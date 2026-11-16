Measles Is Back
El sarampión está de vuelta
Measles Is Back
5 Steps to Protect Our Children
By José López Zamorano | For La Red Hispana
Photos: Shutterstock
Measles has returned, posing a threat that no family should ignore.
“Measles is highly contagious.”
The Pan American Health Organization (PAHO) has confirmed that the United States—along with Mexico and Bolivia—has lost its status as a country free from endemic transmission of the disease, a designation it had held since the year 2000.
This news is concerning, but it should not cause panic.
Measles is highly contagious and can lead to pneumonia, brain inflammation, and even death. However, it is also preventable.
“Prevention begins at home.”
What can parents do? Here are five practical steps to protect your children:
- Check vaccination records today: do not assume that your children have received all their vaccines. Look for their medical records or contact their pediatrician. Children need two doses of the vaccine against measles, mumps, and rubella (MMR)—the first between 12 and 15 months of age, and the second between four and six years of age. Two doses provide approximately 97% protection.
- Get any missing vaccines: if your children have not completed their full vaccination schedule, book an appointment as soon as possible. It is not necessary to restart the entire vaccination series if a dose is missing. Also, ask whether a dose should be administered sooner due to a local outbreak. There are public programs that offer free vaccines to eligible children, even if their families do not have health insurance.
- Learn to recognize the early signs: measles does not necessarily begin with skin spots; its initial symptoms are typically a high fever, cough, runny nose, and red eyes. A few days later, a rash appears, usually starting on the face and spreading across the body. Symptoms typically manifest between seven and fourteen days after exposure.
Act quickly if you suspect an infection: If your children show symptoms consistent with measles—especially following a potential exposure—keep them at home and call your pediatrician before heading to the office, in order to avoid infecting other patients. Remember that an infected person can transmit the virus as early as four days before the rash appears.
- Take extra precautions regarding exposures and travel: If there has been contact with an infected person, call your doctor immediately. A vaccine administered within the first 72 hours can provide protection; some vulnerable patients may receive immunoglobulin within six days. If you are traveling internationally with infants between six and eleven months old, ask about receiving an early dose.
Do not wait for a case to appear at school or in the neighborhood. Prevention begins at home, with reliable information, up-to-date vaccinations, and timely medical care.
For more information, visit https://www.laredhispana.org.
El sarampión está de vuelta
5 pasos para proteger a nuestros hijos
Por José López Zamorano | Para La Red Hispana
Fotos: Shutterstock
El sarampión está de regreso y representa una amenaza que ninguna familia debe ignorar.
“El sarampión es altamente contagioso”.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmó que Estados Unidos, junto con México y Bolivia, perdieron su estatus de país libre de transmisión endémica de esta enfermedad, un reconocimiento que habían conservado desde el año 2000.
La noticia es preocupante, pero no debe provocar pánico.
El sarampión es altamente contagioso y puede causar neumonía, inflamación cerebral e incluso la muerte. Sin embargo, también es prevenible.
“La prevención comienza en casa”.
¿Qué podemos hacer los padres y madres? Aquí van cinco pasos prácticos para proteger a sus hijos.
- Revisar hoy mismo las cartillas de vacunación: no de por hecho que sus hijos tienen todas las vacunas. Busque sus registros médicos o contacte al pediatra. Los niños necesitan dos dosis contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR, por sus siglas en inglés); la primera entre los 12 y 15 meses y la segunda entre los cuatro y seis años. Dos dosis ofrecen aproximadamente un 97 % de protección.
- Aplique las vacunas pendientes: si sus hijos no tienen el esquema de vacunación completo, solicite una cita cuanto antes. No es necesario comenzar nuevamente el esquema cuando falta una dosis. Consulte también si debe adelantarla debido a un brote local. Existen programas públicos que ofrecen vacunas gratuitas a menores elegibles, incluso cuando sus familias carecen de seguro médico.
- Aprenda a reconocer las primeras señales: el sarampión no comienza necesariamente con manchas en la piel, sus primeros síntomas suelen ser fiebre alta, tos, secreción nasal y ojos rojos. Días después aparece una erupción que generalmente comienza en la cara y se extiende por el cuerpo. Los síntomas suelen manifestarse entre siete y catorce días después del contagio.
Ante cualquier sospecha, actúe rápidamente: si sus hijos presentan síntomas compatibles con sarampión, especialmente después de una posible exposición, manténgalos en casa y llame al pediatra antes de acudir al consultorio, para evitar contagiar a otros pacientes. Recuerde que una persona infectada puede transmitir el virus incluso cuatro días antes de que aparezca la erupción.
- Extreme precauciones ante exposiciones y viajes: si hubo contacto con una persona infectada, llame inmediatamente al médico. La vacuna administrada dentro de las primeras 72 horas puede ofrecer protección; algunos pacientes vulnerables pueden recibir inmunoglobulina dentro de seis días. Si viaja internacionalmente con bebés de seis a once meses, consulte sobre recibir una dosis anticipada.
No esperemos a que aparezca un caso en nuestra escuela o vecindario. La prevención comienza en casa, con información confiable, vacunas al día y atención oportuna.
Para más información, visite https://www.laredhispana.org.