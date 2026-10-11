Hispanic New Yorkers Are Showing Others What’s Possible
By Maritza E.M. Mercado, MBA
As a Puerto Rican born and raised in New York City, I have always been surrounded by hardworking people with the intelligence, resilience and determination to accomplish extraordinary things.
New York is a city where ambition is everywhere.
Yet even here, opportunity does not always feel equally visible.
Too often, access can stand in the way: access to higher education, to mentors, to professional networks and to opportunities that could transform ambition into achievement.
That reality continues to shape how I view Hispanic Heritage Month. While this month is an important time to celebrate our culture, traditions and contributions, I also believe it is an opportunity to make the journeys behind those achievements more visible, especially to people who may still be learning what is possible for them.
Visibility Turns Possibility into a Plan
Representation matters because it helps people see what is possible. Access matters because it helps people get there.
When we see Hispanic educators, healthcare professionals, entrepreneurs, public servants, and business leaders thriving in their fields, we are reminded that opportunity exists. But visibility alone is not enough. The next generation needs more than inspiration. They need pathways.
Representation should not stop at visibility. Our responsibility is to turn visibility into access, connection, and a practical path forward.
“Our communities do not lack talent, ambition, or resilience.”
Connection Makes Opportunity Actionable
For many Hispanic New Yorkers, especially first-generation college students and working adults, the challenge has never been a lack of potential. The challenge is often finding opportunities that fit the realities of everyday life.
Many are balancing careers, family responsibilities, caregiving obligations, and financial pressures. Pursuing a degree or credential can feel out of reach when time and resources are limited. The question is rarely whether they are capable. The question is whether they can access an educational pathway that works for them.
I see this every day through my work supporting adult learners across New York City. I meet first responders, educators, healthcare professionals, and working adults who are determined to build better futures for themselves and their families. Their stories are different, but they share a common belief: education creates opportunity.
What often makes the difference is access.
Access to a mentor who encourages them.
Access to financial aid, scholarships, or employer-sponsored tuition benefits.
Access to flexible learning options that accommodate work and family responsibilities.
Access to someone who can answer the question, “Can I really do this?”
The answer is yes.
And institutions and employers have an important role to play in creating that access. By connecting people with mentors and professionals they may not otherwise encounter, sharing the stories and support systems behind others’ success, and designing education and development opportunities around the realities of working adults, they can help make the next step feel possible.
“Too often, access can stand in the way.”
We All Have a Story Worth Sharing
Education remains one of the most powerful tools for economic mobility. Yet for too many people, traditional pathways have felt inaccessible. That is why expanding educational access matters.
At Western Governors University, I have witnessed firsthand what happens when barriers are removed. Working adults who once believed they had missed their opportunity to earn a degree discover a path that fits their lives. Parents become college graduates. Employees advance their careers. Individuals achieve goals they once believed were beyond reach.
Those successes do more than change individual lives. They strengthen families, workplaces, and communities.
When one person earns a degree, a child sees college as possible.
When one professional advances, others gain a mentor.
When one door opens, it becomes easier to hold that door open for someone else.
Opportunity expands outward.
This Hispanic Heritage Month, I hope we celebrate the accomplishments of Hispanic New Yorkers. But I also hope we ask a few important questions:
- How are we helping others reach those same opportunities? Are we mentoring someone? Are we sharing our stories? Are we connecting people to educational resources and career pathways? Are we advocating for opportunities that make learning more accessible?
Our communities do not lack talent, ambition, or resilience. We possess those qualities in abundance. What we need is a continued commitment to expanding access.
Because when people can see success, connect with someone who has walked the path before them, and find an educational opportunity that fits their circumstances, possibility becomes action, a dream becomes a plan, and access becomes the bridge between where someone is today and where they have the potential to go tomorrow.
Maritza E.M. Mercado, MBA is a New York-based higher education professional and Western Governors University alum. For more on Western Governors, visit http://www.wgu.edu.
Los neoyorquinos hispanos están demostrando a otros lo que se puede lograr
Por Maritza E.M. Mercado, MBA
Como puertorriqueña nacida y criada en la ciudad de Nueva York, siempre he estado rodeada de personas trabajadoras que cuentan con la inteligencia, la resiliencia y la determinación necesarias para lograr cosas extraordinarias.
Nueva York es una ciudad donde la ambición está en todas partes.
Sin embargo, incluso aquí, las oportunidades no siempre parecen igualmente accesibles. Con demasiada frecuencia, el acceso puede ser un obstáculo: el acceso a la educación superior, a mentores, a redes profesionales y a oportunidades que podrían transformar la ambición en logros.
Esa realidad sigue marcando mi forma de ver el Mes de la Herencia Hispana. Si bien este mes es un momento importante para celebrar nuestra cultura, tradiciones y contribuciones, también creo que es una oportunidad para dar mayor visibilidad a los caminos que hay detrás de esos logros, especialmente para las personas que aún están descubriendo lo que pueden lograr.
La visibilidad convierte lo posible en un plan
La representación es importante porque ayuda a las personas a ver lo que es posible. El acceso es importante porque les ayuda a lograrlo.
Cuando vemos a educadores, profesionales de la salud, emprendedores, oficiales públicos y líderes de negocios hispanos prosperando en sus campos, nos recuerda que existen oportunidades. Pero la visibilidad por sí sola no es suficiente. La próxima generación necesita más que inspiración.
Necesita caminos a seguir.
La representación no debe limitarse a la visibilidad. Nuestra responsabilidad es convertir la visibilidad en acceso, conexión y un camino práctico hacia el futuro.
“A nuestras comunidades no les falta talento, ni ambición, ni resiliencia”.
La conexión permite aprovechar las oportunidades
Para muchos neoyorquinos hispanos, especialmente los estudiantes universitarios de primera generación y los adultos que trabajan, el reto nunca ha sido la falta de potencial, sino que suele ser encontrar oportunidades que se adapten a las realidades de la vida cotidiana.
Muchos deben equilibrar sus carreras profesionales, las responsabilidades familiares, las obligaciones de cuidar a otros y las presiones económicas. Obtener un título o una certificación puede parecer inalcanzable cuando el tiempo y los recursos son limitados. La pregunta rara vez es si son capaces.
El problema es si pueden encontrar una vía educativa que se adapte a sus necesidades.
Veo esto todos los días a través de mi trabajo de apoyo a estudiantes adultos en toda la ciudad de Nueva York. Me encuentro con personal de primeros auxilios, educadores, profesionales de la salud y adultos que trabajan y que están decididos a construir un futuro mejor para ellos y sus familias. Sus historias son diferentes, pero comparten una creencia común: la educación genera oportunidades.
Lo que a menudo marca la diferencia es el acceso.
El acceso a un mentor que los anime.
Acceso a ayuda financiera, becas o beneficios de matrícula patrocinados por el empleador.
Acceso a opciones de aprendizaje flexibles que se adapten a las responsabilidades laborales y familiares.
Acceso a alguien que pueda responder a la pregunta: “¿Realmente puedo hacer esto?”.
La respuesta es sí.
Y las instituciones y los empleadores tienen un papel importante que desempeñar para hacer posible ese acceso. Al conectar a las personas con mentores y profesionales con quienes de otra manera tal vez no se encontrarían, al compartir las historias y los sistemas de apoyo que hay detrás del éxito de otros, y al diseñar oportunidades de educación y desarrollo adaptadas a la realidad de los adultos que trabajan, pueden ayudar a que dar el siguiente paso se sienta posible.
“Con demasiada frecuencia, el acceso puede ser un obstáculo”.
Todos tenemos una historia que vale la pena compartir
La educación sigue siendo una de las herramientas más poderosas para la movilidad económica. Sin embargo, para demasiadas personas, las vías tradicionales han parecido inaccesibles. Por eso es tan importante ampliar el acceso a la educación.
En la Universidad Western Governors, he sido testigo de primera mano de lo que sucede cuando se eliminan las barreras. Los adultos que trabajan y que alguna vez creyeron haber perdido la oportunidad de obtener un título descubren un camino que se adapta a sus vidas. Los padres se convierten en graduados universitarios. Los empleados avanzan en sus carreras. Las personas alcanzan metas que antes creían inalcanzables.
Esos éxitos hacen más que cambiar vidas individuales.
Fortalecen a las familias, los lugares de trabajo y las comunidades.
Cuando una persona obtiene un título, un niño ve que la universidad es una posibilidad.
Cuando un profesional avanza, otros ganan un mentor.
Cuando se abre una puerta, se vuelve más fácil mantenerla abierta para alguien más.
La oportunidad se expande hacia afuera.
En este Mes de la Herencia Hispana, espero que celebremos los logros de los neoyorquinos hispanos. Pero también deseo que nos hagamos algunas preguntas importantes:
- ¿Cómo estamos ayudando a otros a alcanzar esas mismas oportunidades? ¿Estamos orientando a alguien? ¿Estamos compartiendo nuestras historias? ¿Estamos conectando a las personas con recursos educativos y trayectorias profesionales? ¿Estamos promoviendo oportunidades que hagan que el aprendizaje sea más accesible?
A nuestras comunidades no les falta talento, ni ambición, ni resiliencia. Contamos con esas cualidades en abundancia. Lo que necesitamos es un compromiso constante para ampliar el acceso.
Porque cuando las personas pueden ver el éxito, conectarse con alguien que ya ha recorrido ese camino antes que ellas y encontrar una oportunidad educativa que se adapte a sus circunstancias, las posibilidades se convierten en acciones, los sueños se convierten en planes y el acceso se convierte en el puente entre el lugar donde alguien se encuentra hoy y el lugar al que tiene el potencial de llegar mañana.
Maritza E.M. Mercado, MBA, es una profesional de la educación superior con sede en Nueva York y exalumna de la Universidad Western Governors. Para obtener más información sobre la Western Governors, visite http://www.wgu.edu.