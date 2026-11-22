Honoring valor
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From service to studies.
For veterans and military families interested in pursuing higher education and career training, New York State wants you.
The Veterans Tuition Award (VTA) provides college tuition for veterans with at least four years of active-duty service and combat veterans pursuing an undergraduate, graduate degree or vocational training program. Beginning in the 2027-28 academic year, eligible veterans can transfer their unused Veterans Tuition Award to a child under age 26, a spouse, or a financial dependent.
“New York’s veterans answered the call to serve our country, and we have a responsibility to make sure they have the support and opportunities they need when they return home,” said Gov. Kathy Hochul in a statement. “Whether they are pursuing a college degree, learning a new skill, or preparing for a new career, New York is committed to helping veterans and their families access an affordable education and build their futures right here in New York.”
The Veterans Tuition Award provides eligible veterans with tuition assistance for undergraduate and graduate degree programs and approved vocational training programs in New York State.
In 2024-25, the administration estimates that more than $1.5 million was awarded to 375 veterans.
Applications are accepted year-round.
In addition to the VTA, New York State offers additional financial aid opportunities for veterans and military families, including:
• Military Enhanced Recognition Incentive and Tribute (MERIT) Scholarship: Helps cover the cost of attendance for eligible members of the U.S. Armed Forces and the children, spouses and financial dependents of service members who died or became severely and permanently disabled as a result of injury or illness suffered while performing their military duties. In 2024-25, nearly $6.5 million was awarded to 341 students.
• Regents Awards for Children of Deceased and Disabled Veterans: Provides annual awards to eligible undergraduate students whose parent served during designated periods of war or national emergency and, as a result of their service, died, became disabled, was declared missing in action, or was taken prisoner of war. In 2024-25, $80,000 was awarded to 189 students.
• Veterans Education (Vet Ed): Supports veterans and other eligible individuals in using federal GI Bill® benefits at approved colleges, universities, vocational schools, apprenticeship programs and other education and training programs.
“New Yorkers are grateful to the men and women who have served our country and to the families who have supported them along the way,” said New York State Higher Education Services Corporation (HESC) Acting President Doris B. González. “HESC is proud to honor that service by administering programs that help veterans, service members and their families afford higher education. These benefits are one way we can thank them for their service while helping create greater opportunities for generations to come.”
Recipients must complete the FAFSA and Tuition Assistance Program application each year they are applying for aid. The application deadline for FAFSA and TAP for the 2027-28 academic year is June 30, 2028.
Those seeking FAFSA and TAP assistance for the 2026–27 academic year must submit their applications by June 30, 2027.“Our veterans have already demonstrated extraordinary dedication, leadership, valor, and commitment through their service to our nation, and they deserve every opportunity to carry those strengths into the next chapter of their lives,” said New York State Department of Veterans’ Services Commissioner Dr. Viviana M. DeCohen. “The expansion of the Veterans Tuition Award, particularly the ability for eligible Veterans to transfer unused benefits to their loved ones, recognizes that military service is a shared family sacrifice.”
Veterans, active-duty service members and their families can learn more about these programs, review eligibility requirements and explore additional state financial aid opportunities by visiting the New York State Higher Education Services Corporation website at https://hesc.ny.gov/.
Honrando el valor
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Del servicio a los estudios.
Si usted es veterano o forma parte de una familia de militares y está interesado en cursar estudios superiores o recibir capacitación profesional, el estado de Nueva York le busca.
La beca de estudios para veteranos (VTA, por sus siglas en inglés) ofrece apoyo para el pago de la matrícula universitaria a los veteranos con al menos cuatro años de servicio activo y a los veteranos de combate que cursen estudios de licenciatura, posgrado o un programa de capacitación profesional. A partir del año académico 2027-28, los veteranos que reúnan los requisitos podrán transferir su Beca para la Matrícula de Veteranos no utilizada a un hijo menor de 26 años, a su cónyuge o a una persona a su cargo.
“Los veteranos de Nueva York respondieron al llamado de servir a nuestro país, y tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que cuenten con el apoyo y las oportunidades que necesitan al regresar a casa”, dijo la gobernadora Kathy Hochul en un comunicado. “Ya sea que estén cursando una carrera universitaria, aprendiendo una nueva habilidad o preparándose para una nueva carrera profesional, Nueva York se compromete a ayudar a los veteranos y a sus familias a tener acceso a una educación asequible y a construir su futuro aquí mismo, en Nueva York”.
La Beca de Matrícula para Veteranos ofrece a los veteranos elegibles con ayuda para el pago de la matrícula en programas de licenciatura y posgrado, así como en programas de capacitación vocacional aprobados en el estado de Nueva York.
Para el año académico 2024-25, la administración estima que se otorgaron más de $1.5 millones de dólares a 375 veteranos.
Se aceptan las solicitudes durante todo el año.
Además de la VTA, el estado de Nueva York ofrece otras oportunidades de ayuda financiera para veteranos y familias de militares, entre las que se incluyen:
• Beca de reconocimiento e incentivo militar mejorada (MERIT, por sus siglas en inglés): ayuda a cubrir los gastos de estudios de los miembros elegibles de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, así como de los hijos, cónyuges y personas a cargo de los miembros del servicio que fallecieron o quedaron con una discapacidad grave y permanente como consecuencia de una lesión o enfermedad sufrida mientras cumplían con sus obligaciones militares. En 2024-25, se otorgaron casi $6.5 millones de dólares a 341 estudiantes.
• Becas Regents para hijos de veteranos fallecidos y discapacitados: otorga becas anuales a estudiantes de nivel licenciatura que cumplan con los requisitos y cuyos padres hayan prestado servicio durante períodos específicos de guerra o emergencia nacional y, como resultado de dicho servicio, hayan fallecido, quedado discapacitados, hayan sido declarados desaparecidos en combate o hayan sido hechos prisioneros de guerra. En el ciclo 2024-25, se otorgaron $80,000 dólares a 189 estudiantes.
• Educación para veteranos (Vet Ed): brinda apoyo a los veteranos y a otras personas que reúnan los requisitos para que puedan utilizar los beneficios federales GI Bill® en universidades, institutos de formación profesional, programas de aprendizaje y otros programas aprobados educativos y de capacitación.
“Los neoyorquinos están agradecidos con los hombres y mujeres que han servido a nuestro país y con las familias que los han apoyado a lo largo de todo este tiempo”, dijo Doris B. González, presidenta interina de la Corporación de Servicios de Educación Superior del estado de Nueva York (HESC, por sus siglas en inglés). “HESC se enorgullece de reconocer ese servicio administrando programas que ayudan a los veteranos, a los miembros de las fuerzas armadas y a sus familias, a costear la educación superior. Estos beneficios son una forma de agradecerles por su servicio y, al mismo tiempo, contribuir a crear mayores oportunidades para las generaciones futuras”.
Los beneficiarios deben completar las solicitudes FAFSA y Tuition Assistance Program cada año que solicitan ayuda. La fecha límite para presentar las solicitudes de FAFSA y TAP para el año académico 2027-28 es el 30 de junio de 2028.
Quienes deseen obtener ayuda de FAFSA y TAP para el año académico 2026–27 deben presentar sus solicitudes a más tardar el 30 de junio de 2027.
“Nuestros veteranos ya han demostrado una dedicación, un liderazgo, un valor y un compromiso extraordinarios a través de su servicio a nuestra nación, y merecen todas las oportunidades para llevar esas fortalezas al siguiente capítulo de sus vidas”, dijo la Dra. Viviana M. DeCohen, comisionada del Departamento de Servicios para Veteranos del estado de Nueva York. “La ampliación del Programa de Becas para Veteranos, en particular la posibilidad de que los veteranos que reúnan los requisitos transfieran los beneficios no utilizados a sus seres queridos, reconoce que el servicio militar es un sacrificio compartido por toda la familia”.
Los veteranos, los miembros en servicio activo y sus familias pueden obtener más información sobre estos programas, consultar los requisitos de elegibilidad y explorar otras oportunidades de ayuda financiera estatal visitando el sitio web de la Corporación de Servicios de Educación Superior del estado de Nueva York en https://hesc.ny.gov/.