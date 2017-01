English

Español Tax To-Do List Don’t let your taxes make things toxic. The New York State Department of Taxation and Finance is offering a few tax tips to follow and common errors to avoid this filing season. “Our goal is to make tax filing as easy as possible for all New Yorkers,” said New York State Acting Commissioner of Taxation and Finance Nonie Manion. “By following this straightforward advice and being mindful of common mistakes, taxpayers can avoid refund delays and meet their tax obligation in a stress-free way.” Tips to follow: File and pay electronically– E-filers are 20 times less likely to have an error on their returns and can receive their refunds up to twice as fast as paper return filers. File for free– Taxpayers with incomes of $64,000 or less are eligible to electronically prepare and file both their federal and NYS returns under the Free File program. To prevent any unexpected charges for the state return, taxpayers should only access free options directly from: www.tax.ny.gov. Use direct deposit– Have your refund directly deposited into your bank account and receive your refund up to a week faster. Be sure to double check the routing and account numbers for your account. Use free tax assistance sites– Taxpayers with household incomes of $64,000 or less in 2016 can e-file their state and federal income tax returns for free at any of the Free TaxAssistance Sites statewide. Check https://tax.ny.gov/fsa/ for updates on locations and times. Also, if your income is $54,000 or less, you’re eligible for free federal and state tax preparation by trained IRS and AARP volunteer. Visit http://bit.ly/1sNLuxU to find a site near you. Always file on time– To avoid penalties and interest, file on time—even if you can’t pay in full; the penalties are much higher for late filing than for late payment. 2016 tax returns are due by Tuesday, April 18. Declare all income– All income for full, part-time, temporary, or supplemental employment—whether received in cash or reported on a Form W-2 or Form 1099—is subject to income tax. Sign and date the paper return– You, and your spouse if you file jointly, must sign your return. If you hire a tax preparer to file your return, the preparer must sign it as well. Get the credits you deserve– Income tax credits can increase your refund or reduce the taxes you owe. One of the most valuable is the Earned Income Tax Credit. Visit the Tax Department website www.tax.ny.gov/eitc to review eligibility requirements and see if you qualify. 9. Check your refund status online or sign up for email alerts – The fastest ways to get updates on your refund can be found at http://on.ny.gov/1RJygLJ. Thoroughly review your tax return before you submit it to avoid common mistakes. Errors increase processing time and delay any refund due. Here’s a to-do list to help avoid the most common filing errors: 1.Enter whole dollar amounts; 2.Do not use (brackets) to show a loss; 3. Enter withholding and estimated tax on the correct lines; 4. Double check Social Security or identification numbers after entering them; 5. Make sure you use the correct postage on your envelope; 6. Indicate if you maintained living quarters in New York City; 7. Include the total amount of tax withheld during the year; 8. Include New York City and Yonkers tax, if applicable; and 9. Enter the correct mailing address. For more information, please visit www.tax.ny.gov. Tareas pendientes de impuestos No deje que sus impuestos hagan las cosas tóxicas. El Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York ofrece algunos consejos fiscales a seguir y errores comunes que evitar esta temporada de presentación. “Nuestro objetivo es hacer la presentación de impuestos lo más sencilla posible para todos los neoyorquinos”, dijo Nonie Manion, comisionada del Estado de Nueva York de Impuestos y Finanzas. “Siguiendo estos consejos simples, y teniendo en cuenta los errores comunes, los contribuyentes pueden evitar retrasos de reembolso y cumplir con su obligación tributaria libres de estrés”. Consejos a seguir: 1.Complete y pague electrónicamente– Los contribuyentes a través de medios electrónicos tienen una probabilidad del 20% menos de tener un error en sus devoluciones y pueden recibir sus reembolsos hasta dos veces más rápidamente que los que lo hacen en papel. 2. Haga la presentación de forma gratuita– Los contribuyentes con ingresos de $64,000 dólares o menos son elegibles para hacer y presentar electrónicamente sus declaraciones federales y del estado de Nueva York bajo el programa Free File. Para evitar cargos inesperados por el reembolso estatal, los contribuyentes simplemente deben entrar directamente a las opciones en: www.tax.ny.gov. 3.Use el depósito directo– Haga que su reembolso sea depositado directamente en su cuenta bancaria y reciba su reembolso hasta una semana más rápido. Asegúrese de revisar los números de ruta y de cuenta. 4.Utilice sitios gratuitos de asistencia tributaria – Los contribuyentes con ingresos familiares de $64,000 dólares o menos en 2016 pueden presentar electrónicamente sus declaraciones de impuestos estatales y federales en forma gratuita en cualquiera de los sitios gratuitos de TaxAssistance en todo el estado. Revise https://tax.ny.gov/fsa/ para actualizaciones sobre ubicaciones y horarios. Además, si su ingreso es de $54,000 dólares o menos, usted es elegible para la preparación de impuestos federales y estatales por parte de un voluntario entrenado del IRS y de AARP. Visite http://bit.ly/1sNLuxU para encontrar un sitio cercano. 5.Siempre presente a tiempo– Para evitar multas e intereses, haga su declaración a tiempo, incluso si no puede pagar en su totalidad. Las sanciones son mucho más altas para la presentación tardía que para los pagos atrasados. Las declaraciones de impuestos de 2016 deben presentarse a más tardar el martes 18 de abril. 6.Declare todos los ingresos– Todos los ingresos por un empleo de tiempo completo, a tiempo parcial, temporal o suplementario -sea recibido en efectivo o reportado en un Formulario W-2 o 1099- está sujeto al impuesto sobre la renta. 7.Firmar y fechar la declaración en papel– Usted, y su cónyuge si usted la presentan conjuntamente, deben firmar su declaración. Si usted contrata a un preparador de impuestos para presentar su declaración, el preparador debe firmarla también. 8.Obtenga los créditos que merece– Los créditos de impuesto sobre la renta pueden aumentar su reembolso o reducir los impuestos que debe. Uno de los más valiosos es el Crédito por Salario. Visite el sitio web del Departamento de Impuestos www.tax.ny.gov/eitc para revisar los requisitos de elegibilidad y ver si califica. 9.Revise el estado de su reembolso en línea o inscríbase para recibir alertas por correo electrónico– Las maneras más rápidas de obtener actualizaciones de su reembolso se pueden encontrar en http://on.ny.gov/1RJygLJ. Revise minuciosamente su declaración de impuestos antes de enviarla para evitar errores comunes. Los errores aumentan el tiempo de procesamiento y demoran cualquier reembolso. Aquí está una lista de cosas por hacer para ayudar a evitar los errores más comunes en la preparación de la declaración: 1. Ingrese cantidades enteras de dólares;

2. No utilice (paréntesis) para mostrar una pérdida;

3. Ingrese la retención y el impuesto estimado en las líneas correctas;

4. Verifique los números de Seguro Social o de identificación después de ingresarlos;

5. Asegúrese de utilizar el franqueo correcto en su sobre;

6. Indique si mantiene su hogar en la ciudad de Nueva York;

7. Incluya el monto total del impuesto retenido durante el año;

8. Incluya el impuesto de Nueva York y Yonkers, si corresponde; e

9. Introduzca la dirección de correo correcta. Para obtener más información, por favor visite www.tax.ny.gov.