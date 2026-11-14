Project Prints
Photos: Josephine U. Herrick
On Navy Day, October 27, 1945, some five million people packed New York’s waterfront to welcome home the U.S. fleet.
New York City photographer Josephine U. Herrick was there with her camera.
With roots dating back to 1941, Josephine Herrick Project (JHP) began as a volunteer service charity that provided free programs to wounded veterans to support their rehabilitation and transition to civilian life.
Herrick taught the first course, in defense photography, under the auspices of the War Service Photography Division of the American Women’s Voluntary Services. In these early years, War Service Photography received assistance from the Camera Club of New York.
Making photographs transforms people’s lives.
For eight decades, JHP has taught photography and exhibited work by people from a broad range of under-resourced communities. Program participants, according to the organization, include “children in culturally diverse and low-income neighborhoods; immigrant and refugee teens; youth and adults with cognitive, emotional, or physical disabilities; military veterans; and vulnerable seniors.”
Their photography is displayed in public spaces and places, including cafes, libraries, galleries, streets, and parks—both in the communities where they live, study, or work and outside their neighborhoods, to draw larger, more diverse audiences.
Eighty years and a few name changes later, the mission endures.
Veterans programming remains among JHP’s most popular offerings, as about 38 percent of its current participants are veterans who photograph across all five boroughs.
During this year’s Veterans Day Parade, participating photographers sought to emulate the founder’s ethos by seeking out the quiet moments along the parade.
To mark its 80th year, JHP is offering a unique way to own a piece of this history. It has produced a limited edition of Herrick’s Navy Day photographs, along with her images from New York City’s wartime canteens.
A small number of prints remain, available for $100 each. Each is an accessible and singular piece of American history, in support of JHP.
The sale is open through the end of 2026.
If you are giving a print as a holiday gift, please order by December 11. Every print is packed and shipped by hand from the JHP office, not through a fulfillment service, so it needs a little extra time to arrive.
For more, visit https://www.jhproject.org.
Proyecto Impresiones
Fotos: Josephine U. Herrick
El 27 de octubre de 1945, Día de la Armada, unos cinco millones de personas acudieron a la costa de Nueva York para dar la bienvenida a la flota estadounidense a su regreso a casa.
La fotógrafa neoyorquina Josephine U. Herrick estuvo presente con su cámara.
Con raíces que se remontan a 1941, el Proyecto Josephine Herrick Project (JHP, por sus siglas en inglés) comenzó como un servicio de voluntariado que ofrecía programas gratuitos a veteranos heridos para apoyar su rehabilitación y transición a la vida civil.
Herrick impartió el primer curso, sobre fotografía de defensa, bajo los auspicios de la División de Fotografía de Servicio de Guerra de los Servicios Voluntarios de Mujeres Estadounidenses. En esos primeros años, la División de Fotografía de Servicio de Guerra recibió apoyo del Club de Fotografía de Nueva York.
Tomar fotografías transforma la vida de las personas.
Durante ocho décadas, JHP ha impartido clases de fotografía y ha exhibido obras de personas provenientes de una amplia gama de comunidades con escasos recursos. Según la organización, entre los participantes del programa se encuentran “niños de vecindarios culturalmente diversos y de bajos ingresos; adolescentes inmigrantes y refugiados; jóvenes y adultos con discapacidades cognitivas, emocionales o físicas; veteranos militares; y adultos mayores vulnerables”.
Sus fotografías se exhiben en espacios y lugares públicos, como cafés, bibliotecas, galerías, calles y parques, tanto en las comunidades donde viven, estudian o trabajan como fuera de sus barrios, para atraer a un público más amplio y diverso.
Ochenta años y algunos cambios de nombre después, la misión perdura.
Los programas para veteranos siguen siendo una de las ofertas más populares de JHP, con alrededor del 38 por ciento de sus participantes siendo veteranos que se dedican a la fotografía en los cinco condados.
Durante el Desfile del Día de los Veteranos de este año, los fotógrafos participantes buscaron hacer honor al espíritu de la fundadora intentando capturar los momentos de tranquilidad a lo largo del desfile.
Para celebrar su 80 aniversario, JHP ofrece una forma única de tener un pedacito de esta historia: ha producido una edición limitada de las fotografías de Herrick del Día de la Armada, junto con sus imágenes de los comedores de guerra de la ciudad de Nueva York.
Quedan unas pocas copias, disponibles por $100 dólares cada una. Cada una de ellas es una pieza accesible y única de la historia de Estados Unidos, a beneficio de JHP.
La venta estará abierta hasta finales de 2026.
Si desea obsequiar una impresión como regalo para las fiestas, por favor haga su pedido antes del 11 de diciembre.
Cada impresión se empaca y envía a mano desde la oficina de JHP, no a través de un servicio de distribución, por lo que tarda un poco más en llegar.
Para obtener más información, visite https://www.jhproject.org.