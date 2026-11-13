Qué comer durante el periodo menstrual

Una publicación de HealthMatters | Hospital NewYork-Presbyterian

Revisada clínicamente por Mary Lee Rosser, MD, PhD | Escrita por Camille Bautista-Fryer

Las papas fritas saladas, un litro de helado o una barra de chocolate pueden ser sus favoritos para satisfacer los antojos durante su periodo, pero ciertos alimentos pueden causar más daño que beneficio cuando se trata de los dolores menstruales.

Las investigaciones sugieren que las dietas ricas en alimentos inflamatorios, como la carne, el aceite, el azúcar, la sal, la cafeína y el alcohol, pueden contribuir a los dolores menstruales.

Hasta el 90 % de las personas que menstrúan experimentan periodos dolorosos.

“Se cree que la causa subyacente de los dolores menstruales es la inflamación, por lo que cualquier cosa que la reduzca y mejore el flujo sanguíneo hacia el útero puede ayudar a aliviar los síntomas durante el ciclo”, afirma la Dra. Mary Rosser, ginecóloga y obstetra del NewYork-Presbyterian y la Universidad de Columbia. “Una dieta baja en alimentos inflamatorios también puede reducir el riesgo general de enfermedades cardiovasculares y cáncer, además de favorecer la salud menstrual y la salud en general”.

La Dra. Rosser comparte lo que necesita saber sobre el dolor menstrual, y qué alimentos debe comer y cuáles debe evitar.

Qué saber primero

No es raro sentir antojo de bocadillos salados durante la menstruación.

Dra. Rosser: Hasta el 90% de las personas que menstrúan pueden sufrir dolores menstruales, o dismenorrea primaria, y el 15% presenta síntomas graves que pueden afectar su rutina diaria.

Los cólicos durante el período menstrual pueden ocurrir cuando los músculos y los vasos sanguíneos del útero se contraen. Durante la menstruación, el cuerpo produce compuestos similares a las hormonas llamados prostaglandinas en el revestimiento uterino, y cuantas más prostaglandinas haya, mayor será la inflamación y la intensidad de los cólicos.

Reducir la inflamación con medicamentos como el ibuprofeno puede ayudar. Un consejo: tomarlos justo al inicio de tu periodo, antes de que aparezcan los calambres, puede ayudar a reducir los síntomas menstruales dolorosos porque inhiben la formación de prostaglandinas (proteínas producidas por el cuerpo que causan contracciones uterinas).

A veces, los períodos dolorosos pueden ser causados por afecciones médicas subyacentes como fibromas o endometriosis. Hay otras condiciones que pueden empeorar los dolores menstruales, como las infecciones, enfermedad inflamatoria pélvica, o el tratamiento no hormonal DIU lo que provoca inflamación.

Formas de reducir la inflamación

O de algo dulce.

Dieta: Una dieta antiinflamatoria rica en ácidos grasos omega-3 (presentes en pescados de agua fría como el salmón y el atún, frutos secos como las nueces y las nueces pecanas, y semillas como las de chía y las de lino) puede ayudar a aliviar los cólicos y los síntomas del síndrome premenstrual, especialmente si se combina con suplementos de vitamina E. El cuerpo no puede producir sus propios omega-3, por lo que es importante obtener este nutriente a través de la alimentación.

Calor: Un baño tibio o una compresa tibia colocada sobre la parte baja del abdomen o la espalda puede relajar los músculos uterinos y aumentar el flujo sanguíneo.

Ejercicio: Aunque quizá no se sienta con ganas de hacer ejercicio durante la menstruación, la actividad física regular mejora la circulación sanguínea y aporta más oxígeno a los músculos, lo que puede reducir la inflamación.

Medicamentos: Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), como el ibuprofeno, o los medicamentos hormonales, como las píldoras anticonceptivas o los DIU, pueden bloquear eficazmente la producción de grandes cantidades de prostaglandinas.

Estilo de vida saludable: Llevar una alimentación saludable y mantenerse activa a lo largo de toda la vida, no solo durante la menstruación, puede ayudar a reducir la inflamación general del cuerpo.

¿Puede la dieta ayudar a aliviar los dolores menstruales?

“Se cree que la causa subyacente de los periodos dolorosos es la inflamación”, explica la Dra. Mary Rosser, ginecóloga y obstetra. Foto: NewYork-Presbyterian

Lo que parece marcar la diferencia es una dieta antiinflamatoria, que ayuda a reducir la producción de prostaglandinas y ciertas proteínas en el cuerpo.

El objetivo es lograr un equilibrio entre los ácidos grasos omega-6 y omega-3 en la alimentación. Los ácidos grasos omega-6, que se encuentran en aceites vegetales como el de soya o el de maíz, y en los alimentos procesados que los contienen, están asociados con la inflamación y pueden concentrarse en los músculos uterinos y el endometrio, mientras que los ácidos grasos omega-3, que se encuentran en el pescado y los frutos secos, tienen más propiedades antiinflamatorias.

En general, las dietas occidentales tienden a ser mucho más ricas en ácidos grasos omega-6, mientras que una dieta de estilo mediterráneo favorece los ácidos grasos omega-3. Las vitaminas del complejo B, como la B6 y la B1, también pueden ayudar a aliviar los dolores menstruales, al igual que la vitamina D.

Además, hay datos sólidos que demuestran que el jengibre —ya sea crudo, en forma de suplemento o de té— es eficaz para reducir la intensidad y la duración de los dolores menstruales.

¿Qué causa la ansiedad por comer durante la menstruación?

Durante el ciclo menstrual pueden surgir antojos debido a las fluctuaciones en los niveles hormonales. El deseo de comer bocadillos dulces o salados puede ser la forma que tiene el cuerpo de aumentar la energía a corto plazo.

Algunas opciones saludables para satisfacer esos antojos incluyen alimentos que contienen carbohidratos complejos, como una mezcla de frutos secos, batidos, fruta con yogur y chocolate oscuro.

Aunque puede ser tentador comprar un dulce en la tienda, puede sustituir los productos horneados altamente procesados y con alto contenido de azúcar por sus propias alternativas saludables en casa. No tiene por qué ser caro ni inaccesible.

Con un poco de planificación, puede hornear sus propios bocadillos para satisfacer su antojo de dulce, utilizando plátanos o puré de manzana como sustituto de los aceites.

¿Cuándo es necesario acudir al médico por los dolores menstruales?

Los síntomas graves pueden afectar a la rutina diaria.

Es importante acudir al médico si sus períodos son dolorosos y le impiden realizar sus actividades habituales. Estos son algunos indicios de que tal vez le convenga consultar a su médico o a un especialista en salud femenina:

• El calor o los analgésicos no surten efecto tras un período de tres meses.

• El dolor es tan intenso que le impide ir a la escuela o al trabajo, o pasar tiempo con sus amigos o salir a dar un paseo.

• Tienes periodos más frecuentes que cada 21 días o menos frecuentes que cada 35 días, de manera constante.

• El sangrado dura más de siete días, o necesita cambiar una toalla sanitaria cada una o dos horas, de manera constante.

Existen pruebas sólidas que indican que el jengibre es eficaz para reducir la intensidad y la duración del dolor menstrual.

Obtenga más información sobre Servicios de salud para la mujer en el NewYork-Presbyterian en https://www.nyp.org/womens.