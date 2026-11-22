Her Rhodes to Success
Marina Milea named City College’s first female Rhodes Scholar
Photos: CUNY
She’s a ten – and the first.
City College of New York (CCNY) biology senior Marina Milea has been chosen as a 2027 Rhodes Scholar – the 10th student selected from the City University of New York (CUNY).
She is also the College’s first female Rhodes Scholar.
The Queens native will join the program, one of the most prestigious academic honors, as one of 32 Americans selected to pursue fully funded postgraduate studies at the University of Oxford in England beginning next fall.
In 1904, the awards were first offered stateside, 3,738 Americans from 331 colleges and universities have received Rhodes Scholarships.
Women only became eligible in 1976 – and since, 704 American women have received the award. That list now includes Milea.
Recipients of the Rhodes Scholarship are selected through a two-stage process, involving an endorsement from the student’s college and selection by a regional committee.
“CUNY is immensely proud to celebrate Marina Milea’s selection as a Rhodes Scholar, an extraordinary honor that recognizes not only her academic accomplishments but also her commitment to using her talents in service of others,” said CUNY Chancellor Félix V. Matos Rodríguez. “We congratulate her on this well-deserved honor and look forward to seeing what she accomplishes next.”
CUNY’s most recent Rhodes Scholar was Devashish Basnet from Hunter College in 2021, who used the award to pursue a master’s degree in public policy and a Master of Science degree in refugee and forced migration studies.
Scholars are recognized for exceptional academic achievement across the humanities, social sciences and physical and life sciences. In addition, they have demonstrated leadership, public service and creativity.
At CCNY, Milea founded the college’s Chronic Illness Support Group, became vice president of TriBeta Biological Honors Society to increase access to undergraduate research, and designed a seminar series for first-year STEM students with former CCNY Dean of Science Susan Perkins. She is also a certified DOVE advocate in New York City hospitals, aiding domestic violence and sexual assault survivors.
Milea will graduate CCNY in May 2027 with a biology degree and intends to pursue a Master of Science in women’s and reproductive health at Oxford.“Marina comes to her scholarship on the heels of years of sophisticated, mission-driven research in some of the best labs in the nation. She approaches her work with a keen humanistic sensibility, a desire and capacity to communicate science to non-specialists and a deep concern to translate discoveries at the bench into real world solutions,” said CCNY President Vincent G. Boudreau. “She flourished under the influence of several philanthropically funded research scholarships, close mentoring relationships, and an exceptionally challenging curriculum. We’re profoundly proud to claim her as our own.”
Her undergraduate research at Columbia’s Irving Institute for Cancer Dynamics uses cutting-edge methods in genomics, a field of molecular biology that studies an organism’s DNA, to improve T-cell immunotherapy for brain tumors. This work earned her the national Barry Goldwater Scholarship this March. She later joined MIT’s Koch Institute to investigate the ways lung cancer cells can become resistant to treatment.
“CCNY creates opportunities for talented students from all backgrounds to pursue their ambitions and make meaningful contributions to their fields,” said Milea, raised by Afghan and Romanian immigrant parents. “I owe so much of this achievement to the encouragement from faculty and mentors I met here. It is hard for me to imagine having spent my college years anywhere else.”
For more information, visit www.cuny.edu.
Su camino Rhodes hacia el éxito
Marina Milea, nombrada la primera mujer del City College en recibir una beca Rhodes
Fotos: CUNY
Es una de las diez —y la primera.
Marina Milea, estudiante de último año de biología del City College de Nueva York (CCNY), ha sido elegida como becaria Rhodes 2027, la décima estudiante seleccionada de la City University de Nueva York (CUNY).
Además, es la primera mujer de la universidad en recibir una beca Rhodes.
Esta nativa de Queens se incorporará al programa, uno de los reconocimientos académicos más prestigiosos, como una de las 32 personas de Estados Unidos seleccionadas para cursar estudios de posgrado con financiación completa en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, a partir del próximo otoño.
Desde que comenzaron a otorgarse estas becas en Estados Unidos en 1904, 3,738 estadounidenses de 331 institutos de educación superior han recibido una Beca Rhodes.
Las mujeres no pudieron postularse hasta 1976; desde entonces, 704 mujeres estadounidenses han recibido la beca. Esa lista ahora incluye a Milea.
Los beneficiarios de la Beca Rhodes son seleccionados mediante un proceso de dos etapas, que incluye una recomendación de la universidad del estudiante y la selección por parte de un comité regional.
“CUNY se enorgullece enormemente de celebrar la selección de Marina Milea como becaria Rhodes, un honor extraordinario que reconoce no solo sus logros académicos, sino también su compromiso de poner su talento al servicio de los demás”, dijo el canciller de CUNY, Félix V. Matos Rodríguez. “La felicitamos por este merecido reconocimiento y esperamos con interés ver qué logros alcanzará en el futuro”.
El más reciente becario Rhodes de CUNY fue Devashish “Dave” Basnet del Hunter College en 2021, quien utilizó el premio para cursar una maestría en políticas públicas y una maestría en Ciencias en Estudios sobre Refugiados y Migración Forzada.
A los becarios se les reconoce por sus logros académicos excepcionales en humanidades, ciencias sociales y ciencias físicas y de la vida. Además, han demostrado liderazgo, compromiso con el servicio público y creatividad.
En el CCNY, Milea fundó el Grupo de Apoyo para Enfermedades Crónicas de la universidad y se convirtió en vicepresidenta de la Sociedad de Honor Biológica TriBeta para ampliar el acceso a la investigación de pregrado, y diseñó una serie de seminarios para estudiantes de primer año de carreras STEM junto con la ex decana de Ciencias del CCNY, Susan Perkins. Además, es defensora certificada del programa DOVE en hospitales de la ciudad de Nueva York, donde brinda apoyo a sobrevivientes de violencia doméstica y agresión sexual.
Milea se graduará del CCNY en mayo de 2027 con un título en biología y tiene la intención de cursar una Maestría en Ciencias sobre salud de la mujer y salud reproductiva en Oxford.“Marina llega a esta beca tras años de investigación sofisticada y orientada a una misión en algunos de los mejores laboratorios del país. Ella aborda su trabajo con una aguda sensibilidad humanista, el deseo y la capacidad de comunicar la ciencia a personas no especializadas, y una profunda preocupación por traducir los descubrimientos del laboratorio en soluciones para el mundo real”, dijo Vincent G. Boudreau, presidente del CCNY. “Ella prosperó gracias a varias becas de investigación financiadas por entidades filantrópicas, a relaciones estrechas de mentoría y a un plan de estudios excepcionalmente exigente. Nos enorgullece profundamente poder decir que es una de las nuestras”.
Su investigación de pregrado en Instituto Irving para la Dinámica del Cáncer de la Universidad de Columbia utiliza métodos de vanguardia en genómica, un campo de la biología molecular que estudia el ADN de un organismo, para mejorar la inmunoterapia con células T para los tumores cerebrales. Esta labor le valió la beca nacional Barry Goldwater en marzo pasado. Más tarde se unió al Instituto Koch del MIT investigará las formas en que las células del cáncer de pulmón pueden volverse resistentes al tratamiento.
“CCNY brinda oportunidades a estudiantes talentosos de todos los orígenes para que persigan sus ambiciones y hagan contribuciones significativas a sus campos”, dijo Milea, quien fue criada por padres inmigrantes de Afganistán y Rumania. “Gran parte de este logro se lo debo al apoyo de los profesores y mentores que conocí aquí. Me costaría imaginar haber pasado mis años universitarios en cualquier otro lugar”.
Para obtener más información, visite www.cuny.edu.