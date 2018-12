English

Español Consumer Caution ‘Tis the season – not just for nabbing on-line bargains, but for scammers and identity thieves. Cybercriminals will take advantage of unsuspecting online shoppers to steal personal and financial information. The New York State Office of Information Technology Services (ITS) is reminding New Yorkers to be alert while making online purchases during the entire holiday season. “The Internet plays an integral role in the way 21st century consumers purchase goods and services. However, this rise in online shopping brings increased risk of theft, fraud and abuse,” said Margaret Miller, New York State Chief Information Officer. “I encourage New Yorkers to exercise caution while shopping online this holiday season to safeguard their personal information and data from disclosure.” “The New York State Division of Consumer Protection urges all New Yorkers to be vigilant and protect their private information as the holiday shopping season kicks off,” said New York Secretary of State Rossana Rosado. “Unfortunately, there are unscrupulous scammers out there who will exploit the sharing of information online during this festive time. Protecting your information, and your hard-earned money, begins with you.” To maximize the chances of securing great online deals, while minimizing online shopping risks, consumers should engage in safe online behavior. This holiday season, and all year long, keep the following tips in mind when purchasing online: Shop only with merchants and websites you know and trust . Do not visit a site by clicking on a link sent in an email, found on someone’s blog, or in an advertisement. The website you land on may look like the real thing, but it might be a well-crafted fake.

Precauciones para los consumidores Esta es la temporada no sólo para pescar ofertas en línea, sino para que los estafadores y los ladrones de identidad hagan de las suyas. Los delincuentes cibernéticos se aprovecharán de los confiados compradores en línea para robarles su información personal y financiera. La Oficina de Servicios de Tecnologías de la Información (ITS por sus siglas en inglés) del Estado de Nueva York recuerda a los neoyorquinos que deben estar alertas mientras hacen compras en línea durante toda la temporada navideña. "Internet juega un papel integral en la forma en que los consumidores del siglo XXI compran bienes y servicios, sin embargo, este aumento en las compras en línea trae un mayor riesgo de robo, fraude y abuso", dijo Margaret Miller, directora de Información del estado de Nueva York. "Aliento a los neoyorquinos a que tengan cuidado cuando hagan sus compras en línea durante esta temporada navideña para salvaguardar su información personal y evitar que sus datos sean divulgados". "La División de Protección al Consumidor del Estado de Nueva York insta a todos los neoyorquinos a estar vigilantes y proteger su información privada dado que empieza la temporada de compras navideñas", dijo la secretaria de Estado de Nueva York, Rossana Rosado. "Lamentablemente, hay estafadores sin escrúpulos que explotarán el intercambio de información en línea durante esta época festiva. La protección de su información, y su dinero duramente ganado, comienza con usted mismo". Para maximizar las posibilidades de obtener grandes ofertas en línea y minimizar los riesgos de las compras en línea, los consumidores deben mantener un comportamiento seguro en línea. En esta temporada navideña, y durante todo el año, tenga en mente los siguientes consejos al comprar en línea: Compre únicamente con los comerciantes y en los sitios web que conoce y en los que confía . No visite un sitio haciendo clic en un enlace enviado en un correo electrónico o que encuentre en el blog de alguien o en un anuncio. El sitio web en el que entre puede parecer real, pero puede ser también una falsificación bien elaborada. Asegúrese de que el sitio es seguro. Identifique el "HTTPS" cuando haga una compra en línea. La "s" significa "seguro" e indica que la comunicación con la página web está cifrada. Piense dos veces antes de hacer clic en enlaces de correo electrónico o anuncios emergentes . Cuando reciba ofertas no solicitadas de correo electrónico o anuncios emergentes que parezcan ser de tiendas legítimas, sea muy cauteloso. Aparte de que pueden contener un virus, estos anuncios podrían ser estafas para robar su dinero o que venden productos de imitación. Proteja su computadora, dispositivos móviles y el Wi-Fi de su hogar . Asegúrese de que su sistema operativo y el software antivirus estén actualizados con los parches de seguridad más recientes y otras actualizaciones. Compruebe la conexión Wi-Fi de su casa para asegurarse de que los usuarios pueden acceder a su red solamente con una contraseña segura. No utilice computadoras públicas ni Wi-Fi público para su banca personal o compras en línea . Las computadoras públicas pueden verse comprometidas con software malintencionado. Además, los delincuentes pueden interceptar tráfico en redes inalámbricas públicas para robar números de tarjetas de crédito y otra información confidencial. Tome precauciones con las contraseñas que utiliza para sus cuentas en línea . Utilice contraseñas diferentes para diferentes cuentas en línea, especialmente para aquellas cuentas vinculadas a su información financiera. Considere cambiar sus contraseñas una vez finalizada la temporada de compras navideñas.

Infórmese los correos electrónicos de phishing. Los correos electrónicos fraudulentos son extremadamente comunes y parecen ser de una organización viable, como su banco. Estos correos electrónicos contienen enlaces a un software malintencionado o dirigen a usuarios desprevenidos a un sitio web que solicita información personal. Elimine estos correos electrónicos inmediatamente y nunca proporcione información personal cuando se le solicite a través del correo electrónico. Tenga en cuenta que la División de Protección del Consumidor del Estado de Nueva York ofrece una mediación voluntaria entre un consumidor y un negocio cuando un consumidor no ha logrado llegar a una resolución por su cuenta. La Unidad de Asistencia al Consumidor ofrece una línea gratuita de atención al consumidor en el 800.697.1220 de lunes a viernes de 8:30 a.m. – 4:30 p.m. También puede presentar una queja del consumidor en www.dos.ny.gov. Para obtener más consejos útiles para mantenerse seguro en línea durante la temporada navideña o para obtener más recursos de seguridad en línea, incluyendo avisos en tiempo real, consejos diarios y muchos materiales de sensibilización fáciles de usar, visite www.its.ny.gov.