Open Call at CUNY Dance Initiative
The CUNY Dance Initiative (CDI), which provides New York City choreographers and dance companies with creative residencies on City University of New York (CUNY) college campuses, has announced its open call for applications for the 2027-28 academic year.
Applications will be accepted from December 8, 2026 – January 20, 2027 for residencies that will take place from July 2027 – June 2028. NYC-based individual choreographers and dance companies working in a variety of styles, from contemporary to classical and culturally specific forms, are encouraged to apply.
CDI will award at least 24 residencies for the upcoming cycle at 14 CUNY college campuses and 3 partner organizations in all five boroughs.
Available rehearsal and performance spaces include dance studios with both marley and wood floors, intimate theaters, and large proscenium stages.
A residency can be used to start a new project, continue developing an existing work, or culminate in a premiere performance. All residencies include an honorarium, plus teaching or community engagement opportunities.
The program was developed in response to the Andrew W. Mellon Foundation’s 2010 report, “We Make Do,” which cited how destabilizing the shortage of affordable rehearsal space in New York City is to the dance sector. A successful pilot supporting residencies on four CUNY campuses in 2013 led to CDI’s formal launch in 2014.
CDI has since become an integral program within New York City’s performing arts ecosystem, leading a consortium of 14 CUNY colleges and four arts organizations to host 20+ residencies for city choreographers and dance companies each year. CDI marked a decade of supporting the city’s dance field in 2024, and in the past 12 years, CDI has granted 300 residencies to emerging and established choreographers.
For more information, including program guidelines and to submit, visit: www.cuny.edu/danceinitiative.
Convocatoria abierta: la Iniciativa de Danza de CUNY
La iniciativa de danza de CUNY (CDI, por sus siglas en inglés), que ofrece a coreógrafos y compañías de danza de la ciudad de Nueva York residencias creativas en los campus universitarios de la City University de Nueva York (CUNY), anunció la apertura de la convocatoria para presentar solicitudes para el año académico 2027-28.
Las solicitudes serán aceptadas del 8 de diciembre de 2026 al 20 de enero de 2027 para residencias que se llevarán a cabo entre julio de 2027 y junio de 2028. Se invita a postularse a coreógrafos independientes y compañías de danza con sede en la ciudad de Nueva York que trabajen en una variedad de estilos, desde lo contemporáneo hasta lo clásico y formas culturalmente específicas.
CDI otorgará al menos 24 residencias para el próximo ciclo en 14 campus universitarios de CUNY y 3 organizaciones asociadas en los cinco condados.
Los espacios disponibles para ensayos y presentaciones incluyen estudios de danza con pisos de vinilo y de madera, teatros íntimos y grandes escenarios con proscenio.
Una residencia puede utilizarse para iniciar un nuevo proyecto, continuar desarrollando una obra existente o culminar con un estreno. Todas las residencias incluyen una remuneración, además de oportunidades de enseñanza o de participación comunitaria.
El programa se desarrolló en respuesta al Informe de 2010 de la Fundación Andrew W. Mellon, titulado “We Make Do”, en el que se menciona lo desestabilizadora que es para el sector de la danza la escasez de espacios de ensayo accesibles en la ciudad de Nueva York. Un programa piloto exitoso que apoyó residencias en cuatro campus de CUNY en 2013 condujo al lanzamiento oficial de CDI en 2014.
Desde entonces, CDI se ha convertido en un programa integral dentro del ecosistema de las artes escénicas de la ciudad de Nueva York, liderando un consorcio de 14 universidades de CUNY y cuatro organizaciones artísticas para organizar más de 20 residencias cada año para coreógrafos y compañías de danza de la ciudad. CDI cumplió una década de apoyo al sector de la danza de la ciudad en 2024, y en los últimos 12 años ha otorgado 300 residencias a coreógrafos emergentes y consagrados.
Para obtener más información, incluyendo los lineamientos del programa y para presentar candidaturas, visite: www.cuny.edu/danceinitiative.