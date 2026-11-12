Diversión otoñal

Fall Frolic
Photos: Lucas Hoeffel for CUIMC
In-person pumpkin carving, warm soup, and a winter squash giveaway.
It was a perfect day for faculty, staff, and students at Columbia University Irving Medical Center (CUIMC) and community members to gather at Haven Plaza and celebrate the annual Employee Appreciation Fall Festival on October 27.
Together with the Faculty Club team, Chef Keily Busby, of Master Chef República Dominicana fame, produced 3,000 servings of turkey chili and creamy butternut squash soup for attendees, many of whom also took home one of 1500 winter squash.
The festival was part of a series of employee appreciation events organized by the CUIMC Events Office.
“It’s a perfect day,” said Yvonne Wojcicki, Executive Director for Campus Life and Regulatory Compliance. “The air, the colors, the chrysanthemums. I love this time of year. And I like the squash soup.”
The carving of the giant pumpkin – one of the highlights of the event – was performed by a local artist from Maniac Pumpkin Carvers, who sculpted a tribute to Mary Putnam Jacobi, the first woman in the U.S. to earn a pharmacy degree and the first woman admitted to the École de Médecine of the University of Paris.
In the weeks leading up to the giant pumpkin carving, members of the CUIMC community were invited to guess the weight of the pumpkin.
There were five winners with guesses closest to the actual weight of 614 lbs. 8 oz.: Kristina Adjieva (student, Institute of Human Nutrition); Emma Boucher (student, Mailman School of Public Health); Louisa deButts (standardized patient operations coordinator, VP&S); Michael De Francesco (student, Mailman School of Public Health); and Ariana Olivares (clinical research coordinator II, Department of Radiology, VP&S).
Festival attendees also donated to the Helping Hands Annual Food Drive, which will continue through Nov. 20. All goods will be distributed to families in need this holiday season.
Donations can be dropped off at collection bins across campus at the following locations:
• Allan Rosenfield lobby (722 W. 168th St.)
• Hammer Health Sciences Center Lower Level 1 (701 W. 168th St.)
• Black Building lobby (650 W. 168th St.)
• School of Nursing lobby (560 W. 168th St.)
The most needed items include grains (brown rice, oatmeal, and pasta), dry and canned beans, cooking oils (olive and canola), seasoning (salt, pepper, garlic, cumin), and canned food (cranberry sauce, unsweetened fruits, tomatoes, soup, vegetables, meat, and fish).
Please note: only unexpired and non-perishable food items will be accepted.
Donations can also be made via the drive’s Amazon Wishlist at https://shorturl.at/QRnXZ.
For more information about the food drive, please contact the Office of Academic and Community Partnerships at 212-305-8060, acp@cumc.columbia.edu.
Diversión otoñal
Fotos: Lucas Hoeffel para CUIMC
Tallado de calabazas en persona, sopa caliente y un sorteo de calabazas de invierno.
Fue un día perfecto para que el cuerpo docente, el personal y los estudiantes del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia (CUIMC), así como miembros de la comunidad, se reunieran en Haven Plaza y celebraran el Festival de Otoño de Agradecimiento a los Empleados, que se realiza cada año, el 27 de octubre.
Junto con el equipo del Club de Profesores, el chef Keily Busby, del programa Master Chef República Dominicana, produjo 3,000 porciones de chili de pavo y una cremosa sopa de calabaza butternut para los asistentes, muchos de los cuales también se llevaron a casa una de las 1,500 calabazas de invierno.
El festival formó parte de una serie de eventos de reconocimiento a los empleados organizados por la Oficina de Eventos del CUIMC.
“Es un día perfecto”, dijo Yvonne Wojcicki, directora ejecutiva de Vida en el Campus y Cumplimiento Normativo. “El aire, los colores, los crisantemos. Me encanta esta época del año. Y me gusta la sopa de calabaza”.
El tallado de la calabaza gigante —uno de los momentos más destacados del evento— estuvo a cargo de un artista local de Maniac Pumpkin Carvers, quien esculpió un homenaje a Mary Putnam Jacobi, la primera mujer en los Estados Unidos en obtener un título en farmacología y la primera mujer admitida en la École de Médecine de la Universidad de París.
En las semanas previas al tallado de la calabaza gigante, se invitó a los miembros de la comunidad del CUIMC a adivinar su peso.
Hubo cinco ganadores cuyas estimaciones fueron las más cercanas al peso real de 614 libras y 8 onzas: Kristina Adjieva (estudiante del Instituto de Nutrición Humana); Emma Boucher (estudiante de la Facultad Mailman de Salud Pública); Louisa deButts (coordinadora de operaciones de pacientes estandarizados, VP&S); Michael De Francesco (estudiante de la Facultad Mailman de Salud Pública); y Ariana Olivares (coordinadora de investigación clínica II, Departamento de Radiología, VP&S).
Los asistentes al festival también hicieron donaciones a la Campaña anual de recolección de alimentos de Helping Hands, que se extenderá hasta el 20 de noviembre. Todas las donaciones se distribuirán entre las familias necesitadas durante esta temporada festiva.
Las donaciones pueden entregarse en los contenedores de recolección ubicados en todo el campus en los siguientes lugares:
• Allan Rosenfield lobby (No. 722 de la calle 168 oeste).
• Centro Hammer de Ciencias de la Salud, Nivel 1 inferior (No. 701 de la calle 168 oeste).
• Black Building lobby (No. 650 de la calle 168 oeste).
• Lobby de la Facultad de Enfermería (No. 560 de la calle 168 oeste).
Entre los artículos más necesarios se encuentran los cereales (arroz integral, avena y pasta), frijoles secos y en lata, aceites para cocinar (de oliva y de canola), condimentos (sal, pimienta, ajo, comino) y alimentos enlatados (salsa de arándanos, frutas sin azúcar, tomates, sopas, verduras, carne y pescado).
Nota: solo se aceptarán alimentos que no hayan vencido y que sean no perecederos.
Las donaciones también pueden realizarse a través de la lista de deseos de Amazon en https://shorturl.at/QRnXZ.
Para obtener más información sobre la colecta de alimentos, comuníquese con la Oficina de Colaboraciones Académicas y Comunitarias en 212-305-8060, acp@cumc.columbia.edu.