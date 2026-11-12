Diversión otoñal

Fotos: Lucas Hoeffel para CUIMC

El festival de otoño formó parte de una serie de eventos para agradecer a los empleados.

Tallado de calabazas en persona, sopa caliente y un sorteo de calabazas de invierno.

Fue un día perfecto para que el cuerpo docente, el personal y los estudiantes del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia (CUIMC), así como miembros de la comunidad, se reunieran en Haven Plaza y celebraran el Festival de Otoño de Agradecimiento a los Empleados, que se realiza cada año, el 27 de octubre.

Junto con el equipo del Club de Profesores, el chef Keily Busby, del programa Master Chef República Dominicana, produjo 3,000 porciones de chili de pavo y una cremosa sopa de calabaza butternut para los asistentes, muchos de los cuales también se llevaron a casa una de las 1,500 calabazas de invierno.

El festival formó parte de una serie de eventos de reconocimiento a los empleados organizados por la Oficina de Eventos del CUIMC.

“Es un día perfecto”, dijo Yvonne Wojcicki, directora ejecutiva de Vida en el Campus y Cumplimiento Normativo. “El aire, los colores, los crisantemos. Me encanta esta época del año. Y me gusta la sopa de calabaza”.

El chef Keily Busby, el famoso chef de Master Chef RD, preparó 3,000 porciones de chili de pavo.

El tallado de la calabaza gigante —uno de los momentos más destacados del evento— estuvo a cargo de un artista local de Maniac Pumpkin Carvers, quien esculpió un homenaje a Mary Putnam Jacobi, la primera mujer en los Estados Unidos en obtener un título en farmacología y la primera mujer admitida en la École de Médecine de la Universidad de París.

En las semanas previas al tallado de la calabaza gigante, se invitó a los miembros de la comunidad del CUIMC a adivinar su peso.

Hubo cinco ganadores cuyas estimaciones fueron las más cercanas al peso real de 614 libras y 8 onzas: Kristina Adjieva (estudiante del Instituto de Nutrición Humana); Emma Boucher (estudiante de la Facultad Mailman de Salud Pública); Louisa deButts (coordinadora de operaciones de pacientes estandarizados, VP&S); Michael De Francesco (estudiante de la Facultad Mailman de Salud Pública); y Ariana Olivares (coordinadora de investigación clínica II, Departamento de Radiología, VP&S).

Los asistentes al festival también hicieron donaciones a la Campaña anual de recolección de alimentos de Helping Hands, que se extenderá hasta el 20 de noviembre. Todas las donaciones se distribuirán entre las familias necesitadas durante esta temporada festiva.

Las donaciones pueden entregarse en los contenedores de recolección ubicados en todo el campus en los siguientes lugares:

• Allan Rosenfield lobby (No. 722 de la calle 168 oeste).

• Centro Hammer de Ciencias de la Salud, Nivel 1 inferior (No. 701 de la calle 168 oeste).

• Black Building lobby (No. 650 de la calle 168 oeste).

• Lobby de la Facultad de Enfermería (No. 560 de la calle 168 oeste).

El tallado de la calabaza gigante fue un homenaje a Mary Putnam Jacobi, la primera mujer en los Estados Unidos en obtener un título en farmacia.

Entre los artículos más necesarios se encuentran los cereales (arroz integral, avena y pasta), frijoles secos y en lata, aceites para cocinar (de oliva y de canola), condimentos (sal, pimienta, ajo, comino) y alimentos enlatados (salsa de arándanos, frutas sin azúcar, tomates, sopas, verduras, carne y pescado).

Nota: solo se aceptarán alimentos que no hayan vencido y que sean no perecederos.

Las donaciones también pueden realizarse a través de la lista de deseos de Amazon en https://shorturl.at/QRnXZ.

Para obtener más información sobre la colecta de alimentos, comuníquese con la Oficina de Colaboraciones Académicas y Comunitarias en 212-305-8060, acp@cumc.columbia.edu.