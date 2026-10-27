Dulce y seguro

Haz que Halloween sea divertido y seguro para tus mascotas

Fotos: Shutterstock

Tener visitas inesperadas a la puerta, dulces por todas partes y velas encendidas pueden alegrar a los humanos en Halloween, pero para las mascotas pueden suponer mucho estrés y peligros diversos.

Una celebración de Halloween divertida también debe ser segura.

Best Friends Animal Society, una organización nacional sin fines de lucro que lidera el movimiento para que Estados Unidos sea un país no-kill*, es decir, donde se salve la vida de las mascotas sanas o tratables en los albergues, ha reunido sus mejores consejos para que las mascotas y sus familias disfruten de la temporada de Halloween:

Cuando suena el timbre: cada vez que suena el timbre y alguien abre la puerta a los niños que piden dulces, su mascota tiene una oportunidad de escaparse. Para evitarlo, déjela en una habitación tranquila de la casa y encienda la televisión para amortiguar el ruido. Para mayor tranquilidad, asegúrese de que su collar, su placa de identificación y su microchip estén actualizados, o invierta en un collar GPS Fi para localizarla en tiempo real si llegara a salir de casa. Cuidado con la canasta de dulces: los dulces que tanto nos gustan pueden ser muy peligrosos para la salud de las mascotas. Comer golosinas como chocolate, o incluso las que no tienen azúcar y contienen xilitol, puede provocarles malestar estomacal u obstrucciones. Para alejar a sus mascotas de la tentación, guarde los dulces donde no puedan alcanzarlos, por ejemplo, encima del refrigerador o en un gabinete alto y cerrado. Ofrecer un premio saludable: si sus mascotas le piden algo especial, ofrézcales una alternativa saludable a los dulces, como un poco de puré de calabaza natural, camote o premios aptos para mascotas. Así, todos podrán celebrar de forma segura. La organización fomenta la adopción. Evite las llamas: una cola que se mueve o un hocico curioso cerca de una calabaza con una vela encendida pueden provocar rápidamente una quemadura, o incluso un incendio. Para lograr el mismo resplandor sin ningún riesgo, use velas LED sin llama. Disfraces cómodos: Si a su mascota le gusta disfrazarse, asegúrese de que el disfraz no limite sus movimientos ni tenga piezas pequeñas que pueda arrancar con los dientes y tragarse. Preste atención a señales de estrés como jadeo, orejas pegadas hacia atrás o intentos de quitarse el disfraz y, si nota alguna, quíteselo de inmediato. Para disfrutar de Halloween sin complicaciones, pruebe con una bandana temática.



Asegúrese de que los disfraces sean cómodos.

Si busca el dulce más rico de todos este Halloween, ¡adopte un perro o un gato! Durante octubre, las adopciones cuestan $25 dólares en las sedes de Best Friends Animal Society.

*El término no-kill —sin sacrificio de mascotas— se define generalmente como alcanzar un índice de salvamento del 90 % o más de los perros y gatos que ingresan a un albergue, una referencia ampliamente reconocida para medir los esfuerzos por salvar vidas. El 90 % toma en cuenta que un pequeño porcentaje de mascotas que ingresan a los albergues tienen problemas médicos o de conducta graves que les impiden encontrar un nuevo hogar.

Nada de gatos asustadizos este año.

Fundada en 1984, Best Friends Animal Society opera instalaciones y programas de salvamento en todo el país en asociación con más de 6,000 albergues y organizaciones de rescate. Visite bestfriends.org/adopta para obtener más información o acuda al albergue de su localidad para encontrar al perro o gato perfecto para usted.