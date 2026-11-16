Caution in Charitable Giving
Guidance for New Yorkers looking to support victims of building collapse
Caution in Charitable Giving
Guidance for New Yorkers looking to support victims of building collapse
Be generous – but also careful in your giving.
New Yorkers are understandably looking to support those who survived the tragic collapse of an apartment building in Brooklyn on November 11.
In this moment of great need, Attorney General Letitia James is also warning residents to be wary of sham charities that may take advantage of their concern.
“My heart breaks for those who lost their lives in this tragic accident and the families who are struggling to recover after losing their homes,” said James in a statement. “Scammers will often use disasters like this to take advantage of those who are trying to help, and I encourage all New Yorkers to follow my office’s tips to ensure their donations are effective. As we pray for all those affected, I urge anyone who encounters a scam to report it to my office.”
Fraudulent organizations can try to prey on New Yorkers’ good intentions, especially following tragic accidents that leave families displaced and in need of immediate financial assistance.
New Yorkers should use the following tips to avoid scams and ensure their charitable donations are safe and effective:
• Solicited by e-mail? Find out who is soliciting. If you receive a solicitation by email, find out who is behind that email address. Contact the charity whose name is in the email or visit its website to find out if the email is really from the charity. Do not give personal information or your credit card number in response to an email solicitation unless you have checked out the charity.
• Be careful when giving through social media or other fundraising sites. Before giving through social media or fundraising sites, research the identity of the organizer of the fundraising efforts and ask the same questions you would of a charity. Online platforms that host groups and individuals soliciting for causes may not thoroughly vet those who use their service. Donors should only give to campaigns conducted by people whom they know. Donors also should take a close look at the site’s Frequently Asked Questions (FAQs) and Terms and Conditions to see what fees will be charged. Also, don’t assume that charities recommended on social media sites, blogs, or other websites have already been vetted. Research the charity to confirm that the charity is aware of the campaign and has given its approval for the use of its name or logo. If available, sign up for updates from the campaign organizer to keep abreast of how contributions to the campaign are being spent.
• Check before giving. Donate to charities you are familiar with and carefully review information about the charity before you give. Most charities are required to register and file financial reports with OAG’s Charities Bureau if they solicit contributions from New Yorkers. Check OAG’s website at https://ag.ny.gov for financial reports of charities or ask the charity directly for its reports.
• Ask how your donation will be used. Find out how the charity plans to use your donation, including the services and individuals your donation will support. Find out more than just the cause. Find out what organization or entity will receive the money and what programs it conducts or what services it provides. Find out how much of the organization’s budget supports its mission. All charities have administrative expenses but be wary if these costs outweigh the amount spent on relief.
• Look into newly formed organizations carefully. Often, in the aftermath of tragedies, new organizations emerge to meet community needs. While most of these organizations are well-intentioned, and some may provide innovative forms of assistance, some may not have the experience or infrastructure to follow through on their promises, and some may turn out to be scams.
• Exercise caution before you text a contribution. Check the charity’s website or call the charity to confirm it has authorized contributions to be made via text message.
• Don’t give cash or gift cards, or wire money. Give directly to the charity either by check made payable to the organization or through the charity’s website.
• Be careful about personal information. Be cautious before giving credit card or personal information over the phone, by text message, or via the internet. In all cases, make sure you are familiar with the organization to which you give such information and check to see that the fundraising campaign is legitimate.
• Report suspicious organizations. If you believe an organization is misrepresenting its work or that a fundraising or charitable scam is taking place, please file a complaint with the Charities Bureau at https://ag.ny.gov or email complaints@ag.ny.gov.
How to Help
To help, consider these options:
The Mayor’s Fund: The city has set up an emergency relief fund at https://www.nyc.gov/site/fund/ for residents to donate and help support those affected. Select “Emergency Relief Fund” from the dropdown menu.
Brooklyn Borough President Antonio Reynoso has also created a relief drive: https://www.instagram.com/p/DfqSqKgs7nX/.
Online Financial Contributions can be made at the Flatbush YMCA GoFundMe: www.gofundme.com/f/brooklyn-collapse.
HEART 9/11 (Healing Emergency Aid Response Team), a non-profit disaster response organization comprised of police, fire, union construction workers, 9/11 surviving families, has set up a GoFundMe fund: https://www.gofundme.com/f/brooklyn-collapse.
Precaución en las donaciones caritativas
Orientación para los neoyorquinos que deseen apoyar a las víctimas del derrumbe de edificio
Sea generoso, pero también tenga cuidado al donar.
Es comprensible que los neoyorquinos quieran apoyar a quienes sobrevivieron al trágico derrumbe de un edificio de apartamentos en Brooklyn el 11 de noviembre.
En este momento de gran necesidad, la fiscal general Letitia James también advierte a los residentes que tengan cuidado con las organizaciones benéficas fraudulentas que podrían aprovecharse de su preocupación.
“Me conmueve profundamente la pérdida de vidas en este trágico accidente y el sufrimiento de las familias afectadas que luchan por recuperarse tras perder sus hogares”, dijo James en un comunicado. “Los estafadores suelen aprovechar desastres como este para aprovecharse de quienes intentan ayudar, y exhorto a todos los neoyorquinos a seguir los consejos de mi oficina para garantizar que sus donaciones sean útiles. Mientras oramos por todos los afectados, insto a cualquiera que detecte una estafa a que la denuncie ante mi oficina”.
Las organizaciones fraudulentas pueden intentar aprovecharse de las buenas intenciones de los neoyorquinos, especialmente tras accidentes trágicos que dejan a las familias desplazadas y en necesidad de ayuda económica inmediata.
Los residentes deben seguir los siguientes consejos para evitar estafas y asegurarse de que sus donaciones caritativas sean seguras y útiles:
• ¿Le solicitaron ayuda por correo electrónico? Descubra quién fue. Si recibe una solicitud por correo electrónico, averigüe quién está detrás de esa dirección. Póngase en contacto con la organización benéfica cuyo nombre aparece en el correo electrónico o visite su sitio web para verificar si el correo realmente proviene de esa organización. No proporcione información personal ni su número de tarjeta de crédito como respuesta a una solicitud por correo electrónico a menos que haya verificado la identidad de la organización benéfica.
• Tenga cuidado al hacer donaciones a través de redes sociales u otros sitios de recaudación de fondos. Antes de hacer donaciones a través de redes sociales o sitios de recaudación de fondos, investigue la identidad del organizador de la campaña y haga las mismas preguntas que le haría a una organización benéfica. Es posible que las plataformas en línea que albergan a grupos y personas que solicitan donaciones para causas no verifiquen minuciosamente a quienes utilizan su servicio. Los donantes solo deben contribuir a campañas dirigidas por personas que conozcan. También deben revisar detenidamente la sección de Preguntas Frecuentes (FAQ) y los Términos y Condiciones del sitio para ver qué comisiones se cobrarán. Además, no dé por sentado que las organizaciones benéficas recomendadas en redes sociales, blogs u otros sitios web ya hayan sido verificadas. Investigue la organización benéfica para confirmar que está al tanto de la campaña y que ha dado su aprobación para el uso de su nombre o logotipo. Si es posible, suscríbase a las actualizaciones del organizador de la campaña para mantenerse al tanto de cómo se están utilizando las contribuciones.
• Verifique antes de dar. Haga donaciones a organizaciones benéficas que conozca y revise cuidadosamente la información sobre la organización antes. La mayoría de ellas deben registrarse y presentar informes financieros ante la Oficina de Organizaciones Benéficas de la OAG si solicitan contribuciones a los neoyorquinos. Busque en el sitio web de la OAG (https://ag.ny.gov) los informes financieros de las organizaciones benéficas o solicítelos directamente a la organización en cuestión.
• Pregunte cómo se utilizará su donación. Infórmese sobre cómo la organización benéfica planea utilizar su donación, incluyendo los servicios y las personas a las que su donación apoyará. No se limite a conocer solo la causa. Investigue qué organización o entidad recibirá el dinero y qué programas lleva a cabo o qué servicios ofrece. Averigüe qué porcentaje del presupuesto de la organización se destina a apoyar su misión. Todas las organizaciones benéficas tienen gastos administrativos, pero tenga cuidado si estos costos superan la cantidad que se destina a ayudas.
• Tenga especial cuidado con las organizaciones de reciente creación. A menudo, tras una tragedia, surgen nuevas organizaciones para atender las necesidades de la comunidad. Si bien la mayoría de estas organizaciones tienen buenas intenciones y algunas pueden ofrecer formas innovadoras de ayuda, otras tal vez no cuenten con la experiencia o la infraestructura necesarias para cumplir sus promesas, y algunas podrían terminar siendo estafas.
• Tenga cuidado antes de enviar un mensaje de texto con una donación. Consulte el sitio web de la organización benéfica o llámela para confirmar que está autorizada a recibir donaciones por mensaje de texto.
• No entregue dinero en efectivo ni tarjetas de regalo, ni haga transferencias bancarias. Realice su donación directamente a la organización benéfica, ya sea mediante un cheque a su nombre o a través de su sitio web.
• Cuidado con la información personal. Tenga cuidado antes de dar información personal o de su tarjeta de crédito por teléfono, mensaje de texto o a través de Internet. En todos los casos, asegúrese de conocer bien la organización a la que le brinda dicha información y verifique que la campaña de recaudación de fondos sea legítima.
• Denuncie a las organizaciones sospechosas. Si considera que una organización presenta información falsa sobre su labor o que se está llevando a cabo una estafa relacionada con la recaudación de fondos o con fines caritativos, por favor presente una queja ante la Oficina de Organizaciones Benéficas (https://ag.ny.gov) o envíe un correo electrónico a complaints@ag.ny.gov.
Cómo ayudar
Para ayudar, considere estas opciones:
El Fondo del alcalde: La ciudad ha creado un fondo de ayuda de emergencia en https://www.nyc.gov/site/fund/ para que los residentes puedan hacer donaciones y ayudar a quienes se han visto afectados. Seleccione “Fondo de Ayuda de Emergencia” en el menú desplegable.
Antonio Reynoso, presidente del condado de Brooklyn, también ha organizado una campaña de ayuda: https://www.instagram.com/p/DfqSqKgs7nX/.
Contribuciones financieras en línea se pueden hacer a través de la campaña de GoFundMe de la YMCA de Flatbush: www.gofundme.com/f/brooklyn-collapse.
HEART 9/11 (Siglas en inglés de equipo de respuesta de emergencia sanitaria), una organización sin fines de lucro de respuesta ante desastres, compuesta por policías, bomberos, trabajadores de la construcción sindicalizados y familias de sobrevivientes del 11 de septiembre, ha creado una campaña en GoFundMe: https://www.gofundme.com/f/brooklyn-collapse.