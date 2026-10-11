Hispanic New Yorkers Are Showing Others What’s Possible

Los neoyorquinos hispanos están demostrando a otros lo que se puede lograr

Por Maritza E.M. Mercado, MBA

Como puertorriqueña nacida y criada en la ciudad de Nueva York, siempre he estado rodeada de personas trabajadoras que cuentan con la inteligencia, la resiliencia y la determinación necesarias para lograr cosas extraordinarias.

Nueva York es una ciudad donde la ambición está en todas partes.

Sin embargo, incluso aquí, las oportunidades no siempre parecen igualmente accesibles. Con demasiada frecuencia, el acceso puede ser un obstáculo: el acceso a la educación superior, a mentores, a redes profesionales y a oportunidades que podrían transformar la ambición en logros.

Esa realidad sigue marcando mi forma de ver el Mes de la Herencia Hispana. Si bien este mes es un momento importante para celebrar nuestra cultura, tradiciones y contribuciones, también creo que es una oportunidad para dar mayor visibilidad a los caminos que hay detrás de esos logros, especialmente para las personas que aún están descubriendo lo que pueden lograr.

La visibilidad convierte lo posible en un plan

Andrea H. es una graduada de maestría de primera generación.

La representación es importante porque ayuda a las personas a ver lo que es posible. El acceso es importante porque les ayuda a lograrlo.

Cuando vemos a educadores, profesionales de la salud, emprendedores, oficiales públicos y líderes de negocios hispanos prosperando en sus campos, nos recuerda que existen oportunidades. Pero la visibilidad por sí sola no es suficiente. La próxima generación necesita más que inspiración.

Necesita caminos a seguir.

La representación no debe limitarse a la visibilidad. Nuestra responsabilidad es convertir la visibilidad en acceso, conexión y un camino práctico hacia el futuro.

“A nuestras comunidades no les falta talento, ni ambición, ni resiliencia”.

La conexión permite aprovechar las oportunidades

Para muchos neoyorquinos hispanos, especialmente los estudiantes universitarios de primera generación y los adultos que trabajan, el reto nunca ha sido la falta de potencial, sino que suele ser encontrar oportunidades que se adapten a las realidades de la vida cotidiana.

Muchos deben equilibrar sus carreras profesionales, las responsabilidades familiares, las obligaciones de cuidar a otros y las presiones económicas. Obtener un título o una certificación puede parecer inalcanzable cuando el tiempo y los recursos son limitados. La pregunta rara vez es si son capaces.

El problema es si pueden encontrar una vía educativa que se adapte a sus necesidades.

Veo esto todos los días a través de mi trabajo de apoyo a estudiantes adultos en toda la ciudad de Nueva York. Me encuentro con personal de primeros auxilios, educadores, profesionales de la salud y adultos que trabajan y que están decididos a construir un futuro mejor para ellos y sus familias. Sus historias son diferentes, pero comparten una creencia común: la educación genera oportunidades.

Lo que a menudo marca la diferencia es el acceso.

El acceso a un mentor que los anime.

Acceso a ayuda financiera, becas o beneficios de matrícula patrocinados por el empleador.

Acceso a opciones de aprendizaje flexibles que se adapten a las responsabilidades laborales y familiares.

Acceso a alguien que pueda responder a la pregunta: “¿Realmente puedo hacer esto?”.

La respuesta es sí.

Y las instituciones y los empleadores tienen un papel importante que desempeñar para hacer posible ese acceso. Al conectar a las personas con mentores y profesionales con quienes de otra manera tal vez no se encontrarían, al compartir las historias y los sistemas de apoyo que hay detrás del éxito de otros, y al diseñar oportunidades de educación y desarrollo adaptadas a la realidad de los adultos que trabajan, pueden ayudar a que dar el siguiente paso se sienta posible.

“Con demasiada frecuencia, el acceso puede ser un obstáculo”.

Todos tenemos una historia que vale la pena compartir

La educación sigue siendo una de las herramientas más poderosas para la movilidad económica. Sin embargo, para demasiadas personas, las vías tradicionales han parecido inaccesibles. Por eso es tan importante ampliar el acceso a la educación.

En la Universidad Western Governors, he sido testigo de primera mano de lo que sucede cuando se eliminan las barreras. Los adultos que trabajan y que alguna vez creyeron haber perdido la oportunidad de obtener un título descubren un camino que se adapta a sus vidas. Los padres se convierten en graduados universitarios. Los empleados avanzan en sus carreras. Las personas alcanzan metas que antes creían inalcanzables.

Esos éxitos hacen más que cambiar vidas individuales.

Fortalecen a las familias, los lugares de trabajo y las comunidades.

Cuando una persona obtiene un título, un niño ve que la universidad es una posibilidad.

Cuando un profesional avanza, otros ganan un mentor.

Cuando se abre una puerta, se vuelve más fácil mantenerla abierta para alguien más.

La oportunidad se expande hacia afuera.

“La próxima generación necesita algo más que inspiración”, escribe Maritza E.M. Mercado, MBA.

En este Mes de la Herencia Hispana, espero que celebremos los logros de los neoyorquinos hispanos. Pero también deseo que nos hagamos algunas preguntas importantes:

¿Cómo estamos ayudando a otros a alcanzar esas mismas oportunidades? ¿Estamos orientando a alguien? ¿Estamos compartiendo nuestras historias? ¿Estamos conectando a las personas con recursos educativos y trayectorias profesionales? ¿Estamos promoviendo oportunidades que hagan que el aprendizaje sea más accesible?

A nuestras comunidades no les falta talento, ni ambición, ni resiliencia. Contamos con esas cualidades en abundancia. Lo que necesitamos es un compromiso constante para ampliar el acceso.

Porque cuando las personas pueden ver el éxito, conectarse con alguien que ya ha recorrido ese camino antes que ellas y encontrar una oportunidad educativa que se adapte a sus circunstancias, las posibilidades se convierten en acciones, los sueños se convierten en planes y el acceso se convierte en el puente entre el lugar donde alguien se encuentra hoy y el lugar al que tiene el potencial de llegar mañana.

Maritza E.M. Mercado, MBA, es una profesional de la educación superior con sede en Nueva York y exalumna de la Universidad Western Governors. Para obtener más información sobre la Western Governors, visite http://www.wgu.edu.