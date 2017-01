English

Español Banish the Blues With the hustle and bustle of the holiday season behind us, January can be a bit of a let-down. For elders, the post-holiday blues is very real, bringing on feelings of loneliness, isolation or even depression. Lesley Halliday, Resident Community Director at Isabella, a nonprofit that provides quality care to New York area elders, shares suggestions to help older friends and family members stay engaged and beat the January blues: Continued Inclusion. Elders look forward to family visits and partaking in the action. Ask for their suggestions on activities and meal preparation and implement some. Not only will they feel good being able to contribute, but their simple hands-on help will make tasks easier, too.

Take a stroll down memory lane. Reminiscing about the most recent holiday festivities and even those from years ago are important to all, but especially for aging adults. Work together with your elder friend or relative to create visual memories of the holiday season. Making a simple picture collage or compiling a memory book with holiday cards and photos are a wonderful way to stimulate seniors to share comforting stories and observations.

Enjoy some sunshine and fresh air. Winter depression or Seasonal Affective Disorder (SAD) can be sparked by the short days of winter. It is important for the elderly, especially those confined to the indoors and at risk for winter depression, to engage in activities that increases their exposure to daylight and fresh air. So when weather permitting, get outdoors in small doses.

Keep to routines and add some new ones. Be sure that elder family members and friends adhere to their regular schedule of medications and eating meals. Also, stick to or add a daily exercise routine.Simple stretching, chair exercises or short walks can have "feel good" effects.

Encourage a healthy dose of laughter. Enjoying a good laugh can help reduce anxiety and stress while lifting your mood. A visit with children or pets can bring lots of silly laughs from their unexpected behaviors. Watching YouTube clips of old-time comediennes or other entertainers can bring lots of joy and smiles.

More than the blues. It is possible for an elder to experience depression following the holidays. Symptoms may include weight loss or gain, extreme fatigue, feelings of guilt and excessive sleeping. If these symptoms persist, seek professional help. Please visit www.Isabella.org and/or www.Facebook/Isabella.org for more information. Disipar la tristeza Con el ajetreo y el bullicio de la temporada de fiestas detrás de nosotros, enero puede ser un poco decepcionante. Para los adultos mayores, la tristeza post-festiva es muy real, y trae consigo sentimientos de soledad, aislamiento o incluso depresión. Lesley Halliday, directora residente de la comunidad de Isabella, una organización sin fines de lucro que ofrece atención de calidad a los adultos mayores del área de Nueva York, comparte sugerencias para ayudar a amigos mayores y familiares a mantenerse comprometidos y vencer la tristeza de enero: Inclusión continua. Los adultos mayores esperan con interés las visitas familiares y participar en la acción. Pida sus sugerencias sobre actividades y preparación de comidas e implemente algunas. No sólo se sentirán bien de ser capaces de contribuir, sino que su simple ayuda práctica facilitará las tareas también.

Tome un paseo por los recuerdos. Los recuerdos de las festividades más recientes e incluso los de hace años son importantes para todos, pero especialmente para los adultos de edad avanzada. Trabaje junto con su amigo mayor o pariente para crear recuerdos visuales de la temporada navideña. Hacer un collage sencillo de fotos o compilar un libro de recuerdos con las tarjetas y las fotos de los días de fiesta es una manera maravillosa de estimular a los adultos mayores a compartir historias y reconfortantes.

Disfrute de un poco de sol y aire fresco. La depresión del invierno o el trastorno afectivo estacional (SAD, por sus siglas en inglés) pueden ser provocados por los cortos días de invierno. Es importante que los adultos mayores, especialmente aquellos que están confinados en el interior y en riesgo de depresión durante el invierno, participen en actividades que aumenten su exposición a la luz del día y al aire libre. Así que cuando el tiempo lo permita, salga al aire libre en pequeñas dosis.

Mantenga las rutinas y añada algunas nuevas. Asegúrese de que los miembros mayores de la familia y los amigos se adhieran a su horario regular de medicamentos y coman. Además, se adhieren o añadan una rutina de ejercicios diarios. Simple estiramiento, ejercicios de silla o paseos cortos pueden tener efectos de "sentirse bien".

Aliente una dosis saludable de la risa. Disfrutar de una buena risa puede ayudar a reducir la ansiedad y el estrés, mientras mejora su estado de ánimo. Una visita con niños o mascotas puede traer un montón de risas tontas de sus comportamientos inesperados. Ver videos de YouTube de antiguos cómicos u otros artistas puede traer mucha alegría y sonrisas.

Más que la tristeza. Es posible que una persona mayor experimente depresión después de los días festivos. Los síntomas pueden incluir pérdida o ganancia de peso, fatiga extrema, sentimientos de culpa y sueño excesivo. Si estos síntomas persisten, busque ayuda profesional. Por favor visite www.Isabella.org y/o www.Facebook/Isabella.org para obtener más información.