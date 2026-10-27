Dulce y seguro
Haz que Halloween sea divertido y seguro para tus mascotas
Sweet and Safe
Making Halloween fun and safe for your pets
Photos: Shutterstock
Unexpected visitors at the door, candy everywhere, and lit candles may bring joy to humans during Halloween, but for pets, they can be a source of significant stress and various dangers.
Best Friends Animal Society is a national non-profit organization leading the movement to make the United States a “no-kill” country* (where the lives of healthy or treatable pets in shelters are saved). The group has compiled its best tips to help pets and their families enjoy the Halloween season:
When the doorbell rings: Every time the doorbell rings and someone opens the door for trick-or-treaters, your pet has a chance to escape. To prevent this, keep your pet in a quiet room in the house and turn on the television to help muffle the noise. For extra peace of mind, ensure that their collar, ID tag, and microchip information are up to date—or consider investing in a Fi GPS collar, which allows you to track your pet in real time should they manage to get out.
- Watch out for the candy bowl: The treats we enjoy so much can be very dangerous to a pet’s health. Consuming items like chocolate—or even sugar-free treats containing xylitol—can lead to upset stomachs or internal obstructions. To keep your pets away from temptation, store candy where they cannot reach it, such as on top of the refrigerator or inside a high, closed cabinet.
- Offer a healthy treat: If your pets are begging for something special, provide a healthy alternative to sweets—such as a bit of plain pumpkin purée, sweet potato, or pet-safe treats—so that everyone can celebrate safely.
Avoid open flames: A wagging tail or a curious snout near a pumpkin with a lit candle can quickly lead to burns or even a fire. To achieve the same glow without the risk, use flameless LED candles.
- Comfortable costumes: If your pet enjoys wearing a costume, ensure it doesn’t restrict their movement and that it lacks small parts that could be chewed off and swallowed. Watch for signs of stress—such as panting, ears pinned back, or attempts to remove the costume—and take it off immediately if you notice any. For a hassle-free Halloween, try a themed bandana instead.
If you’re looking for the sweetest treat of all this Halloween, adopt a dog or a cat! Throughout October, adoption fees are $25 at Best Friends Animal Society locations.
* The term “no-kill”—meaning no euthanasia of pets—is generally defined as achieving a 90% or higher save rate for the dogs and cats that enter a shelter; this is a widely recognized benchmark for measuring life-saving efforts. The 90% figure accounts for the fact that a small percentage of pets entering shelters have serious medical or behavioral issues that prevent them from finding a new home.
Founded in 1984, Best Friends Animal Society operates facilities and lifesaving programs nationwide, in partnership with more than 6,000 shelters and rescue organizations. Visit bestfriends.org/adopt to learn more, or head to your local shelter to find the perfect dog or cat for you.
Dulce y seguro
Haz que Halloween sea divertido y seguro para tus mascotas
Fotos: Shutterstock
Tener visitas inesperadas a la puerta, dulces por todas partes y velas encendidas pueden alegrar a los humanos en Halloween, pero para las mascotas pueden suponer mucho estrés y peligros diversos.
Best Friends Animal Society, una organización nacional sin fines de lucro que lidera el movimiento para que Estados Unidos sea un país no-kill*, es decir, donde se salve la vida de las mascotas sanas o tratables en los albergues, ha reunido sus mejores consejos para que las mascotas y sus familias disfruten de la temporada de Halloween:
- Cuando suena el timbre: cada vez que suena el timbre y alguien abre la puerta a los niños que piden dulces, su mascota tiene una oportunidad de escaparse. Para evitarlo, déjela en una habitación tranquila de la casa y encienda la televisión para amortiguar el ruido. Para mayor tranquilidad, asegúrese de que su collar, su placa de identificación y su microchip estén actualizados, o invierta en un collar GPS Fi para localizarla en tiempo real si llegara a salir de casa.
- Cuidado con la canasta de dulces: los dulces que tanto nos gustan pueden ser muy peligrosos para la salud de las mascotas. Comer golosinas como chocolate, o incluso las que no tienen azúcar y contienen xilitol, puede provocarles malestar estomacal u obstrucciones. Para alejar a sus mascotas de la tentación, guarde los dulces donde no puedan alcanzarlos, por ejemplo, encima del refrigerador o en un gabinete alto y cerrado.
- Ofrecer un premio saludable: si sus mascotas le piden algo especial, ofrézcales una alternativa saludable a los dulces, como un poco de puré de calabaza natural, camote o premios aptos para mascotas. Así, todos podrán celebrar de forma segura.
Evite las llamas: una cola que se mueve o un hocico curioso cerca de una calabaza con una vela encendida pueden provocar rápidamente una quemadura, o incluso un incendio. Para lograr el mismo resplandor sin ningún riesgo, use velas LED sin llama.
- Disfraces cómodos: Si a su mascota le gusta disfrazarse, asegúrese de que el disfraz no limite sus movimientos ni tenga piezas pequeñas que pueda arrancar con los dientes y tragarse. Preste atención a señales de estrés como jadeo, orejas pegadas hacia atrás o intentos de quitarse el disfraz y, si nota alguna, quíteselo de inmediato. Para disfrutar de Halloween sin complicaciones, pruebe con una bandana temática.
Si busca el dulce más rico de todos este Halloween, ¡adopte un perro o un gato! Durante octubre, las adopciones cuestan $25 dólares en las sedes de Best Friends Animal Society.
*El término no-kill —sin sacrificio de mascotas— se define generalmente como alcanzar un índice de salvamento del 90 % o más de los perros y gatos que ingresan a un albergue, una referencia ampliamente reconocida para medir los esfuerzos por salvar vidas. El 90 % toma en cuenta que un pequeño porcentaje de mascotas que ingresan a los albergues tienen problemas médicos o de conducta graves que les impiden encontrar un nuevo hogar.
Fundada en 1984, Best Friends Animal Society opera instalaciones y programas de salvamento en todo el país en asociación con más de 6,000 albergues y organizaciones de rescate. Visite bestfriends.org/adopta para obtener más información o acuda al albergue de su localidad para encontrar al perro o gato perfecto para usted.