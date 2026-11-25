Funds Found
Hora de reclamar
Funds Found
Initiative focuses on returning unclaimed funds to nonprofits
$10.8 million.
It’s not the next Powerball jackpot, but it might be a windfall.
More than 4,000 charities and nonprofit organizations may be entitled to approximately $10.8 million in unclaimed funds, according to New York State Attorney General Letitia James and Comptroller Thomas P. DiNapoli, who have teamed up on a joint initiative to help get the funds back to nonprofits.
“Unclaimed funds” refers to money turned over to the Office of the State Comptroller’s (OSC) Office of Unclaimed Funds (OUF) by banks, insurance companies, utilities and other businesses when they are unable to locate the rightful owner.
The amounts owed to the organizations range from $20 to $792,000. The organizations identified include those working in health care, housing and human services, education, and the arts.
“Charities and nonprofits work every day to serve New Yorkers, and every dollar they are owed should go back to supporting their missions,” said James in a statement. “These funds can help organizations continue their important work in communities across New York, and we encourage every eligible group to claim what is rightfully theirs.”
Address or name changes, mergers, acquisitions, or changes in organizational leadership are among the many reasons that charities and nonprofits can become separated from their funds. In some cases, charities or nonprofits may have been named as a beneficiary of an account of which they were previously unaware.
Letters have been sent to the organizations, notifying them that they are likely entitled to unclaimed funds and providing them with guidance to claim the funds.
“Nonprofit organizations provide essential services to New Yorkers in every corner of our state,” added DiNapoli. “Through this partnership, we identified funds that will help charities and nonprofits advance their mission and strengthen the communities they serve.”
The New York Academy of Sciences (NYAS) was recently able to secure unclaimed funds. The nonprofit organization, founded in 1817, focuses on advancing science and technology for the public good.
“Recovering our organization’s unclaimed funds was certainly a welcome development given the challenging financial environment we, like so many nonprofits, currently face,” said Clare Peeters, the Academy’s Executive Vice President and Chief Operating Officer. “[The process enabled] us to deploy additional resources to our organization’s mission to drive innovative solutions to society’s challenges by advancing scientific research, education, and policy.”
Charities and nonprofits can search for unclaimed funds by visiting https://www.osc.ny.gov/unclaimed-funds.
Hora de reclamar
Nueva iniciativa se enfoca en los fondos no reclamados para organizaciones sin fines de lucro
$10.8 millones de dólares.
No es el próximo premio mayor de Powerball, pero podría ser una ganancia inesperada.
Más de 4,000 instituciones de caridad y organizaciones sin fines de lucro podrían tener derecho a recibir aproximadamente $10.8 millones de dólares en fondos no reclamados, según la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James y el contralor estatal, Thomas P. DiNapoli, quienes han unido fuerzas en una iniciativa conjunta para ayudar a que los fondos lleguen a las organizaciones sin fines de lucro.
El término “fondos no reclamados” se refiere al dinero entregado a la Oficina de Fondos No Reclamados (OUF, por sus siglas en inglés) de la Contraloría del Estado (OSC, por sus siglas en inglés) por parte de bancos, compañías de seguros, empresas de servicios públicos y otros negocios cuando no logran localizar al propietario legítimo.
Las cantidades adeudadas a estas organizaciones oscilan entre los $20 y los $792,000 dólares. Entre las organizaciones identificadas se encuentran aquellas que trabajan en los sectores de salud, vivienda, servicios sociales, educación y artes.
“Las organizaciones benéficas y sin fines de lucro trabajan todos los días para servir a los neoyorquinos, y cada dólar que se les debe debería destinarse a apoyar sus misiones”, dijo James en un comunicado. “Estos fondos pueden ayudar a las organizaciones a continuar su importante labor en las comunidades de todo Nueva York, y alentamos a todos los grupos que cumplan con los requisitos a reclamar lo que les corresponde por derecho”.
Los cambios de dirección o de nombre, las fusiones, las adquisiciones o los cambios en el liderazgo organizativo son algunas de las muchas razones por las que las organizaciones benéficas y sin fines de lucro pueden perder el contacto con sus fondos. En algunos casos, es posible que estas entidades hayan sido designadas como beneficiarias de una cuenta de la que no tenían conocimiento previo.
Se han enviado cartas a las organizaciones para notificarles que probablemente tengan derecho a fondos no reclamados y para brindarles orientación sobre cómo reivindicarlos.
“Las organizaciones sin fines de lucro brindan servicios esenciales a los neoyorquinos en todos los rincones de nuestro estado”, agregó DiNapoli. “A través de esta colaboración, identificamos fondos que ayudarán a las organizaciones benéficas y sin fines de lucro a avanzar en su misión y fortalecer las comunidades a las que sirven”.
La Academia de Ciencias de Nueva York, (NYAS, por sus siglas en inglés) recientemente logró recuperar fondos no reclamados. La organización sin fines de lucro, fundada en 1817, se dedica a promover la ciencia y la tecnología para el bien público.
“La recuperación de los fondos no reclamados de nuestra organización fue sin duda una noticia muy positiva, dado el difícil entorno financiero al que nos enfrentamos actualmente, al igual que tantas otras organizaciones sin fines de lucro”, dijo Clare Peeters, vicepresidenta ejecutiva y directora de operaciones de la Academia. “[El proceso nos permitió] destinar recursos adicionales a la misión de nuestra organización de impulsar soluciones innovadoras a los desafíos de la sociedad mediante el avance de la investigación científica, la educación y las políticas”.
Las organizaciones benéficas y sin fines de lucro pueden buscar fondos no reclamados visitando https://www.osc.ny.gov/unclaimed-funds.