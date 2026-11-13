Qué comer durante el periodo menstrual
Una publicación de HealthMatters | Hospital NewYork-Presbyterian
What To Eat During Your Period
A HealthMatters Publication | NewYork-Presbyterian Hospital
Medically reviewed by Mary Lee Rosser, MD, PhD | Written by Camille Bautista-Fryer
Photos: Shutterstock
Salty chips, a pint of ice cream, or a chocolate bar may be your go-to favorites to satisfy cravings during your period, but certain foods may do more harm than good when it comes to menstrual cramps.
Research suggests that diets high in inflammatory foods such as meat, oil, sugar, salt, caffeine, and alcohol can contribute to period cramps.
“The underlying cause of painful periods is thought to be inflammation, so anything that reduces it and improves blood flow to the uterus may help with symptoms during your cycle,” says Dr. Mary Rosser, an OB-GYN with NewYork-Presbyterian and Columbia. “A diet low in inflammatory foods can also reduce your overall risk of cardiovascular disease and cancer, in addition to supporting your menstrual health and overall health.”
Health Matters spoke with Dr. Rosser to understand what you need to know about menstrual pain — and what foods to eat and avoid.
What to know first
Dr. Rosser: Up to 90% of people who menstruate can experience painful periods, or primary dysmenorrhea, with 15% suffering from severe symptoms that can impact their daily routine.
Cramps during a menstrual period can occur when the muscles and blood vessels of the uterus contract. During menstruation, the body produces hormone-like compounds called prostaglandins in the uterine lining, and the more prostaglandins, the greater the inflammation and cramp severity.
Reducing inflammation through medications like ibuprofen can help. A tip: taking them right at the start of your period, before the cramps set in, can help reduce painful menstrual symptoms because they inhibit the formation of prostaglandins (proteins made by the body that cause uterine contractions).
Sometimes, painful periods can be caused by underlying medical conditions like fibroids or endometriosis. Other conditions that can increase cramping with your period include infection, pelvic inflammatory disease, or a non-hormonal IUD that works by producing inflammation.
Ways to reduce inflammation
Diet: An anti-inflammatory diet rich in omega-3 fatty acids (found in cold-water fish like salmon and tuna, nuts such as walnuts and pecans, and seeds like chia seeds and flax seeds) can help with cramps and symptoms of premenstrual syndrome, especially when taken along with vitamin E supplements. The body cannot produce its own omega-3s, so it’s an important nutrient to get through food.
Heat: A warm bath or a warm compress placed on the lower abdomen or back can relax the uterine muscles and increase blood flow.
Exercise: Even though you may not feel up to exercise during your period, regular movement improves blood flow and brings more oxygen to the muscles, which can reduce inflammation.
Medication: Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), such as ibuprofen, or hormonal medication, such as contraceptive pills or IUDs, can effectively block pathways that produce large amounts of prostaglandins.
Healthy lifestyle: Eating healthy foods and staying active throughout your life, not just during your period, can help reduce inflammation in your body overall.
Can diet help ease menstrual cramp pain?
What seems to make a difference is an anti-inflammatory diet that helps reduce the production of prostaglandins and certain proteins in the body.
The goal is to have a balance of the omega-6 and omega-3 fatty acids in what you consume. Omega-6 fatty acids, which can be found in vegetable oils like soybean or corn oil, and processed foods that contain them, are associated with inflammation and can concentrate in uterine muscles and the endometrium, while omega-3 fatty acids, which are found in fish and nuts, have more anti-inflammatory properties.
Generally, Western diets tend to be much higher in omega-6 fatty acids, while a Mediterranean-style diet favors omega-3 fatty acids. B-complex vitamins such as B6 and B1 can also help with menstrual pain, as well as Vitamin D.
There is also strong data that shows ginger – whether in raw, supplement, or tea form – is effective in reducing intensity and duration of menstrual pain.
What causes food cravings during a period?
Food cravings can occur during the menstrual cycle due to fluctuating hormone levels. A desire for sweet or salty snacks can be your body’s way of increasing short-term energy.
Healthy ways to indulge include foods that contain complex carbohydrates, like trail mix, smoothies, fruit and yogurt, and dark chocolate.
While grabbing a store-bought treat might be tempting, you can swap highly processed, high-sugar baked goods with your own healthy alternatives at home. It doesn’t have to be expensive or inaccessible. With a little planning, you can bake your own snacks to help satisfy your sweet tooth, using bananas or applesauce as a substitute for oils.
When is it time to see a doctor about cramps?
It’s important to seek care if your periods are painful and interfere with your normal activities. Some indicators that it may be worth talking to your doctor or women’s health specialist:
• Heat or pain relievers are not working over a three-month time frame.
• Pain levels cause you to miss school or work, or prevent you from spending time with friends or going for a walk.
• You get your period more often than every 21 days or less often than every 35 days, consistently.
• The bleeding lasts more than seven days, or you’re going through a sanitary pad more than every one to two hours, consistently.
For more about Women’s Health services at NewYork-Presbyterian, visit https://www.nyp.org/womens.
Qué comer durante el periodo menstrual
Una publicación de HealthMatters | Hospital NewYork-Presbyterian
Revisada clínicamente por Mary Lee Rosser, MD, PhD | Escrita por Camille Bautista-Fryer
Las papas fritas saladas, un litro de helado o una barra de chocolate pueden ser sus favoritos para satisfacer los antojos durante su periodo, pero ciertos alimentos pueden causar más daño que beneficio cuando se trata de los dolores menstruales.
Las investigaciones sugieren que las dietas ricas en alimentos inflamatorios, como la carne, el aceite, el azúcar, la sal, la cafeína y el alcohol, pueden contribuir a los dolores menstruales.
“Se cree que la causa subyacente de los dolores menstruales es la inflamación, por lo que cualquier cosa que la reduzca y mejore el flujo sanguíneo hacia el útero puede ayudar a aliviar los síntomas durante el ciclo”, afirma la Dra. Mary Rosser, ginecóloga y obstetra del NewYork-Presbyterian y la Universidad de Columbia. “Una dieta baja en alimentos inflamatorios también puede reducir el riesgo general de enfermedades cardiovasculares y cáncer, además de favorecer la salud menstrual y la salud en general”.
La Dra. Rosser comparte lo que necesita saber sobre el dolor menstrual, y qué alimentos debe comer y cuáles debe evitar.
Qué saber primero
Dra. Rosser: Hasta el 90% de las personas que menstrúan pueden sufrir dolores menstruales, o dismenorrea primaria, y el 15% presenta síntomas graves que pueden afectar su rutina diaria.
Los cólicos durante el período menstrual pueden ocurrir cuando los músculos y los vasos sanguíneos del útero se contraen. Durante la menstruación, el cuerpo produce compuestos similares a las hormonas llamados prostaglandinas en el revestimiento uterino, y cuantas más prostaglandinas haya, mayor será la inflamación y la intensidad de los cólicos.
Reducir la inflamación con medicamentos como el ibuprofeno puede ayudar. Un consejo: tomarlos justo al inicio de tu periodo, antes de que aparezcan los calambres, puede ayudar a reducir los síntomas menstruales dolorosos porque inhiben la formación de prostaglandinas (proteínas producidas por el cuerpo que causan contracciones uterinas).
A veces, los períodos dolorosos pueden ser causados por afecciones médicas subyacentes como fibromas o endometriosis. Hay otras condiciones que pueden empeorar los dolores menstruales, como las infecciones, enfermedad inflamatoria pélvica, o el tratamiento no hormonal DIU lo que provoca inflamación.
Formas de reducir la inflamación
Dieta: Una dieta antiinflamatoria rica en ácidos grasos omega-3 (presentes en pescados de agua fría como el salmón y el atún, frutos secos como las nueces y las nueces pecanas, y semillas como las de chía y las de lino) puede ayudar a aliviar los cólicos y los síntomas del síndrome premenstrual, especialmente si se combina con suplementos de vitamina E. El cuerpo no puede producir sus propios omega-3, por lo que es importante obtener este nutriente a través de la alimentación.
Calor: Un baño tibio o una compresa tibia colocada sobre la parte baja del abdomen o la espalda puede relajar los músculos uterinos y aumentar el flujo sanguíneo.
Ejercicio: Aunque quizá no se sienta con ganas de hacer ejercicio durante la menstruación, la actividad física regular mejora la circulación sanguínea y aporta más oxígeno a los músculos, lo que puede reducir la inflamación.
Medicamentos: Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), como el ibuprofeno, o los medicamentos hormonales, como las píldoras anticonceptivas o los DIU, pueden bloquear eficazmente la producción de grandes cantidades de prostaglandinas.
Estilo de vida saludable: Llevar una alimentación saludable y mantenerse activa a lo largo de toda la vida, no solo durante la menstruación, puede ayudar a reducir la inflamación general del cuerpo.
¿Puede la dieta ayudar a aliviar los dolores menstruales?
Lo que parece marcar la diferencia es una dieta antiinflamatoria, que ayuda a reducir la producción de prostaglandinas y ciertas proteínas en el cuerpo.
El objetivo es lograr un equilibrio entre los ácidos grasos omega-6 y omega-3 en la alimentación. Los ácidos grasos omega-6, que se encuentran en aceites vegetales como el de soya o el de maíz, y en los alimentos procesados que los contienen, están asociados con la inflamación y pueden concentrarse en los músculos uterinos y el endometrio, mientras que los ácidos grasos omega-3, que se encuentran en el pescado y los frutos secos, tienen más propiedades antiinflamatorias.
En general, las dietas occidentales tienden a ser mucho más ricas en ácidos grasos omega-6, mientras que una dieta de estilo mediterráneo favorece los ácidos grasos omega-3. Las vitaminas del complejo B, como la B6 y la B1, también pueden ayudar a aliviar los dolores menstruales, al igual que la vitamina D.
Además, hay datos sólidos que demuestran que el jengibre —ya sea crudo, en forma de suplemento o de té— es eficaz para reducir la intensidad y la duración de los dolores menstruales.
¿Qué causa la ansiedad por comer durante la menstruación?
Durante el ciclo menstrual pueden surgir antojos debido a las fluctuaciones en los niveles hormonales. El deseo de comer bocadillos dulces o salados puede ser la forma que tiene el cuerpo de aumentar la energía a corto plazo.
Algunas opciones saludables para satisfacer esos antojos incluyen alimentos que contienen carbohidratos complejos, como una mezcla de frutos secos, batidos, fruta con yogur y chocolate oscuro.
Aunque puede ser tentador comprar un dulce en la tienda, puede sustituir los productos horneados altamente procesados y con alto contenido de azúcar por sus propias alternativas saludables en casa. No tiene por qué ser caro ni inaccesible.
Con un poco de planificación, puede hornear sus propios bocadillos para satisfacer su antojo de dulce, utilizando plátanos o puré de manzana como sustituto de los aceites.
¿Cuándo es necesario acudir al médico por los dolores menstruales?
Es importante acudir al médico si sus períodos son dolorosos y le impiden realizar sus actividades habituales. Estos son algunos indicios de que tal vez le convenga consultar a su médico o a un especialista en salud femenina:
• El calor o los analgésicos no surten efecto tras un período de tres meses.
• El dolor es tan intenso que le impide ir a la escuela o al trabajo, o pasar tiempo con sus amigos o salir a dar un paseo.
• Tienes periodos más frecuentes que cada 21 días o menos frecuentes que cada 35 días, de manera constante.
• El sangrado dura más de siete días, o necesita cambiar una toalla sanitaria cada una o dos horas, de manera constante.
Obtenga más información sobre Servicios de salud para la mujer en el NewYork-Presbyterian en https://www.nyp.org/womens.