedores de servicios para adultos mayores, con el fin de que estos las distribuyan y entreguen a las personas de la tercera edad. Las bolsitas Deterra están diseñadas para destruir de manera segura y permanente los medicamentos no deseados o vencidos, evitando así su uso indebido y su ingestión accidental.

Siempre revise cuidadosamente las etiquetas y verifique las fechas de vencimiento.

Las agencias, los grupos comunitarios o las organizaciones sin fines de lucro interesadas en obtener las bolsas Deterra para su distribución pueden utilizar el formulario de solicitud en línea de NYSOFA. Las solicitudes se evaluarán caso por caso para aquellas organizaciones que tengan reconocida su labor al servicio de las personas mayores.

Medicamentos recetados: consejos para almacenarlos y desecharlos de manera segura

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés)

¿Dónde guardar sus medicamentos recetados?

La forma y el lugar donde guarda sus medicamentos puede hacer una gran diferencia en lo que respecta a la seguridad en su uso. Cada año, dos millones de personas son hospitalizadas debido a accidentes relacionados con medicamentos. Esto puede incluir errores en el uso, reacciones adversas y alergias, o sobredosis. Guardar de manera segura sus medicamentos recetados puede ayudar a evitar riesgos.

¿Cómo puedo guardar mis medicamentos recetados de manera segura?

• Primero, organizarse. Verifique si alguno de sus medicamentos recetados está vencido, ya que tomarlos puede dejar de ser seguro o eficaz. Asegúrese de guardar sus medicamentos recetados en su empaque original, con el cierre de seguridad bien apretado y cerrado.

• Segundo, guardar bien los medicamentos. Mantenga sus medicamentos en un lugar fuera del alcance de los niños y mascotas. Además, asegúrese de guardar los narcóticos recetados, como la morfina, los opioides o la codeína, bien protegidos en un gabinete o cajón con llave. Es especialmente importante guardar de manera segura estos medicamentos controlados, ya que pueden ser peligrosos si se toman sin receta médica.

¿Cómo puedo desechar mis medicamentos recetados de manera segura?

Debe desechar cualquier medicamento recetado que no haya usado o que haya vencido lo antes posible. Su desecho oportuno de los puede reducir el riesgo de que otras personas los tomen accidentalmente o los utilicen de manera indebida de forma intencional.

La mejor manera y la más respetuosa con el medio ambiente de desechar sus medicamentos recetados es a través de un programa de recolección de medicamentos. La Administración para el Control y la Lucha contra las Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) establece periódicamente sitios de eliminación de medicamentos en comunidades de todo el país. La DEA también cuenta con puntos fijos de recolección de medicamentos en ciertas farmacias u hospitales.

¿Y si no hay puntos de recolección de medicamentos en mi zona?

Si no existen sitios de eliminación en su área, hay formas de deshacerse de los medicamentos de manera segura en casa.

En primer lugar, lea la etiqueta del empaque de su medicamento. Las sustancias controladas y otros pueden ser dañinos si otras personas los ingieren, por lo que la etiqueta podría incluir instrucciones especiales de eliminación que debe seguir.

Si no hay instrucciones especiales de eliminación, puede deshacerse de sus medicamentos de manera segura en la basura doméstica siguiendo estos cuatro pasos:

1. Mezcle su medicamento con una sustancia no comestible, como tierra, arena para gatos o café molido usado.

2. Ponga la mezcla en un recipiente, como una bolsa de plástico con cierre hermético.

3. Deseche el envase en la basura doméstica.

4. Borre toda la información personal que aparece en la etiqueta de la receta de su frasco de medicamento vacío para que no se pueda leer. Luego, deseche o recicle el frasco vacío.

Para obtener información sobre el programa de recolección de medicamentos de Nueva York, llame al (844) 4-TAKE-BACK o al (844) 482-5322, o visite https://medtakebacknewyork.org/.