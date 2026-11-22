Su camino Rhodes hacia el éxito

Marina Milea, nombrada la primera mujer del City College en recibir una beca Rhodes

Fotos: CUNY

Marina Milea, estudiante de último año de CCNY, ha sido seleccionada como una becaria Rhodes 2027.

Es una de las diez —y la primera.

Marina Milea, estudiante de último año de biología del City College de Nueva York (CCNY), ha sido elegida como becaria Rhodes 2027, la décima estudiante seleccionada de la City University de Nueva York (CUNY).

Además, es la primera mujer de la universidad en recibir una beca Rhodes.

Esta nativa de Queens se incorporará al programa, uno de los reconocimientos académicos más prestigiosos, como una de las 32 personas de Estados Unidos seleccionadas para cursar estudios de posgrado con financiación completa en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, a partir del próximo otoño.

Desde que comenzaron a otorgarse estas becas en Estados Unidos en 1904, 3,738 estadounidenses de 331 institutos de educación superior han recibido una Beca Rhodes.

Las mujeres no pudieron postularse hasta 1976; desde entonces, 704 mujeres estadounidenses han recibido la beca. Esa lista ahora incluye a Milea.

Los beneficiarios de la Beca Rhodes son seleccionados mediante un proceso de dos etapas, que incluye una recomendación de la universidad del estudiante y la selección por parte de un comité regional.

“[Este] extraordinario reconocimiento no solo destaca sus logros académicos, sino también su compromiso de poner su talento al servicio de los demás”, dijo Félix V. Matos Rodríguez, canciller de CUNY.

“CUNY se enorgullece enormemente de celebrar la selección de Marina Milea como becaria Rhodes, un honor extraordinario que reconoce no solo sus logros académicos, sino también su compromiso de poner su talento al servicio de los demás”, dijo el canciller de CUNY, Félix V. Matos Rodríguez. “La felicitamos por este merecido reconocimiento y esperamos con interés ver qué logros alcanzará en el futuro”.

El más reciente becario Rhodes de CUNY fue Devashish “Dave” Basnet del Hunter College en 2021, quien utilizó el premio para cursar una maestría en políticas públicas y una maestría en Ciencias en Estudios sobre Refugiados y Migración Forzada.

A los becarios se les reconoce por sus logros académicos excepcionales en humanidades, ciencias sociales y ciencias físicas y de la vida. Además, han demostrado liderazgo, compromiso con el servicio público y creatividad.

Devashish (Dave) Basnet, estudiante del Hunter College, fue nombrado becario Rhodes 2022.

En el CCNY, Milea fundó el Grupo de Apoyo para Enfermedades Crónicas de la universidad y se convirtió en vicepresidenta de la Sociedad de Honor Biológica TriBeta para ampliar el acceso a la investigación de pregrado, y diseñó una serie de seminarios para estudiantes de primer año de carreras STEM junto con la ex decana de Ciencias del CCNY, Susan Perkins. Además, es defensora certificada del programa DOVE en hospitales de la ciudad de Nueva York, donde brinda apoyo a sobrevivientes de violencia doméstica y agresión sexual.

Milea se graduará del CCNY en mayo de 2027 con un título en biología y tiene la intención de cursar una Maestría en Ciencias sobre salud de la mujer y salud reproductiva en Oxford.

“[Marina] aborda su trabajo con una aguda sensibilidad humanista”, dijo Vincent G. Boudreau, presidente de CCNY. Foto: CCNY CUNY

“Marina llega a esta beca tras años de investigación sofisticada y orientada a una misión en algunos de los mejores laboratorios del país. Ella aborda su trabajo con una aguda sensibilidad humanista, el deseo y la capacidad de comunicar la ciencia a personas no especializadas, y una profunda preocupación por traducir los descubrimientos del laboratorio en soluciones para el mundo real”, dijo, presidente del CCNY. “Ella prosperó gracias a varias becas de investigación financiadas por entidades filantrópicas, a relaciones estrechas de mentoría y a un plan de estudios excepcionalmente exigente. Nos enorgullece profundamente poder decir que es una de las nuestras”.

Su investigación de pregrado en Instituto Irving para la Dinámica del Cáncer de la Universidad de Columbia utiliza métodos de vanguardia en genómica, un campo de la biología molecular que estudia el ADN de un organismo, para mejorar la inmunoterapia con células T para los tumores cerebrales. Esta labor le valió la beca nacional Barry Goldwater en marzo pasado. Más tarde se unió al Instituto Koch del MIT investigará las formas en que las células del cáncer de pulmón pueden volverse resistentes al tratamiento.

“CCNY brinda oportunidades a estudiantes talentosos de todos los orígenes para que persigan sus ambiciones y hagan contribuciones significativas a sus campos”, dijo Milea, quien fue criada por padres inmigrantes de Afganistán y Rumania. “Gran parte de este logro se lo debo al apoyo de los profesores y mentores que conocí aquí. Me costaría imaginar haber pasado mis años universitarios en cualquier otro lugar”.

Para obtener más información, visite www.cuny.edu.