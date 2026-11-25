Hora de reclamar

Nueva iniciativa se enfoca en los fondos no reclamados para organizaciones sin fines de lucro

Es posible que haya aproximadamente $10.8 millones de dólares en fondos no reclamados disponibles para más de 4,000 instituciones benéficas y organizaciones sin fines de lucro. Foto: Shutterstock

$10.8 millones de dólares.

No es el próximo premio mayor de Powerball, pero podría ser una ganancia inesperada.

Más de 4,000 instituciones de caridad y organizaciones sin fines de lucro podrían tener derecho a recibir aproximadamente $10.8 millones de dólares en fondos no reclamados, según la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James y el contralor estatal, Thomas P. DiNapoli, quienes han unido fuerzas en una iniciativa conjunta para ayudar a que los fondos lleguen a las organizaciones sin fines de lucro.

El término “fondos no reclamados” se refiere al dinero entregado a la Oficina de Fondos No Reclamados (OUF, por sus siglas en inglés) de la Contraloría del Estado (OSC, por sus siglas en inglés) por parte de bancos, compañías de seguros, empresas de servicios públicos y otros negocios cuando no logran localizar al propietario legítimo.

Las cantidades adeudadas a estas organizaciones oscilan entre los $20 y los $792,000 dólares. Entre las organizaciones identificadas se encuentran aquellas que trabajan en los sectores de salud, vivienda, servicios sociales, educación y artes.

La Academia de Ciencias de Nueva York (NYAS) logró recientemente recuperar fondos no reclamados. Foto: NYAS

“Las organizaciones benéficas y sin fines de lucro trabajan todos los días para servir a los neoyorquinos, y cada dólar que se les debe debería destinarse a apoyar sus misiones”, dijo James en un comunicado. “Estos fondos pueden ayudar a las organizaciones a continuar su importante labor en las comunidades de todo Nueva York, y alentamos a todos los grupos que cumplan con los requisitos a reclamar lo que les corresponde por derecho”.

Los cambios de dirección o de nombre, las fusiones, las adquisiciones o los cambios en el liderazgo organizativo son algunas de las muchas razones por las que las organizaciones benéficas y sin fines de lucro pueden perder el contacto con sus fondos. En algunos casos, es posible que estas entidades hayan sido designadas como beneficiarias de una cuenta de la que no tenían conocimiento previo.

Se han enviado cartas a las organizaciones para notificarles que probablemente tengan derecho a fondos no reclamados y para brindarles orientación sobre cómo reivindicarlos.

“Estos fondos pueden ayudar a las organizaciones a continuar con su importante labor”, afirmó la fiscal general Letitia James. Foto: Oficina de la fiscal general del Estado de Nueva York

“Las organizaciones sin fines de lucro brindan servicios esenciales a los neoyorquinos en todos los rincones de nuestro estado”, agregó DiNapoli. “A través de esta colaboración, identificamos fondos que ayudarán a las organizaciones benéficas y sin fines de lucro a avanzar en su misión y fortalecer las comunidades a las que sirven”.

La Academia de Ciencias de Nueva York, (NYAS, por sus siglas en inglés) recientemente logró recuperar fondos no reclamados. La organización sin fines de lucro, fundada en 1817, se dedica a promover la ciencia y la tecnología para el bien público.

“Las organizaciones sin fines de lucro brindan servicios esenciales a los neoyorquinos”, señaló el contralor estatal Tom DiNapoli. Foto: Oficina del contralor del Estado de Nueva York

“La recuperación de los fondos no reclamados de nuestra organización fue sin duda una noticia muy positiva, dado el difícil entorno financiero al que nos enfrentamos actualmente, al igual que tantas otras organizaciones sin fines de lucro”, dijo Clare Peeters, vicepresidenta ejecutiva y directora de operaciones de la Academia. “[El proceso nos permitió] destinar recursos adicionales a la misión de nuestra organización de impulsar soluciones innovadoras a los desafíos de la sociedad mediante el avance de la investigación científica, la educación y las políticas”.

Las organizaciones benéficas y sin fines de lucro pueden buscar fondos no reclamados visitando https://www.osc.ny.gov/unclaimed-funds.