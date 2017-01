English

Español Cold Weather Safety Tips Source: City of New York Tips for Staying Warm Exposure to cold can cause life-threatening health conditions. Avoid serious conditions such as frostbite and hypothermia, by keeping warm. Wear a hat, hood, or scarf, as most heat is lost through the head

Wear layers, as they provide better insulation and warmth

Keep fingertips, earlobes, and noses covered if you go outside

Keep clothing dry; if a layer becomes wet, remove it

Seniors, infants, the homeless, and those with chronic medical conditions are at increased risk. If you know of friends, neighbors, or family members who may be at risk check on them to make sure their heat is working and that they are okay. Helping Others Recognize the signs and symptoms of hypothermia and frostbite: Hypothermia is a life-threatening condition where body temperature is abnormally low. Symptoms may include shivering, slurred speech, sluggishness, drowsiness, unusual behavior, confusion, dizziness, and shallow breathing. Frostbite is a serious injury to a body part frozen from exposure to the cold. It most often affects extremities like fingers and toes or exposed areas such as ears or parts of the face. Redness and pain may be the first warning of frostbite. Other symptoms include numbness or skin that appears pale, firm, or waxy. Provide first aid: If you suspect a person is suffering from frostbite or hypothermia, bring him or her someplace warm and call 911.

If medical help is not immediately available, re-warm the person, by removing any damp clothing and covering them with warm blankets. Influenza is a major preventable cause of illness and death during the wintertime. Urge your clients and staff to get vaccinated. They can call their doctor or 311 for more information for the nearest clinic. Safe Home Heating Tips Please do not use the oven or stove to heat your apartment, this is a fire hazard and can cause toxic fumes. Also, the improper use of portable heating equipment can lead to fire. Take precautions to ensure you are heating your home safely. Fire safety tips for the use of electric heaters as stated by New York Fire Department (FDNY) Space heaters should be at least three feet from anything that can burn and should always be turned off when leaving a room or going to sleep. Space heaters are temporary heating devices and should only be used for a limited time each day.

Never use an extension cord with a space heater. Space heaters should be plugged directly into an outlet.

Never use a space heater with a frayed or damaged cord, even for a small amount of time.

Young children should be kept away from any heater or appliance that has hot surfaces that can cause burns. For more information, please call 311. Consejos de seguridad para clima frío Fuente: Ciudad de Nueva York Consejos para mantenerse caliente La exposición al frío puede causar condiciones de vida que amenazan la salud. Evite condiciones graves como congelación e hipotermia manteniéndose caliente. Use un sombrero, una capucha o una bufanda, ya que la mayor parte del calor se pierde a través de la cabeza.

Use capas, ya que proporcionan un mejor aislamiento y calidez.

Mantenga cubiertos sus dedos, lóbulos de las orejas y narices cuando salga.

Mantenga su ropa seca, si una capa se humedece, retírela.

Las personas de la tercera edad, los niños, las personas sin hogar y las personas con enfermedades crónicas tienen un mayor riesgo. Si conoce a amigos, vecinos o familiares que puedan estar en riesgo, revise que calefacción funcione y que están bien. Ayude a otros Reconozca las señales y síntomas de hipotermia y congelación: La hipotermia es una afección potencialmente mortal en la que la temperatura corporal es anormalmente baja. Los síntomas pueden incluir temblores, dificultad para hablar, lentitud, somnolencia, comportamiento inusual, confusión, mareos y respiración poco profunda. La congelación es una lesión grave a una parte del cuerpo congelada por la exposición al frío. A menudo afecta a extremidades como los dedos de las manos y los pies o áreas expuestas como las orejas o partes de la cara. Enrojecimiento y dolor puede ser la primera advertencia de congelación. Otros síntomas incluyen entumecimiento o piel que aparece pálida, firme o cerosa. Proporcione primeros auxilios: Si sospecha que una persona está sufriendo de congelación o hipotermia, llévelo a un lugar cálido y llame al 911.

Si la ayuda médica no está disponible inmediatamente, recaliente a la persona, quitándole cualquier ropa húmeda y cubriéndola con mantas calientes. La influenza es una de las principales causas prevenibles de enfermedad y muerte durante el invierno. Inste a sus clientes y personal a vacunarse. Puede llamar a su médico o al 311 para obtener más información sobre la clínica más cercana. Consejos para calentar el hogar de forma segura Por favor no utilice el horno ni la estufa para calentar su apartamento, Esto es un riesgo de incendio y puede causar humos tóxicos. Además, el uso inadecuado de equipos portátiles de calefacción puede provocar un incendio. Tome precauciones para asegurarse de que está calentando su hogar de manera segura. Consejos de seguridad contra incendios para el uso de calentadores eléctricos según lo declarado por el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés) Los calentadores de espacio deben estar por lo menos a tres pies de cualquier cosa que se pueda quemar y siempre deben apagarse al salir de una habitación o irse a dormir. Los calentadores de espacio son dispositivos de calefacción temporales y sólo deben utilizarse durante un tiempo limitado cada día.

Nunca utilice un cable de extensión con un calentador. Los calentadores de espacio deben conectarse directamente a una toma de corriente.

Nunca utilice un calentador de espacio con un cable desgastado o dañado, incluso por un pequeño rato.

Los niños pequeños deben mantenerse alejados de cualquier calentador o aparato que tenga superficies calientes que puedan causar quemaduras. Para obtener más información, por favor llame al 311.