Honrando el valor

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El estado de Nueva York ofrece oportunidades para que los veteranos y sus familias continúen sus estudios.

Del servicio a los estudios.

Si usted es veterano o forma parte de una familia de militares y está interesado en cursar estudios superiores o recibir capacitación profesional, el estado de Nueva York le busca.

La beca de estudios para veteranos (VTA, por sus siglas en inglés) ofrece apoyo para el pago de la matrícula universitaria a los veteranos con al menos cuatro años de servicio activo y a los veteranos de combate que cursen estudios de licenciatura, posgrado o un programa de capacitación profesional. A partir del año académico 2027-28, los veteranos que reúnan los requisitos podrán transferir su Beca para la Matrícula de Veteranos no utilizada a un hijo menor de 26 años, a su cónyuge o a una persona a su cargo.

“Los veteranos de Nueva York respondieron al llamado de servir a nuestro país, y tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que cuenten con el apoyo y las oportunidades que necesitan al regresar a casa”, dijo la gobernadora Kathy Hochul en un comunicado. “Ya sea que estén cursando una carrera universitaria, aprendiendo una nueva habilidad o preparándose para una nueva carrera profesional, Nueva York se compromete a ayudar a los veteranos y a sus familias a tener acceso a una educación asequible y a construir su futuro aquí mismo, en Nueva York”.

“Estos beneficios son una forma de agradecerles por su servicio”, dijo la presidenta interina de HESC, Doris B. González. Foto: HESC

La Beca de Matrícula para Veteranos ofrece a los veteranos elegibles con ayuda para el pago de la matrícula en programas de licenciatura y posgrado, así como en programas de capacitación vocacional aprobados en el estado de Nueva York.

Se aceptan solicitudes durante todo el año.

Para el año académico 2024-25, la administración estima que se otorgaron más de $1.5 millones de dólares a 375 veteranos.

Se aceptan las solicitudes durante todo el año.

Además de la VTA, el estado de Nueva York ofrece otras oportunidades de ayuda financiera para veteranos y familias de militares, entre las que se incluyen:

• Beca de reconocimiento e incentivo militar mejorada (MERIT, por sus siglas en inglés): ayuda a cubrir los gastos de estudios de los miembros elegibles de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, así como de los hijos, cónyuges y personas a cargo de los miembros del servicio que fallecieron o quedaron con una discapacidad grave y permanente como consecuencia de una lesión o enfermedad sufrida mientras cumplían con sus obligaciones militares. En 2024-25, se otorgaron casi $6.5 millones de dólares a 341 estudiantes.

• Becas Regents para hijos de veteranos fallecidos y discapacitados: otorga becas anuales a estudiantes de nivel licenciatura que cumplan con los requisitos y cuyos padres hayan prestado servicio durante períodos específicos de guerra o emergencia nacional y, como resultado de dicho servicio, hayan fallecido, quedado discapacitados, hayan sido declarados desaparecidos en combate o hayan sido hechos prisioneros de guerra. En el ciclo 2024-25, se otorgaron $80,000 dólares a 189 estudiantes.

• Educación para veteranos (Vet Ed): brinda apoyo a los veteranos y a otras personas que reúnan los requisitos para que puedan utilizar los beneficios federales GI Bill® en universidades, institutos de formación profesional, programas de aprendizaje y otros programas aprobados educativos y de capacitación.

375 veteranos recibieron becas en 2024-25.

“Los neoyorquinos están agradecidos con los hombres y mujeres que han servido a nuestro país y con las familias que los han apoyado a lo largo de todo este tiempo”, dijo Doris B. González, presidenta interina de la Corporación de Servicios de Educación Superior del estado de Nueva York (HESC, por sus siglas en inglés). “HESC se enorgullece de reconocer ese servicio administrando programas que ayudan a los veteranos, a los miembros de las fuerzas armadas y a sus familias, a costear la educación superior. Estos beneficios son una forma de agradecerles por su servicio y, al mismo tiempo, contribuir a crear mayores oportunidades para las generaciones futuras”.

Los beneficiarios deben completar las solicitudes FAFSA y Tuition Assistance Program cada año que solicitan ayuda. La fecha límite para presentar las solicitudes de FAFSA y TAP para el año académico 2027-28 es el 30 de junio de 2028.

Quienes deseen obtener ayuda de FAFSA y TAP para el año académico 2026–27 deben presentar sus solicitudes a más tardar el 30 de junio de 2027.

“Nuestros veteranos merecen todas las oportunidades”, afirmó la Dra. Viviana M. DeCohen, comisionada del Departamento de Servicios para Veteranos del estado de Nueva York (a la derecha en la foto). Foto: Facebook | Departamento de Servicios para Veteranos de NYS

“Nuestros veteranos ya han demostrado una dedicación, un liderazgo, un valor y un compromiso extraordinarios a través de su servicio a nuestra nación, y merecen todas las oportunidades para llevar esas fortalezas al siguiente capítulo de sus vidas”, dijo la Dra. Viviana M. DeCohen, comisionada del Departamento de Servicios para Veteranos del estado de Nueva York. “La ampliación del Programa de Becas para Veteranos, en particular la posibilidad de que los veteranos que reúnan los requisitos transfieran los beneficios no utilizados a sus seres queridos, reconoce que el servicio militar es un sacrificio compartido por toda la familia”.

Los veteranos, los miembros en servicio activo y sus familias pueden obtener más información sobre estos programas, consultar los requisitos de elegibilidad y explorar otras oportunidades de ayuda financiera estatal visitando el sitio web de la Corporación de Servicios de Educación Superior del estado de Nueva York en https://hesc.ny.gov/.