Español 13 Heart to Heart Facts Every minute, a woman dies from heart disease in the United States. It is the number one killer of women, causing one in three deaths each year, according to the American Heart Association (AHA). When it comes to heart disease, women experience unique causes, symptoms and outcomes when compared to men. In addition, certain conditions appear to increase heart disease risk in women including pre-eclampsia and eclampsia, gestational diabetes, migraine headaches with aura, early onset menopause and autoimmune diseases such as lupus and rheumatoid arthritis. Dr. Holly Andersen, Director of Education and Outreach at the Ronald O. Perelman Heart Institute at NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center and Dr. Jennifer Haythe, cardiologist specializing in cardiac health during pregnancy at The Center for Advanced Cardiac Care at NewYork-Presbyterian/Columbia University Medical Center say more work needs to be done. Here’s why: Women are more likely to die from heart disease than men. Despite outreach efforts, 45 percent of women still don’t know that heart disease is the leading cause of death for women in the United States. Women are less inclined to call 911 when they believe they may be experiencing heart attack symptoms. Cardiovascular disease complicates up to four percent of pregnancies, and that number has been increasing. Women’s heart attack symptoms are different from men’s. Forty percent of women having heart attacks experience no chest pain. They may experience shortness of breath, nausea, palpitations, jaw discomfort or overwhelming fatigue. 70 percent of women ages 25-60 get an annual physical, but just 40 percent report having their heart health assessed during these visits. During pregnancy, hypertension is the most common acquired medical condition. Congenital heart disease is the most common pre-existing condition. Women experiencing heart attacks are less likely to receive the recommended medications to treat it or they get them much later compared to men. Every second counts during a heart attack – time is muscle. Women are less likely to be referred for cardiac rehab after a heart attack. The incidence of maternal cardiovascular disease appears to be growing, likely due to increasing maternal age, cardiovascular risk factors and life span of patients with congenital heart disease. Women’s heart disease is under-researched: only 35 percent of participants in clinical trials of cardiovascular disease are women and just 31 percent of the studies report outcomes by gender. Death rates due to heart disease increased last year for the first time since 1993. Deaths rates have been increasing in young women (age 29-45) since 2000. Pre-eclampsia is an independent predictor of developing cardiovascular disease later in life. Women who have had pre-eclampsia should be mindful of having their blood pressure, fasting glucose and cholesterol checked annually. NewYork-Presbyterian is one of the largest healthcare providers in the U.S. Each year, nearly 29,000 NewYork-Presbyterian professionals deliver exceptional care to more than 2 million patients. For more information, visit www.nyp.org. 13 Hechos de corazón a corazón Cada minuto, una mujer muere por enfermedad cardíaca en los Estados Unidos. Es el asesino número uno de las mujeres, causando una de cada tres muertes cada año, según la Asociación Americana del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés). Cuando se trata de enfermedades del corazón, las mujeres experimentan causas, síntomas y resultados únicos en comparación con los hombres. Además, ciertas afecciones parecen aumentar el riesgo de enfermedad cardiaca en mujeres, incluyendo pre eclampsia y eclampsia, diabetes gestacional, migraña con aura, menopausia temprana y enfermedades autoinmunes como lupus y artritis reumatoide. La Dra. Holly Andersen, directora de Educación y Extensión en el Instituto Cardiaco Ronald O. Perelman en el NewYork-Presbyterian/Centro Médico Weill Cornell y la Dra. Jennifer Haythe, cardióloga especializada en salud cardiaca durante el embarazo en el Centro de Atención Cardiaca Avanzada en el NewYork-Presbyterian/Centro Médico de la Universidad Columbia, dicen que hay más trabajo por hacer. Aquí el porqué: Las mujeres son más propensas a morir de enfermedades del corazón que los hombres. A pesar de los esfuerzos de divulgación, el 45 por ciento de las mujeres todavía no saben que la enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte para las mujeres en los Estados Unidos. Las mujeres son menos propensas a llamar al 911 cuando creen que pueden estar experimentando síntomas de ataque cardíaco. La enfermedad cardiovascular complica hasta el cuatro por ciento de los embarazos, y ese número ha ido en aumento. Los síntomas de ataque cardíaco de las mujeres son diferentes de los de los hombres. Cuarenta por ciento de las mujeres que sufren ataques cardíacos no experimentan dolor en el pecho. Pueden experimentar falta de aliento, náuseas, palpitaciones, molestias en la mandíbula o fatiga abrumadora. El 70 por ciento de las mujeres de 25 a 60 años se realizan un examen físico anual, pero sólo el 40 por ciento informa que se evaluó su salud cardíaca durante estas visitas. Durante el embarazo, la hipertensión es la condición médica más comúnmente adquirida. La cardiopatía congénita es la afección preexistente más común. Las mujeres que sufren ataques cardíacos son menos propensas a recibir los medicamentos recomendados para tratarlos o los obtienen mucho más tarde en comparación con los hombres. Cada segundo cuenta durante un ataque al corazón, el tiempo es músculo. Las mujeres son menos propensas a ser referidas a rehabilitación cardiaca después de un ataque al corazón. La incidencia de la enfermedad cardiovascular materna parece estar creciendo, probablemente debido al aumento de la edad materna, los factores de riesgo cardiovascular y la duración de la vida de los pacientes con cardiopatía congénita. Las enfermedades cardíacas de las mujeres están bajo investigación: sólo el 35 por ciento de los participantes en los ensayos clínicos de enfermedades cardiovasculares son mujeres y sólo el 31 por ciento de los estudios informan los resultados por género. Las tasas de mortalidad por enfermedades del corazón aumentaron el año pasado por primera vez desde 1993. Las tasas de mortalidad han aumentado en las mujeres jóvenes (de 29 a 45 años) desde el año 2000. La pre-eclampsia es un indicador independiente de desarrollar enfermedad cardiovascular posteriormente en la vida. Las mujeres que han tenido pre-eclampsia deben estar pendientes de medir anualmente su presión arterial, glucosa en ayunas y el colesterol. El NewYork-Presbyterian es uno de los más grandes proveedores de atención médica en los Estados Unidos. Cada año, casi 29,000 profesionales del NewYork-Presbyterian brindan atención excepcional a más de 2 millones de pacientes. Para obtener más información, visite www.nyp.org.